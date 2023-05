Send an email

Catturare e fare propri i trucchi del mestiere di chi è riuscito nell'intento, non è copiare. Al contrario, osservare e prendere spunto è un ottimo modo per migliorare la propria strategia.

All'interno degli ambienti lavorativi, il knowledge management (l'insieme delle attività che hanno l'obiettivo di far circolare conoscenza), suppone che la conoscenza possa essere acquisita anche tacitamente, cioè tramite l'osservazione dei lavoratori esperti. Scopriamo nel dettaglio come imparare dai punti di forza e di debolezza dei grandi imprenditori di successo.

Identikit dell'imprenditore di successo da imitare

Non basta saper fare i conti con i numeri. L'imprenditore di successo è colui che ha saputo riconoscere le opportunità, individuato le tendenze prima di tutti, non ha avuto paura di correre rischi, non si è abbattuto di fronte alle prime sconfitte.

È la figura che ha saputo scovare un "oceano blu" in un mondo fatto di "oceani rossi". L'espressione coniata nel 2009 dagli studiosi Kim. W. Chan e Renée Mauborgne, sta ad indicare i settori che non esistono. Si tratta di quei mercati non ancora sbloccati, che prendono vita da un'intuizione strategica.

La figura del buon imprenditore risponde a delle precise peculiarità:

personalità, ben identificabile, che non necessariamente vuol dire essere estroversi. Anche le persone timide possono mostrare un carattere deciso, un mix tra genio e follia motivazione, necessaria per andare avanti, per non mollare, e da trasmettere e condividere con il proprio team di lavoro leadership, essere il punto di riferimento per la squadra, non semplicemente il capo intuito, vedere oltre quello che si vede, come direbbe il filosofo Kant, andare oltre il fenomeno (ciò che appare) creatività, la psicologia sottolinea che la capacità creativa nasce da un pensiero divergente capace di individuare delle alternative, a differenza del pensiero convergente che si limita a seguire ciò che è già dato per assodato curiosità, quella sensazione di non essere mai veramente sazi che spinge a cercare continuamente nuove informazioni comunicazione, saper comunicare è differente da parlare. L'imprenditore deve comunicare come un vero leader, in modo chiaro team di lavoro, circondarsi di persone capaci di cui fidarsi è fondamentale. Nessuno può pensare di fare tutto da solo, bisogna saper delegare, avere la capacità di creare un clima di lavoro positivo che contribuisca alla produttività e alla fedeltà dei dipendenti pianificazione, dei tempi e delle risorse disponibili, umane e non resilienza, un termine molto in voga nell'ultimo periodo, ma perfetto per indicare la capacità dell'imprenditore di rialzare la testa e andare avanti, i fallimenti fanno parte del successo ispirazione, deve essere d'esempio per gli altri, per il lavoro che si svolge e per l'atteggiamento. Deve essere in grado di diffondere la cultura aziendale.

10 grandi imprenditori di successo (italiani e non) da imitare

Osservare il lavoro di coloro che hanno creato degli imperi del business, è sicuramente un ottimo punto di partenza. Si tratta di personalità dotate di impegno, determinazione, etica professionale, da ammirare e analizzare nel dettaglio per carpirne i trucchi fortunati.

Imprenditori di successo: Walt Disney

L'esempio della perseveranza, di colui che di fronte ai fallimenti non ha mollato. Prima di rivoluzionare l'industria culturale dell'animazione per bambini negli anni '20, non ha avuto un percorso semplice.

La prima società lanciata con il fratello, Laugh-O-Gram, fallì pochi anni dopo la fondazione. Successivamente, cercando finanziamenti per la produzione del suo personaggio più iconico, Topolino, fu rifiutato ben 300 volte, perché i più pensavano che l'immagine sullo schermo, avrebbe potuto spaventare le donne.

Paradossalmente, fu licenziato dal giornale per il quale lavorare per mancanza di creatività. Anche dopo aver lanciato Disneyland, ci furono momenti di alti e bassi finanziari, tanto che il giorno dell'apertura fu, inizialmente, definito "domenica nera".

Ma Disney non mollò, e con ragione diremmo ora con il senno di poi.

Accettare il fallimento fa parte del percorso per il successo, ripartire dai propri errori è il modo per crescere.

Un'imprenditore da imitare: Steve Jobs

Uno dei pochi a comprendere la necessità della "squadra", fin dalla nascita della piccola startup, (nata in un garage con i collaboratori Steve Wozniak e Ronald Wayne), ancor prima di diventare il colosso Apple.

Steve Jobs ha sempre sostenuto l'importanza di un team eterogeneo, fedele ai valori aziendali, liberi di agire senza un controllo forzato.

Carismatico, dotato di un grande potere motivazionale, in grado di coinvolgere i dipendenti in una grande famiglia. Celebre ancora oggi, a distanza di anni dalla sua dipartita, per alcune frasi motivazionali: "stay hungry, stay foolish", pronunciata all'Università di Stanford, è diventata un mantra della motivazione (non solo al lavoro).

"Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario", a testimonianza che credere in un'idea e perseverare non è sbagliato.

Storia di un'azienda di successo: Jeff Bezos

Il fondatore di Amazon, nel 1994, parte con l'idea di creare una biblioteca online. Ha il grande merito di aver saputo percepire il cambiamento della società: un cambiamento non ancora dichiarato ma intuibile. Ha saputo dare agli utenti esattamente ciò di cui avevano bisogno, tanto da sviluppare, nel tempo, il colosso dell'eCommerce.

Il cambiamento non ha mai spaventato Jeff Bezos, al contrario, è stato la parola chiave per il suo successo: anche dopo la fortuna raggiunta da Amazon, non è stato a guardare, ma ha cercato di migliorare il business, ad esempio, con l'introduzione dell'abbonamento Prime, che a fronte di un abbonamento, garantisce consegne veloci e resi facili.

Ancora una volta ha anticipato i desideri del consumatore.

Arianna Huffington

Fondatrice del sito The Huffingtonpost nel 2005, è la paladina dell'integrazione tra vita privata e lavorativa.

Sostenitrice dell'integrazione tra vita privata e lavoro piuttosto che del concetto tradizionale di equilibrio tra vita privata e lavoro. Una sfumatura che riflette bene l'idea di due aspetti della vita che devono intrecciarsi e fondersi. Inutile sottolineare che il pensiero della Huffington nasce probabilmente dall'essere donna e dalla difficoltà di trovarsi a gestire carriera e famiglia, ma non solo. L'imprenditrice è paladina della cura di sé, da non posizionare al secondo gradino rispetto al lavoro.

Imprenditori di successo italiani: Giorgio Armani

Lo stesso pensiero di Arianna Huffington, è in qualche modo condiviso da "Re Giorgio", che proprio recentemente è stato insignito della laurea honoris causa in Global Business Management, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Proprio all'evento, lo stilista ha espresso il proprio pensiero sul successo avuto: "È un riconoscimento all'Armani imprenditore, a quella figura che ho dovuto inventare da zero superando, soprattutto all'inizio, momenti di grande difficoltà (...) E vorrei, con la mia storia, essere un esempio, uno stimolo a ricordare a tutti che il lavoro vero e l'amore portano lontano".

Ha anche aggiunto parole riguardo l'importanza di tenere conto della propria vita privata che non va dimenticata: "lavorate, tenete duro ma non scordate che a casa avete il gatto, il cane, la mamma, la nonna o l'amante, perché poi andando avanti avete bisogno di persone al fianco".

Ha, inoltre, sottolineato che gli errori aiutano a crescere, aggiungendo quanto sia importante continuare a sognare e credere in ciò che si è, guardando il mondo con la mente aperta.

Raplh Lauren

"Non disegno abiti, disegno sogni".

Lo stilista, di umili origini, nata nel Bronx negli anni '30, inizia lavorando in un negozio di abbigliamento, e nel frattempo, disegna cravatte. "Stavo facendo semplicemente ciò che amavo, cravatte diverse da ogni altra azienda sul mercato, più originali. Non volevo essere il migliore solo fare le cose a modo mio".

Le Cravatte con il marchio Polo diventarono in breve tempo un'icona nel mondo della moda, il segno distintivo dello stilista, che conferiva classe ed eleganza ad un abbigliamento sportivo.

Scovare una particolarità per differenziare il prodotto dalla concorrenza rendendosi distinguibile, esattamente ciò che il genio di Ralph Lauren ha partorito.

Adriano Olivetti: il mito dell'imprenditoria italiana

Il nome dell'imprenditore italiano è sinonimo di benessere per i lavoratori. Da sempre attento alla qualità della vita lavorativa dei lavoratori, ha messo al centro dell'attenzione "la persona".

"La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo".

L'imprenditore ha avuto l'indubbia capacità di riconoscere, prima di altri, che un lavoratore felice produce di più, esattamente ciò che la psicologia del lavoro del '900 evidenziava, successivamente agli studi dello psicologo Elton Mayo.

L'impegno civile profuso da Olivetti a tutela dei dipendenti, viene premiato nel 2018, quando il complesso aziendale di Ivrea viene riconosciuto come Patrimonio mondiale dall'Unesco.

Luisa Spagnoli

Il benessere del lavoratore è ciò che anche la stilista italiana ha cercato di difendere sin dalla fondazione della sua azienda.

"La capacità di immaginare quello che ancora non c'è, questo fa la differenza", diceva Luisa Spagnoli, la prima ad inserire, negli anni '40, un asilo aziendale nelle proprie fabbriche e a tutelare il diritto all'allattamento. Una rivoluzione nei diritti delle donne, che ancora oggi, appare d'avanguardia, e che l'ha resa grande agli occhi del mondo imprenditoriale.

Enzo Ferrari: l'imprenditore italiano di successo più famoso al mondo

"Non si può descrivere una passione, la si può solo vivere", con queste parole Enzo Ferrari esprimeva esattamente il sentimento che lo muoveva. Colui che sognava di diventare un grande pilota di Formula 1, ha trovato il modo di vivere la propria passione in una forma diversa.

Passione, tradizione, innovazione e persone, sono alla base della ricetta dell'imprenditore automobilistico, che nonostante gli alti e bassi economici dell'azienda, ha sempre considerato le persone come "il patrimonio più grande", sul quale puntare per crescere.

Chiara Ferragni

Non si può non citare l'imprenditrice digitale che, lanciando il blog di moda e lifestyle, The blond salad, ha saputo creare un impero. Semplicemente postando le proprie foto sul blog, ha creato una rivoluzione nel mondo imprenditoriale: la possibilità di emergere grazie alla propria immagine.

CEO del suo brand e della TBS Crew, l'ascesa del suo nome non vede limite: ha avuto l'intuito di sfruttare ogni momento, lanciando una propria linea di abbigliamento, scarpe, makeup, cartoleria, oltre a prestare il volto per diverse campagne pubblicitarie.

A suo modo un fenomeno, al quale va riconosciuto di non essersi posta limiti ma solo obiettivi da raggiungere, sempre più alti, nonostante le numerose critiche di cui il web (il suo regno per eccellenza) pullula.

Frasi degli imprenditori di successo

Ecco una breve lista delle citazioni e delle frasi degli imprenditori di successo che abbiamo raccolto per voi.

