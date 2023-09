La nona edizione di Ecommerce HUB®, evento completamente dedicato all’ecommerce che si terrà il prossimo 6 ottobre presso la Giffoni Multimedia Valley, continua a testimoniare la centralità della Campania nell’ambito del commercio elettronico.

A sostenerlo anche Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati, che per il secondo anno consecutivo sarà presente all’evento: «La Campania è la prima regione del sud Italia per numero di esercenti ecommerce e la terza a livello nazionale nella classifica Top 5000 esercenti ecommerce in Italia, dopo Lombardia e Lazio - spiega - un primato portato soprattutto dalla grandezza della regione, ma anche per la densità di iniziative digitali dato che nella classifica di esercenti ecommerce per ogni mille abitanti mantiene il primato al sud e supera anche il Lazio a livello nazionale».

Lo scenario dell’ecommerce in Campania

Se complessivamente l’Italia genera un fatturato da eCommerce di circa 71 miliardi di euro, la Campania resta una di quelle che genera il maggior numero di imprese dedicate al commercio elettronico.

Non a caso, negli ultimi dieci anni si è registrato un incremento del 72%, passando da 8.396 imprese del 2012 alle 14.456 imprese del 2022.

«La scelta di organizzare un evento sul territorio campano - spiega Alfonso Annunziata, co-founder di Ecommerce HUB® - è dettata proprio dalla ricchezza di realtà che questo offre: ogni giorno, come professionisti del settore, riceviamo decine di richieste di formazione che trovano puntualmente risposta nell’evento».

Un appuntamento che, ormai, è diventato una garanzia: «Da quasi dieci anni - prosegue Giuseppe Noschese, anch’egli co-founder - organizziamo Ecommerce HUB® con la certezza di offrire la possibilità a migliaia di professionisti di crescere in questo settore con la consapevolezza di ciò che accade nel mondo».

Lo scenario ecommerce secondo Davide Casaleggio

«Il mercato globale dell’ecommerce nel 2023 supererà i 6 mila miliardi di dollari di fatturato per arrivare a superare gli 8 mila miliardi nel 2026 - conclude Davide Casaleggio - Lo scorso anno ha visto l’accelerazione di alcuni trend che hanno preso piede durante il 2023. Per la prima volta in questi due anni l’ecommerce ha conosciuto l’inflazione e gli esercenti stanno definendo le strategie per gestirla al meglio.

Dalla parte degli acceleratori abbiamo l’Intelligenza Artificiale: la stragrande maggioranza degli operatori ecommerce italiani (74%) ritiene che si avrà un cambiamento radicale della vendita online entro tre anni».

Anche Ninja a Ecommerce HUB 2023

Anche noi Ninja parteciperemo alla nona edizione dell'evento dedicato al commercio elettronico. Sarà presente la nostra redazione per raccogliere i momenti più importanti e le quote dei protagonisti in una postazione newsroom dedicata e il team social, che seguirà in real time panel ed eventi per diffonderli nelle community.

Ma saremo anche protagonisti attivi, nelle tavole rotonde, nelle sale formative e negli spazi di networking. Incontrare il Ninja team è un motivo in più per partecipare a un evento già ricchissimo di per sé.

Ecommerce HUB 2023, Connecting the dots

Il tema scelto per la nona edizione di Ecommerce HUB è Connecting the dots. Un omaggio al ruolo di relazioni, che l’evento svolge nel panorama del commercio elettronico.

Anno dopo anno, edizione dopo edizione, l’evento è diventato punto di riferimento per la comunità che si è consolidata intorno a esso.

«In un mondo in costante evoluzione - ha detto ai nostri microfoni Alfonso Annunziata - dove la digitalizzazione ha trasformato radicalmente i modelli di business, l'abilità di collegare i punti diventa cruciale. È necessario anticipare le tendenze, adattarsi al cambiamento e cogliere le opportunità emergenti.

Le connessioni e le collaborazioni sono essenziali per il successo di un progetto imprenditoriale e per la sua crescita sostenibile in diversi modi.

In primo luogo, creano opportunità di apprendimento e scambi di conoscenza: interagire con altri professionisti ed esperti del settore, come avviene in eventi come Ecommerce HUB, consente di acquisire nuove competenze e conoscenze, rimanendo così sempre al passo con le tendenze emergenti.

In secondo luogo, le connessioni e le collaborazioni possono portare a partnership strategiche: collaborare con altri operatori del settore come partner commerciali o fornitori di tecnologie, può ampliare la portata di un progetto imprenditoriale, migliorando l'efficienza operativa e attingendo a risorse aggiuntive.

In terzo luogo, infine, il networking offre opportunità di visibilità e marketing: connettersi con altri professionisti può aumentare la visibilità di un progetto e aiutare a raggiungere un pubblico più ampio, oltre alla possibilità di creare sinergie di marketing che possono portare benefici a tutte le parti coinvolte».

Come partecipare

La partecipazione a Ecommerce HUB è gratuita, ma è necessario registrarsi sul sito.

