Elisabeth Warren

Amazon, Apple, Facebook e Google dovrebbero essere divise in società più piccole e indipendenti tra loro, secondo la senatrice democratica degli Stati Uniti Elizabeth Warren, candidata alle primarie del partito democratico per le elezioni presidenziali del 2020. Questi quattro grandi colossi "hanno accumulato troppo potere sulla nostra economia, la nostra società e la nostra democrazia" ha scritto Warren in un post su Medium e in un'intervista con The Verge.

Apple #1

Apple ha registrato presso il Patent and Trademark Office statunitense un documento che fa riferimento a sistemi e tecniche per integrare un sensore biometrico nella superficie esterna del computer forse utilizzabile per monitorare battito cardiaco e lo stato di salute dell'utente.

Apple #2

Apple ha annunciato un evento per il 25 marzo alle 19 italiane. Si terrà allo Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. Nell'invito inviato alla stampa si legge It's show time. Le attese sono per il lancio di un nuovo servizio TV in streaming che offrirà a chi possiede un'iPhone e un'iPad un accesso gratuito a show originali che saranno forniti insieme all'opzione di iscriversi a servizi in streaming a pagamento. Non è escluso nemmeno il rilancio di Apple News che potrebbe includere l'abbonamento mensile a una serie di media.

Nvidia

Nvidia ha raggiunto un accordo per comprare l'israeliana Mellanox, azienda di server e storage, per 6,9 miliardi di dollari. La società statunitense che produce microprocessori pagherà 125 dollari in contanti per ogni azione di Mellanox. Stando a Nvidia, la transazione avrà un impatto positivo immediato sui margini lordi, sugli utili pro forma e sul flusso di cassa.

Huawei

Donald Trump ha avvertito la cancelliera tedesca Angela Merkel: se aprite le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell'intelligence. È quanto emerge da una lettera inviata al governo tedesco dall'amministrazione degli Usa, come riporta il Wall Street Journal.

Gli appuntamenti di oggi

MUSE NEXT - Alle 20.30 al Muse di Trento (Corso del Lavoro e della Scienza 3) Speck&Tech organizza Muse Next, ciclo di tre incontri per approfondire tematiche futuristiche legate al mondo tecnologico, Ospiti della serata tre nomi eccellenti nel panorama della ricerca scientifica e tecnologica legata allo spazio, tre storie che “profumano di stelle” perché parlano del nostro sistema solare da punti di vista diversi. Il primo appuntamento è dedicato alle esplorazioni spaziali e vedrà la partecipazione di Umberto Guidoni (astronauta), dell’astrofisico e youtuber Adrian Fartade e di Paolo Bellutta, ingegnere NASA.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

