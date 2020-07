Da un paio d'anni, la Google News Initiative mette a disposizione dei giornalisti tool gratuiti, partnership e programmi pensati ad hoc per loro.

All'interno di questa "iniziativa di collaborazione con il mondo dell'informazione", in queste ultime settimane è nata una nuova suite di strumenti gratuiti per l'analisi e l'interpretazione dei dati di Google Analytics.

Google, si sa, ha posato i propri occhi sulle redazioni giornalistiche già un paio d'anni fa. Da allora, attraverso la Google News Initiative, "iniziativa di collaborazione con il mondo dell'informazione", continua a proporre ai giornalisti di tutto il mondo tool e occasioni sempre nuove per "crescere nell'era digitale".

Principalmente, la Google News Initiative è pensata su tre binari. Il primo è quello dedicato ai prodotti, ovvero i tool di Google per i giornalisti. Il secondo è quello delle partnership, strette "con chi si occupa di informazione per affrontare le sfide di settore e di business". Infine i programmi, "per favorire l'innovazione nel mondo dell'informazione".

Tra questi ultimi, ad esempio, il Google News Lab, la Google News Initiative Innovation Challenge, il Google News Initiative Cloud Program e il Digital News Innovation Fund. Ma anche occasioni di formazione come la Google News Initiative Fellowship e il centro di formazione online, con più di 40 lezioni dedicate ai prodotti e ai tool di Google per i giornalisti. Ma quali sono gli ultimi rilasciati?