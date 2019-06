Google

Google ha realizzato 4,7 miliardi di dollari nel 2018 grazie alle news e all’informazione. Fondi di cui i “giornalisti meritano una fetta”, visto che la cifra è quasi pari ai 5,1 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari realizzati dall’intera industria dei media americani lo scorso anno. E’ quanto emerge dauno studio realizzato da News Media Alliance, l’associazione che rappresenta più di 2.000 quotidiani americani, incluso il New York Times.

Twitter

"Le nostre regole esistono per verificare un sano utilizzo della piattaforma di Twitter e per garantire a tutti di poter partecipare liberamente alle conversazioni pubbliche. Nel corso del tempo, nonostante l’aggiunta di nuove regole e l’aggiornamento di quelle già esistenti, la comprensione di tali direttive si è rivelata difficile e poco chiara. Per questo motivo aggiorneremo ​le nostre regole con un linguaggio semplice e chiaro, con l’obiettivo di organizzarle in macro-categorie: ​sicurezza, privacy e autenticità". Lo ha annunciato in una nota Twitter.

Microsoft

Durante la conferenza E3 2019, Microsoft ha presentato ufficialmente Project Scarlett, la console di nuova generazione che, secondo Phil Spencer, è stata progettata e ottimizzata per una sola cosa: il gaming. Arriverà sul mercato a fine 2020.

FCA

Fiat Chrysler ha annunciato, negli Stati Uniti, il raggiungimento di un accordo sui veicoli autonomi con Aurora, società guidata da ex manager di Google, Tesla e Uber, e che ha già in corso partnership con Volkswagen e Hyundai. In base all'intesa le due aziende integreranno la piattaforma per la guida autonoma Aurora Driver nella linea dei mezzi commerciali di FCA, allo scopo di fornire "una varietà di soluzioni personalizzate ai clienti dei veicoli commerciali".

Amazon

Poste Italiane ha lanciato una serie di nuovi servizi di consegna più innovativi, veloci e flessibili nell’ambito della partnership stretta con Amazon, con l’obiettivo di diffondere i vantaggi del commercio elettronico presso un numero crescente di famiglie di consumatori in tutta Italia.

Gli appuntamenti di oggi

TALENT GARDEN OSTIENSE - Alle 12 inaugurazione ufficiale di Talent Garden Ostiense, il nuovo campus di Talent Garden. Uno spazio innovativo nel cuore di Roma per favorire le connessioni, creare impatto e accelerare la crescita digitale. Appuntamento in via Ostiense 92 a Roma.

