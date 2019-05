Facebook

Come riporta il Financial Times, Facebook ha scelto Londra come base da cui partire per monetizzare la sua app WhatsApp con una funzione di pagamento ancora da sviluppare. FT ha sottolineato che l'applicazione di messaggistica (1,5 miliardi di utenti al mondo) è più popolare nel Regno Unito rispetto agli Stati Uniti. Per questo Facebook ha scelto di puntare su Londra, nella speranza che diventi un hub fintech mentre già attrae una forza lavoro multiculturale.

Netflix

Netflix conquista più i cinquantenni che i giovanissimi. È quanto sembra emergere dall’ultima survey condotta da Nielsen negli Stati Uniti, che ha sottolineato come gli over 50 rimangano maggiormente catturati dalle produzioni originali del colosso dello streaming, dedicando alla piattaforma più tempo.

Microsoft

L'assistente vocale Cortana di Microsoft in futuro parlerà come noi, offrendo un'esperienza di dialogo naturale grazie alla tecnologia sviluppata da Semantic Machines, una startup acquisita dalla compagnia. Ad aprire una finestra sul domani è Build 2019, la conferenza di Microsoft per gli sviluppatori, dove il colosso di Redmond ha presentato nuovi servizi cloud e strumenti per gli sviluppatori.

Satya Nadella. "Con la crescente integrazione della tecnologia in ogni aspetto della nostra vita, saranno le scelte degli sviluppatori a plasmare il mondo che ci circonda - ha detto il CEO di Microsoft, Satya Nadella - Microsoft si impegna a dotare gli sviluppatori di piattaforme e strumenti affidabili per costruire esperienze 'magiche' che creino nuove opportunità per tutti".

Censis

Gli italiani non sognano la fuga dalla UE. Il 66,2% non vuole l’uscita dall’euro e il ritorno alla lira. Il 65,8% è contrario al ritorno alla sovranità nazionale con l’uscita dall’Unione europea. Il 52% non è favorevole all’idea di ristabilire confini impermeabili e controlli alle dogane tra i Paesi europei. E' quanto emerge dalla ricerca del Censis "Cosa sognano gli italiani".

Orange Fiber

Un investimento di 100 mila euro da Angels for Women (network di business angels per imprese al femminile promosso da AXA Italia) che si inserisce nella campagna di equity crowdfunding aperta da due settimane: un altro risultato per Orange Fiber, impresa innovativa che produce un esclusivo tessuto sostenibile ottenuto dalle arance. L’investimento è stato annunciato ieri mattina nell’ambito di Vita da business angels, appuntamento che si è tenuto durante l’edizione 2019 di #STEMintheCity, l’iniziativa del Comune di Milano per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità al femminile.

Gli appuntamenti di oggi

TRANSPOD - Alle 19.30, all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, interviene per Meet the Media Guru Ryan Janzen, scienziato, ingegnere, artista canadese e co-founder di TransPod, la società sviluppa trasporti ad altissima velocità. In particolare le “capsule-treno” TransPod vogliono connettere comunità e territori, in particolare quelli con infrastrutture obsolete, alta densità abitativa e superfici molto estese. Con Janzen prosegue il ciclo Around Mobility, un semestre di ricerca e disseminazione co-creato da MEET e Fondazione Giannino Bassetti che ha il supporto di Repower e Politecnico di Milano.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Come aumentare il tasso di conversione di un eCommerce grazie al Customer Care, spiegato con un caso di successo

Il servizio al cliente deve essere completo, bisogna fornire all’utente tutti gli strumenti per poter mettersi in contatto con il negozio online e trovare ciò che sta cercando

5 tips di Recruiting Marketing per attrarre i talenti migliori nella tua azienda

Strumenti, strategie e approcci per attirare i migliori talenti e coinvolgere i dipendenti

Per essere un buon leader dovresti innanzitutto esercitare la tua intelligenza emotiva

Il comportamento del leader è in grado di influenzare in maniera sostanziale il clima che si viene a creare all’interno del luogo di lavoro e incide direttamente sulla performance

5 casi di successo di marketing enogastronomico su Instagram

Ecco alcune aziende del mondo del food che hanno fatto di Instagram il canale principale per comunicare con la propria audience