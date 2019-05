Amazon

Warren Buffett ha rivelato la partecipazione che Berkshire Hathaway ha deciso di accumulare nel colosso dell’eCommerce Amazon. Alla fine del primo trimestre terminato lo scorso 31 marzo, stando a quanto emerge dai documenti depositati presso la Sec, la quota di Berkshire in Amazon è stata di 483.300 azioni, per un valore pari a 904 milioni di dollari.

Washington ha messo Huawei e 70 delle sue affiliate nella nella Entity List americana, una sorta di lista nera del commercio, perché rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. La mossa, che limita per Huawei gli acquisti di componenti da società americane, arriva dopo quella di Donald Trump, che separatamente ha spianato la strada al divieto di comprare apparecchiature Huawei e ZTE da parte di società di telecomunicazione americane. Il presidente americano ha firmato un decreto in cui dichiara l'emergenza nazionale per le minacce ricevute dalla tecnologia americana. Immediata la risposta di Huawei, secondo cui un divieto di operare negli Usa finirà per danneggiare imprese e consumatori statunitensi frenando gli sforzi per sviluppare il 5G. Replica anche il governo cinese, che accusa gli Stati Uniti di "abusi sulla sicurezza nazionale".

Microsoft e Sony hanno annunciato una partnership incentrata sul miglioramento della "esperienza dei clienti" nei settori dell'intelligenza artificiale e del cloud gaming. Le due società hanno intenzione di lavorare "allo sviluppo di future soluzioni cloud in Microsoft Azure a sostegno dei rispettivi servizi di giochi e contenuti in streaming" fanno sapere. Sony e Microsoft collaboreranno anche sui semiconduttori e sull'intelligenza artificiale. A darne la notizia l’amministratore e CEO di Microsoft Satya Nadella e il presidente di Sony Kenichiro Yoshida.

Bringing the power of Azure and Azure AI to Sony to deliver new gaming and entertainment experiences for customers https://t.co/cMRKFE74Yk — Satya Nadella (@satyanadella) 16 maggio 2019

Primo collaudo aereo per il taxi volante elettrico ideato da Lilium, una startup di Monaco di Baviera: dopo due anni di progettazione, il team tedesco è riuscito produrre un prototipo in scala reale del mini jet e a testarne la possibilità di volo verticale: si tratta di un velivolo a 5 posti, un drone taxi da una tonnellata e mezzo che, con i suoi 36 motori elettrici, consente un'autonomia di 300 chilometri ad una velocità massima di 300 km all'ora e che ha effettuato agli inizi di maggio con successo il primo volo. Il test di volo è stato presentato in un video pubblicato sul sito della startup: il velivolo ha effettuato solo un breve sollevamento da terra, quanto basta ai progettisti per concentrarsi sul prossimo step di sviluppo. Un processo che dovrebbe portare la giovane azienda tecnologica a immettere il suo taxi volante sul mercato già a partire dal 2025.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi. See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO — Lilium (@Lilium) 16 maggio 2019

La Apple Developer Academy all’Università Federico II di Napoli ha aperto il bando per selezionare i 400 nuovi studenti che prenderanno parte al prossimo programma di formazione gratuita. Il corso è rivolto ai giovani desiderosi di acquisire competenze professionali per diventare sviluppatori e imprenditori. Le iscrizioni chiuderanno il 21 giugno. Per partecipare alle selezioni è necessario compilare una domanda online, direttamente sul sito dell’accademia. Gli studenti dovranno successivamente sostenere un test e affrontare un colloquio in una di queste città: Napoli, Londra, Monaco di Baviera o Parigi.

ITALIAN MASTER STARTUP AWARD - Provengono da tutta Italia e rappresentano i più svariati settori merceologici, dal manifatturiero innovativo a, dall’aerospaziale alle nanotecnologie in campo biomed e healthcare. Selezionate da una giuria composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa, oggi in 15 si contendono,

all’Università Roma Tor Vergata, la 13° edizione dell'Italian Master Startup Award istituito da PNICube per le startup nate dalla ricerca accademica che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato a pochi anni dalla costituzione.

Startup Weekend Salerno. Dalle 18.30 di oggi fino alle 20 di domenica 19 maggio presso le Residenze Universitarie – Università di Salerno (via Giovanni Paolo II 132) Startup Weekend Salerno 2019 Sport Edition. L’evento è strutturato per fornire ai partecipanti gli strumenti utili ad avviare una startup ma soprattutto è un’occasione di networking importante durante la quale trovare dei validi partner per le proprie attività.

Spazio. L'Agenzia Spaziale Italiana ospita presso la sua sede di Tor Vergata dalle 9 la Primavera dell'Innovazione, la conferenza annuale organizzata dalla Fondazione Amaldi in collaborazione con ASI, ESA, Lazio Innova e Regione Lazio. Il tema di quest'anno sarà il ruolo svolto dalleBusiness Applications dello Spazio in ambito Open Innovation. In particolare, i relatori discuteranno se queste possano rappresentare un veicolo per l' OI. Si discuterà anche di come la finanza agisce e reagisce nel mondo dell'innovazione. I rappresentanti del settore spaziale e delle aziende playmaker nel mercato italiano ed internazionale condivideranno la propria esperienza e il loro punto di vista su questo tema, per ricercare soluzioni implementabili e scalabili che creino un'eco positivo per lo sviluppo.

