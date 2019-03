Share on Google plus

Apple

In un'intervista a Bloomberg, il co-founder di Apple Steve Wozniak ha espresso dubbi sul rischio per Apple di perdere la propria posizione da leader nel settore. "Apple - ha detto - è stata a lungo la leader in alcune aree come Touch ID, Face ID e i pagamenti semplificati tramite lo smartphone. Ma non è la leader in settori come i dispositivi pieghevoli e questo mi preoccupa, perché voglio davvero un telefono pieghevole. È una di quelle tecnologie che attira la mia attenzione".

Illycaffè

Illycaffè è stata riconosciuta da Ethisphere Institute come una delle 2019 World’s Most Ethical Companies, per il proprio ruolo di campione globale nel definire e far progredire gli standard internazionali delle pratiche etiche di business. Nella lista internazionale, la società è presente per il settimo anno consecutivo, ed è l'unica azienda italiana. Nel 2019 la lista di Ethisphere è composta da 128 aziende, provenienti da 21 Paesi e 50 categorie industriali.

Puma

Puma ha strappato alla rivale Adidas la sponsorizzazione della squadra di calcio inglese del Manchester City. L'entità del contratto siglato da Puma non è stato rivelato ma dovrebbe aggirarsi sui 65 milioni di sterline l'anno (86 milioni di dollari) per 10 anni. La nuova sponsorizzazione dovrebbe partire dal prossimo luglio e riguarderà anche ​il Melbourne City, Girona, il Club Atlético Torque e il Sichuan Jiuniu FC, cioè la squadra cinese di terza categoria comprata dal Manchester City la settimana scorsa.

TheFork

TheFork, piattaforma di ricerca e prenotazione online di ristoranti in Europa, ha acquisito Restorando ed espande la sua presenza in America Latina oltre il Brasile includendo 18 città e 8 paesi: Argentina, Brasile, Messico, Colombia, Cile, Uruguay, Panama e Perù. L'acquisizione aggiunge 3.500 nuovi ristoranti alla rete TheFork, portando il conto totale a più di 60 mila ristoranti prenotabili in tutto il mondo.

Startup a impatto sociale

Agrishelter e Isaac sono le migliori idee di business a impatto sociale e ambientale dell’XI Italian Round della Global Social Venture Competition, iniziativa promossa in Italia da Altis Università cattolica, in collaborazione con Intesa Sanpaolo innovation center (che ha accolto l’evento all’interno della Startup Initiative), Impact hub, Prospera e Réseau entre​prendre Lombardia. I progetti accedono alle finali mondiali, in programma a Berkeley, tra il 3 e il 5 aprile.

In agenda oggi

ECONOMIA CIRCOLARE - In programma a Roma (presso Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo 12) Conferenza Nazionale sull'economia circolare, occasione di confronto con il mondo delle imprese e del lavoro, enti di ricerca, esperti, rappresentanti del Governo e del Parlamento, su un tema di grande valore strategico per il nostro paese dal punto di vista ambientale ed economico.

LE GALASSIE DELLA BLOCKCHAIN - Alle 9.30 a Milano presso il Politecnico (Aula Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4) in programma L’universo dell’Internet of value tra le galassie della blockchain, che analizzerà quali sono le principali caratteristiche di Blockchain e Distributed Ledger, perché nascono e quali problemi risolvono queste piattaforme, quali le differenze, quali i principali settori cross-industry di applicazione delle blockchain, come si stanno organizzando le aziende italiane per sfruttare le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger.

