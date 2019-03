Airbnb

Airbnb ha tagliato il traguardo di mezzo miliardo di ospiti dal 2008, anno della sua fondazione. Dai tempi del soggiorno a San Francisco dei primi tre ospiti accolti dai fondatori, Brian Chesky e Joe Gebbia, la community ha raggiunto ogni angolo del pianeta. Oggi, sei viaggiatori al secondo effettuano un check in su Airbnb, e in tutto il mondo sono presenti oltre sei milioni di annunci in 191 Paesi e 81 mila città.

Amazon

Volkswagen ha annunciato una partnership pluriennale con Amazon, che aiuterà il gruppo tedesco a migliorare l'efficienza della sua produzione negli stabilimenti grazie ad una nuova piattaforma cloud. Il sistema, chiamato Volkswagen industrial Cloud riunirà tutti i dati delle macchine e dei sistemi dei 122 stabilimenti del gruppo Volkswagen, compresi i software di pianificazione e gestione del magazzino.

Boeing

Boeing ha presentato le modifiche al suo 737 Max per cercare di ripristinare la fiducia dopo i due incidenti che hanno provocato 346 morti e ha promesso che farà "di tutto" perché questo non accada mai più. "Faremo del nostro meglio per garantire che questo tipo di incidente non accada di nuovo", ha dichiarato Mike Sinnett, responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti nella divisione di aviazione civile della Boeing.

Google

Google ha varato un consiglio di super esperti che discuterà l'intreccio tra sviluppo di Intelligenza Artificiale, etica e privacy. Il gruppo è composto da 8 membri, due dei quali sono italiani: Alessandro Acquisti (professore di Information Technology e Public Policy all'Heinz College della Carnegie Mellon University) e Luciano Floridi (professore a Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab).

Intelligenza Artificiale

Il premio Turing, considerato per l'informatica l'equivalente del Nobel, è andato quest'anno ai "maestri delle macchine", ossia ai pionieri che hanno rivoluzionato la ricerca sull'intelligenza artificiale aprendo la strada alle prime applicazioni pratiche, dall'analisi dei cambiamenti climatici alla diagnosi delle malattie. Sono Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton e Yann LeCun.

Gli appuntamenti di oggi

ENERGYMED - Test drive a bordo di auto elettriche di ultima generazione, moderni pannelli fotovoltaici per abitazioni private e aziende, scaldacqua elettrici a tecnologia ibrida, sistemi connessi in rete per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, edifici intelligenti con una gestione integrata e automatizzata degli impianti. Queste le principali novità che saranno esposte dal 28 al 30 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli per EnergyMed, il salone dell'efficienza energetica organizzato da Anea.

Osservatorio Mobile B2c Strategy. Alle 09.30 presso l'Aula Magna Carassa e Dadda, in via Lambruschini 4 a Milano (Campus Bovisa), convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Mobile B2c Strategy del Politecnico di Milano, occasione per fare il punto sullo stato di adozione del Mobile in Italia e per confrontarsi sulle potenzialità del mezzo e su come misurarne le performance.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

La maggior parte delle persone non dorme abbastanza e la soluzione potrebbe essere l’intelligenza artificiale

Una startup si è dedicata alla creazione di un letto tecnologico per seguire i naturali ritmi del sonno (e del risveglio) umano

5 esempi di campagne di raccolta fondi di successo per no profit

Anche le piccole organizzazioni possono essere efficaci nel fundrising con un po' di creatività e un pizzico di pianificazione

L’automobile non è più uno status symbol e alcuni Paesi le stanno già abbandonando

Ecco perché conviene sempre di più scegliere le due ruote, nonostante nel mondo ci siano ancora oltre un miliardo di automobili

Menu digitali e personalizzati grazie all’Intelligenza Artificiale: la scelta di McDonald’s

McDonald's ha acquisito la startup israeliana di Intelligenza Artificiale Dynamic Yield: è la più grande acquisizione mai effettuata dal colosso da 20 anni

La riforma sul copyright è stata approvata: cosa cambia per chi crea contenuti (e per chi li condivide)

I due grandi blocchi contrapposti di favorevoli e contrari si sono misurati a colpi di tweet e post. Vediamo insieme cosa può succedere adesso insieme a Giovanni Mattia Ricci, Docente di Diritto d'autore presso l'Università di Salerno