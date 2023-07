Chi ha partecipato al Ninja Elite Retreat ha di certo portato a casa (tra le molte disponibili) almeno una lezione: imparare è un processo continuo, fatto di sfide e di impegno, ma anche di divertimento e rapporti umani.

L'appuntamento che ha coinvolto tutta la Ninja Family per due intense giornate è iniziato con l'emozionante cerimonia di Graduation, in collaborazione con l'Istituto Universitario IUSVE, dei partecipanti all'Executive Master ed è culminato con il party in piscina dal sapore hollywoodiano nella Country House Felicia di Giugano, durante il quale ci siamo letteralmente scatenati festeggiando il sensei di Ninja, il nostro CEO Mirko Pallera.

Fin dal 2004, Ninja ha fatto del marketing non-convenzionale il proprio marchio di fabbrica.

Una graduation Unconventional, un volo verso il mondo del lavoro e verso una carriera in crescita: lo staff di Ninja Business School e i professionisti che hanno frequentato il master si sono lanciati a 120 chilometri l'ora, sospesi a un filo d'acciaio a 300 metri di altezza a Trentinara, in Cilento, dove si trova una delle zip-line più belle d'Italia.

Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, mondo del lavoro che cambia: sono queste le sfide che ci attendono da subito e per i prossimi anni. Un salto nel vuoto che i professionisti del digital non possono e non devono avere paura di affrontare.

Alla cerimonia di premiazione, hanno partecipato anche Roberto Ascione, presidente Healthware Group, Marco Di Bello, brand manager La Dispensa di San Salvatore, e Arcangelo Annunziata, consigliere AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale.

Ninja Graduation & Elite Retreat - Le voci dei protagonisti

Stare insieme e vivere queste giornate in compagnia hanno creato ricordi indelebili nelle menti dei partecipanti. Riviviamo con voi l'evento attraverso le parole di chi c'era.

Paolo della Gatta - Studente Ninja Business School

«Una bellissima esperienza: dopo un percorso di formazione, il volo è stato davvero adrenalinico. Come negli sport, anche nel lavoro c'è bisogno di quella spinta ad agire per cogliere le occasioni che si presentano».

Fra Marco Valletta - Responsabile Ufficio Comunicazione e MKT dei Frati francescani di Puglia e Molise

«Anche noi, come Chiesa, oggi non possiamo fare a meno del marketing, della comunicazione e delle “piazze digitali”, per portare avanti la nostra mission ovvero l’annuncio del Vangelo. Il marketing a cui facciamo riferimento è certamente il marketing dei servizi, in quanto le nostre attività di comunicazione sono finalizzate alla diffusione di valori, nel nostro caso cristiani nella prospettiva francescana.

Grazie Ninja Academy: senza di voi questo “miracolo” non sarebbe stato possibile».

Mirko Pallera - CEO e founder Ninja

«Oggi è fondamentale apprendere competenze avanzatissime nel digitale: ci sono tecnologie che cambiano in continuazione perché il mondo si rivoluziona completamente. Ma è importante anche mantenere un approccio umanistico e i propri valori: in questo mondo futuro in cui ci sarà tanta tecnologia, ci distingueremo per il cuore. Questo è quello che vogliamo trasmettere con la nostra Business School».

Mariano Diotto - Docente di Marketing Strategico e Neuromarketing - IUSVE

«IUSVE ha deciso da subito di collaborare con Ninja perché hanno gli stessi obiettivi: formare professionisti con competenze digitali reali in un mondo in continua evoluzione. La Graduation in volo esprime la natura di Ninja e IUSVE insieme: collaborare per affrontare nuove sfide».

Adele Savarese - General Manager

«Ad una Cerimonia adrenalinica abbiamo associato una giornata di formazione esperienziale, concentrata ed immersa nella natura: dalle AI generative agli Archetipi, da Python alla Comunicazione Persuasiva, ho apprezzato il segno che questi due giorni hanno lasciato sul mindset e sulle soft skill dei Ninja del digital».

Michela Solitro - Product Leader | eLearning Specialist

«Com’è che si dice? "Il battito delle ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo". Questa celebre citazione descrive in modo straordinario ciò che ho provato ascoltando le storie di vita, personali e professionali, di coloro che hanno scelto e seguito il nostro Executive Master in Digital Marketing.

Mi sono resa conto che i nostri percorsi di formazione hanno il potere di cambiare le vite delle persone e di scatenare conseguenze straordinarie e imprevedibili. Ho compreso che anche la più piccola scelta che facciamo a livello didattico può plasmare il futuro di un'altra persona. Questa consapevolezza rappresenta una grande responsabilità, ma anche una fonte di grande gratificazione!

E, per rimanere in tema di ali e di volo... anche se non ho sperimentato la zipline (soffrendo di vertigini!), ho realizzato che il lavoro svolto da noi Ninja è un po' un battito d'ali quotidiano.»

Emiliano Ruozzo - Learning Consultant | Corporate Training

«Il mondo del lavoro in continua evoluzione può essere paragonato a un audace salto nel vuoto da una montagna. Come nel salto, il cambiamento nel mondo del lavoro porta emozione, sfida e opportunità.

La velocità del cambiamento, la mancanza di sicurezza occupazionale, la competizione globale e la necessità di riorientarsi costantemente sono tutti elementi che caratterizzano questa sfida.

Affrontare il cambiamento con una mentalità positiva, adattabilità e supporto può aiutare a navigare con successo in questo ambiente in evoluzione».

Federica De Cenzo - Corporate Consultant

«Il Ninja Elite Retreat è stato un momento di formazione e raccoglimento di fondamentale importanza per me: ho trovato grande ispirazione, a bordo piscina, tra un tuffo e le parole dei docenti Mariano Diotto, che con le sua energia ci ha catapultati con passione nel mondo del Neuromarketing, Gianluca Lisi ed i suoi Archetipi (sono sicura che il suo libro, ed il momento intimo che ci ha permesso di vivere, siano stati pensieri graditissimi da tutti i Ninja!) e Pietro Bonomo, che con la sua grande esperienza ci ha spiegato perché (non) avere paura della tecnologia incalzante delle AI.

È stato semplice e meraviglioso, leggero e divertente ma allo stesso tempo altamente formativo. Sensibilizzante (verso certi temi ancora troppo poco approfonditi ed anche verso i miei colleghi ndr) ed introspettivo.

È stata un'esperienza e come tutte le esperienze, mi ha permesso di prendere e portare a casa un piccolo bagaglio di nozioni che, applicate nel modo corretto, sono sicura mi saranno di grande aiuto. Nel lavoro, così come nella vita».

Andrea Paraggio - Graphic Designer & Videomaker

«Grande experience in occasione delle graduation e del cinquantesimo compleanno del CEO Mirko. Ninja, unconventional come sempre, anche nella scelta di consegnare un diploma dopo aver fatto l'esperienza di un volo a 120km/h, nonché nell'aver scelto una location molto particolare, il cilento, dove l'uomo non è riuscito ad avere ancora la meglio sulla natura.

Cos'altro dire, sono uscito da quest'esperienza rilassato ma allo stesso tempo carico di energia positiva! Be Ninja!»

Stefania Scielzo - Finance Assistant

«È passato pochissimo dal rientro della Graduation e davvero faccio ancora tanta fatica a trovare le parole giuste per descriverla..ma posso descrivere ciò che sento: gratitudine per aver comunque avuto la fortuna di vivere questo momento altamente formativo, spirituale, intellettuale nonchè divertente e in parte pieno di adrenalina insieme ai colleghi di tutti i giorni.

Grazie Ninja»

Jacopo Flauti - Customer Support

«Svoltando a sinistra, in direzione di Giungano, ho avuto l'impressione di essere tornato magicamente a casa per festeggiare con gli amici. Volare sulla zipline della Graduation per omaggiare quei ragazzi che avevo seguito per mesi, come Customer Support, è stato emozionante.

Li ho trovati di fronte a me per la prima volta, con il sorriso di chi ha raggiunto un importante obiettivo nella vita. Sembrava davvero di essere tornato a casa, quella casa (o country house) dove ho condiviso i miei spazi con colleghi unici, scoprendo che la bellezza delle cose sta anche nell'incontrare persone che finora avevo conosciuto solo tramite una semplice call. Festeggiare con loro, è stato un modo per celebrare la nostra guida e comprendere che, in fondo, siamo una famiglia.

La stessa famiglia che cresce ed impara grazie ai docenti invitati, che hanno abbattuto qualsiasi distanza tra "studente" e "docente" e hanno reso l'intero percorso ancora più memorabile. So che ho scritto molto, ma ciò che abbiamo vissuto non può essere raccontato nemmeno con 2500 caratteri.

Be Ninja... Sempre!».

Valentina Ventre - Finance Manager

«Ritrovarsi insieme in una meravigliosa casa di campagna ci ha dato la possibilità di rimanere in ascolto e cogliere la bellezza della natura. Momenti meravigliosi ed irripetibili vissuti insieme.

L’evento organizzato da Ninja è iniziato con una mattinata istituzionale legata alla consegna dei diplomi Iusve su una terrazza mozzafiato seguita da una pazzesca festa in piscina e si è concluso con una giornata di formazione sui temi di gestione delle risorse umane, intelligenza artificiale, neuroscienze applicate al marketing e tanto altro. È stato spesso difficile per me trattenere le emozioni in questi giorni vissuti insieme.

Le ali con apertura automatica realizzate dal collega Fabio Casciabanca la nota più divertente del week end :-)»

Vittoria Pozza - Project Manager, Corporate Training

«Come molti hanno scoperto in piena pandemia, il lavoro in Smartworking è una modalità di lavoro che può essere amata o odiata.

Da "smartworker full time", l’unica preoccupazione iniziale era l’eventualità di non riuscire a legare bene con il resto del team. Ora, mi guardo indietro e sono felice di poter dire con la più assoluta serenità di far parte di una famiglia allargata.

Una famiglia in cui, quando si ha la possibilità di vedersi e di passare del tempo assieme, la sensazione comune è quella di conoscersi come tra vecchi amici. La quotidianità delle relazioni virtuali o fisiche ci ha permesso di conoscersi in modo indiretto ed è sempre bello rivedere i sorrisi di coloro che condividono con te la propria quotidianità».

Enzo Storti - Content Manager

«Lanciarsi da quell'altezza è molto simile a iniziare una nuova avventura professionale: è il coraggio di lasciarsi tutto alle spalle, di proiettarsi verso nuove esperienze e sentirsi trasportati da una nuova emozione».

Jessica Ippolito - Community Manager

«Durante quest'esperienza abbiamo creato dei ricordi indimenticabili, oltre i confini degli spazi lavorativi. È stato meraviglioso scoprire quanto possiamo essere più di semplici colleghi. Abbiamo condiviso risate, sogni, e anche qualche momento di sana pazzia che ci torneranno in mente quando la routine riprenderà il suo posto».

Formazione, dialogo ed esercitazioni pratiche a bordo piscina

Dunque, con la Ninja family abbiamo vissuto la sfida di lanciarsi insieme da una montagna; ma ci siamo anche rilassati con attività piacevoli come tuffi in piscina e una sessione di social cooking, condividendo momenti di serenità. Senza dimenticare il favoloso party con DJ Delta a tema "ali", per volare tutti insieme verso un futuro professionale stellare (con tanto di performance musicale del nostro CEO, Mirko Pallera).

Non è mancata, però, l'occasione di arricchirci e imparare: grazie agli appuntamenti informali a bordo piscina abbiamo vissuto una full immersion fatta di nuove tecnologie e strategie di marketing, ma anche di sentimenti e mindset.

I docenti e gli ospiti del Ninja Elite Retreat ci hanno trasportato in conversazioni appassionanti, esercitazioni pratiche e scoperta di noi stessi.

Sail Thinking

In che modo si può allenare il nostro pensiero con le soft skill dei velisti, cioè adattabilità, perseveranza, equilibrio e focus? Lo abbiamo imparato da Mario Vitolo, CEO di Virvelle.

Neuro Marketing

Mariano Diotto ci ha affascinato con le basi della psicologia del consumo e dell'analisi dei comportamenti digitali.

Archetipal Living

Gianluca Lisi, Archetypal Branding Strategist, ci ha insegnato come riconoscere gli archetipi che incontriamo nella nostra vita e superare con consapevolezza ogni sfida (e ha regalato a ognuno di noi una graditissima copia del suo bestseller, "Loveting! 127 archetipi per il management olistico").

Etica & Empatia

Con Pietro Bonomo, marketer esperto di AI, abbiamo visto in che modo imparare le soft skills fondamentali per affrontare le sfide della nuova era della human-machine interaction.

Life Management

Il mito del work life balance è realizzabile? Secondo Luca Mastroianni, VP Indirect Channels & International at PrestaShop, lo è, e ci ha spiegato come.

Pitch Framing

La "nostra" Adele Savarese, ci ha spiegato come inquadrare con successo problemi, presentazioni ed interlocutori e portare la nostra capacità persuasiva ai massimi livelli.

Ninja Power alla riscossa

"Ninja Power" è un'espressione che utilizziamo spesso, perché ci identifica davvero. Proprio come "puffare", vuol dire tante cose: serve a darci la carica, a incoraggiarci, a rinsaldare lo spirito di gruppo; è insieme un augurio e una promessa, un "benvenuto" e un arrivederci". Proprio come fanno i tre moschettieri, i Power Rangers e tutti gli altri team più o meno "super".

Ed è stato il leitmotiv che ha accompagnato questa fantastica esperienza di formazione e svago. Non sono mancate le emozioni, così tanto importanti nella nostra vita: l'entusiasmo di condividere le stesse stanze, qualche lacrimuccia nel separarsi, la voglia di rifarlo, presto.

C'è un altro modo di dire tutto nostro, che è un invito e uno stimolo a migliorare se stessi e a superare i propri limiti.

Per questo voglio rivolgerlo a te, che sei arrivato alla fine di questo lungo racconto: Be Ninja!