Black Days: tutti i Corsi e Master del Nuovo Catalogo Ninja scontati di oltre il 50% (ma solo per i primi 100)

Il Black Friday è un'occasione imperdibile non solo per gli appassionati dell'affare a ogni costo: promozioni, sconti e offerte imperdibili fanno capolino su ogni media possibile. Smartphone, TV e vetrine degli store fisici riprendono il tema black e strillano l'invito di approfittare dei Black Days.

Districarsi nella giungla di promozioni può non essere facile, ma un buon mindset fa la differenza: se è vero che l'opportunità di accaparrarsi a prezzo scontato l'ultimo modello di tablet o la mega TV a schermo piatto, il periodo dell'anno particolarmente propizio può essere impiegato per migliorare le proprie competenze anche lato digital.

Le skill digitali necessarie per il mondo del lavoro

Approfittare di percorsi di studio a un prezzo più accessibile diventa di rilevante importanza, considerato che le digital skill sono ormai richieste e necessarie in ogni aspetto del quotidiano, dal modo di comunicare a quello di vivere e, soprattutto, a quello di lavorare. Il livello di rischio sul lavoro è inversamente proporzionale al livello di studio e di competenze avanzate in settori ad alta tecnologia.

1 miliardo di persone dovranno reskillarsi entro il 2030 per rispondere alla crescente domanda di competenze digitali e farsi trovare pronti è una necessità assoluta: l'Italia ha ancora un consistente gap digitale da recuperare rispetto agli altri Paesi europei.

Chi ha ruoli e competenze che permettono di lavorare da remoto è avvantaggiato, dal momento che le competenze digitali avanzate sono quelle oggi scarse e sempre più ricercate.

Oggi hai l’occasione di sviluppare le competenze digitali più richieste dal mercato, dalla Digital e Social Strategy all’eCommerce, dalla SEO al Content Marketing.

Come approfittare dei Black Days di Ninja

Dal 24 novembre alle 11.00 tutti i Corsi e Master del Nuovo Catalogo Ninja sono scontati di oltre il 50%. L'offerta è però limitata ai primi 100 iscritti, dunque rapidità e decisione la faranno da padrone.

Ma c’è di più: i Corsi e Master in offerta sono convalidabili per ottenere il Certificato Universitario di Executive Master che hai sempre sognato, rilasciato da Ninja Academy in collaborazione con il prestigioso Istituto Universitario IUSVE.

Iniziare è facilissimo: vai su questa pagina, scegli tra 3 Master: il Master in Social Media Marketing (+Social Media Factory opzionale), il Master in Digital Marketing e l’ultimo arrivato nella famiglia Ninja, il Master in Digital Business. Oppure uno dei 18 Corsi Verticali in Social Media e Digital Marketing.

Aggiungi al carrello e guarda il prezzo scendere! Lo sconto è già applicato.

