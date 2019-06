Alibaba

Alibaba ha depositato ieri i documenti per quotarsi a Hong Kong. Il colosso cinese del commercio elettronico è già quotato a New York, dove ha raccolto 25 miliardi di dollari con l'IPO più grande al mondo. Questa volta potrebbe raccogliere fino a 20 miliardi di dollari dall'operazione, superando il record messo a segno a Hong Kong da AIA Group nel 2010 e fino ad ora intaccato. A riportarlo Bloomberg.

Vodafone

"Vodafone si scusa per il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla rete che è stato risolto nel più breve tempo possibile". Lo ha comunicato l'azienda ai propri clienti con un SMS: "Per scusarci per il disagio ti regaliamo Internet illimitato per la giornata di domani". Numerose sono state le segnalazioni, concentrate nelle città più grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l'hashtag #vodafonedown è stato al numero uno tra i trending topic. Assange Come riporta il Guardian, il governo britannico ha firmato l'ordine di estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. L'udienza in merito all'estradizione del fondatore di Wikileaks è attesa per oggi. MoneyFarm Moneyfarm, il gestore del risparmio che opera online, ha annunciato l'avvio dell'operatività sul mercato tedesco dopo l'acquisizione del robo-advisor Vaamo (novembre 2018). Stirapp Espandersi nelle principali città italiane, rilanciare il brand, migliorare la piattaforma e implementare l’attività di customer support: questi i prossimi passi che Stirapp, startup che ha lanciato in Italia il primo servizio di lava & stiro, prevede di compiere ora che Servizi Italia ha firmato un accordo per acquisire una quota del 25% della startup, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale di complessivi 550 mila euro.

Gli appuntamenti di oggi

OPEN INNOVATION - Oggi e domani presso Parc Hotel Billia (Saint-Vincent) in viale Piemonte 72, appuntamento con Open Innovation Summit 2019, appuntamento dedicato all’innovazione e organizzato da Digital Magics. L’evento si inserisce all’interno della quarta edizione del GIOIN, network per le aziende che vogliono innovare processi, prodotti e servizi grazie alla collaborazione con le startup.

