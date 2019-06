Settimana dopo settimana, la creatività dalle migliori agenzie di tutto il mondo ci ha condotto fino alla metà dell'anno. E da qui continuiamo a guardarci intorno, alla ricerca come ogni lunedì della giusta ispirazione, che ci permetta di resistere al caldo e ci dia la carica per iniziare la settimana al meglio.

Che si tratti di grafica, di fotografia o di un copy particolarmente azzeccato, sono tanti i modi con cui i creativi di tutto il pianeta sanno meravigliarci. Stavolta lo fanno senza mai lasciarci vedere un volto umano.

Mitsubishi - Voice Messaging

Pensi che inviare un messaggio vocale sia meno pericoloso che digitare un testo su WhatsApp? Niente di più sbagliato. Ce lo ricorda Mitsubishi, ripercorrendo il tema tanto caro a tutte le case automobilistiche di oggi della sicurezza stradale.

Un ottimo esempio di come sia possibile racchiudere in una sola immagine un messaggio, parlando in un solo colpo d'occhio.

Advertising Agency: Promoplan, Santiago, Chile

DGC: Alvaro Camilla

Creative Director / Copywriter: Felipe Gaete

Art Director: Carlos Navarro

Illustrator / Photographer: Lobo Studio

PLANET FIT - Goals

Iscriversi in palestra non basta. Per trasformare i buoni propositi in realtà visibili e in un fisico scolpito, ci vuole tanto impegno e perseveranza. La campagna di PLANET FIT punta proprio a mostrarci che i nostri esercizi non si faranno da soli se noi non ci siamo, presenti con mente e corpo.

Advertising Agency: RG2, Caracas, Venezuela

Creative Director: Exequiel Rodríguez, Carlos Javier Chacón

Art Director: Siurlin Otero

Copywriter: Exequiel Rodríguez

Photographer: Daniel Méndez

bbb Shoes & Boots - Bigfoot, Dinosaur, Shuttle, UFO

Sì, a volte fa bene abbandonarsi a un pizzico di vanità e rimirare compiaciuti l'ultimo acquisto fatto. Rischiamo di perderci qualche avvenimento epocale? Beh, per stavolta non importa se abbiamo delle scarpe fantastiche ai piedi!

UFO e Big Foot possono attendere, al centro della scena c'è altro.

Advertising Agency: Cerebro Y&R, Panama City, Panama

Creative Directors: Luis Navas, Francisco González-Ruiz M.

Copywriter: José Rolando Díaz

Art Direction: Alberto Weand Ortiz, Mario Monteza, Francisco González-Ruiz M.

Retoucher: Mario Monteza

CINE PE - Bandage, Seam, Zipper, Lollipop

Semplice e pulito nel suo bianco e nero per rendere ancora più chiaro il messaggio: qualsiasi sistema può essere utile per evitare lo spoiler su un film che non abbiamo mai visto. Ma non è necessario preoccuparsene durante questo festival di opere inedite: per tutti si tratterà di una prima visione.

AMCV - First Signs

A volte non sono i segni sul corpo a rivelare una violenza, ma bastano le parole per comprendere ciò che sta accadendo. E così, anche questi volti in realtà non sono volti, ma immagini create dalle parole vergogna, paura, violenza.

Advertising Agency: Fuel, Lisboa, Portugal

Creative Director: Jorge Teixeira

Art Director: Gabriel Mendes

Copywriter: Henry Mandelbaum, Joana Cavaleiro

Illustrator: Gabriel Mendes

Production Director: Pedro Silva

Account Director: Sara Guerra

Planner: Rita Barreto

Photographer: Ivo Cordeiro

Models: Catarina Anacleto, Catarina Duarte