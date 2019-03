Uber

Uber non è perseguibile penalmente per l'incidente mortale causato da una sua macchina a guida autonoma che, un anno fa, ha investito mortalmente un pedone a Tempe, in Arizona. Lo ha stabilito il procuratore della contea di Yavapai, Sheila Polk, secondo cui non sussistono le "basi per la responsabilità penale" di Uber.

Honda

Honda ha annunciato al Salone di Ginevra 2019 l’intenzione di commercializzare in Europa, entro il 2025, esclusivamente vetture dotate di motori elettrici. Questa nuova sfida, ben più ambiziosa del precedente obiettivo di commercializzare solo i due terzi del totale, fa sì che Honda sia in prima linea nella trasformazione a livello mondiale verso l’elettrificazione.

Visa

In occasione della giornata internazionale della donna, Visa rafforza il suo impegno verso l’empowerment femminile con il lancio di Visa Everywhere Initiative: Women’s Global Edition. Il programma globale invita le donne imprenditrici di tutto il mondo ad affrontare le sfide del Fintech e del Social Impact con la chance di vincere 100.000 dollari in ciascuna delle due sfide. Il programma si concluderà con un evento finale in occasione della partita d’inizio della FIFA Women’s World Cup France 2019.

Ryanair

Violazioni da parte della low cost Ryanair in materia previdenziale ed assicurativa anche attraverso un illecito ricorso a manodopera dipendente da società terze. Una task force coordinata dalla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell'Ispettorato nazionale del lavoro e composta da ispettori dell'Agenzia, di Inps e Inail ha accertato "gravi violazioni in capo alla società di volo irlandese". L’accertamento ha riguardato, al momento, il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.

FooxEat

E’ italiana la prima app in Europa che aggrega le principali food delivery operative sul territorio (JustEat, Glovo e Deliveroo) mettendo a confronto per l’utente prezzi, eventuali promozioni e tempi di consegna. Si chiama FooxEat ed è attualmente presente su Milano con oltre 3.000 ristoranti, inclusi quelli che gestiscono autonomamente la consegna a domicilio con un proprio software gestionale e una propria flotta di rider.

MODELTAG CONFERENCE - A Milano (Samsung Arena & Smart Home, via Mike Bongiorno 9) alle 16 la Conference annuale di ModelTag quest'anno dedicata a TikTok. Quello organizzato dalla startup è il primo evento informativo in Italia per marketing manager, CEO, professionisti e studenti di master in comunicazione, content creator ed influencer, dedicato all'analisi e alla scoperta delle potenzialità di questo social network. QUI le info.

