Tesla

Tesla presenterà il 14 marzo la Model Y Suv, la sua quinta auto elettrica, che costerà il 10% in più della berlina Model 3, la più economica. Lo ha annunciato su Twitter Elon Musk, che ha così mantenuto la promessa, fatta a maggio, di lanciare la nuova vettura elettrica a marzo. Tesla costruirà la Model Y nella Gigafactory del Nevada e dovrebbe entrare in produzione nel 2020.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) 3 marzo 2019

Huawei

Secondo il New York Times, Huawei si prepara a fare causa al governo americano per aver vietato alle agenzie federali di usare i suoi prodotti. L'azione legale dovrebbe essere depositata in Texas, nel distretto orientale, dove Huawei ha la sua sede. L'annuncio ufficiale della causa dovrebbe arrivare entro la settimana.

Eni

Fluxedo, Nuvap e Inglobe: sono queste le tre startup italiane che Eni ha scelto per valutare lo sviluppo congiunto di soluzioni digitali all’avanguardia negli ambiti della salute e sicurezza delle persone, della valorizzazione delle aree di servizio e dell’integrazione della manualistica operativa con i digital twin. La scelta delle tre startup è giunta al termine del processo di selezione lanciato lo scorso novembre con il progetto CallForGrowth Eni, un’iniziativa realizzata in partnership con growITup, la piattaforma di open innovation che supporta l’incontro e la collaborazione fra grandi aziende e startup.

Facebook

Secondo il New York Times e Bloomberg, Facebook sarebbe al lavoro ad un progetto di criptovaluta per abilitare i pagamenti via WhatsApp. L'ipotesi riguarderebbe una stablecoin, cioè una valuta legata non ai mercati digitali ma ancorata ad altre risorse fisiche, come l'oro o il dollaro Usa.

Philip Morris

Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ottenuto

la certificazione Equalsalary, riconoscimento rilasciato dall’omonima Fondazione alle aziende che si segnalano per la realizzazione della parità di genere e l'equiparazione salariale. Philip Morris ha sottolineato che si tratta della prima realtà aziendale in Italia a ottenere questo riconoscimento.

In agenda oggi

F5 FORUM MILANO 2019 - A Milano (Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, ) in programma F5 Forum Milano 2019, una giornata dedicata a scoprire le nuove piattaforme F5, complementari a quelle esistenti, volte ad omogenizzare la gestione dei servizi erogati tramite le “app”, garantendone uniformità della sicurezza sia sul “legacy” che sul nuovo.

MEET THE MEDIA GURU - Alle 19.30, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (via San Vittore 21, Milano), a Meet the Media Guru interviene Georges Amar, docente di design e innovazione all’Ecole de Mines ParisTech, ex direttore Ricerca e Sviluppo di RATP | Régie autonome des transports parisiens e autore del libro Homo Mobilis. "Il futuro - ha detto - sta nell’ibridazione fra le forme di mobilità che finora abbiamo conosciuto. Il car sharing è trasporto pubblico o individuale? Fra dieci anni il nostro "posto di lavoro" sarà veramente un posto? Occorre inventare parole nuove per descrivere la nostrà civiltà in movimento".

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Come stupire i tuoi follower con foto perfette, usando solo lo smartphone

Consigli pratici e strumenti per rendere professionali le tue foto, anche solo con uno smartphone

Venture Capital, che cos’è e come funziona il Fondo Nazionale Innovazione

Di Maio ha presentato il Fondo Nazionale Innovazione. Obiettivo "mettere al centro dello sviluppo l’innovazione per far fare al Paese un salto di qualità"

5 storie di artigiani (tradizionali) che hanno scelto il digitale per innovarsi

Secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail nel 2018 il 33% dei retailer ha investito in nuove soluzioni di pagamento. Come quelle proposte da SumUp

100 storie di bambini che non hanno avuto paura. E hanno cambiato il mondo

"Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici" racconta di ragazzi che hanno osato essere differenti e hanno cambiato il mondo. Come Alan Turing

McDonald’s, Offset e Migros: i migliori annunci stampa della settimana

Diritti, abbattimento degli stereotipi ma anche panini al pesce nella selezione di questa settimana

Consigli, esempi e regole da seguire per contest e give away su Instagram

Scopriamo opportunità e aspetti legali dei concorsi online attraverso l'analisi dei casi di Pirati in viaggio e Love your melon