Un'altra giornata di full immersion in compagnia di speaker di altissimo livello e di occasioni di networking con la ciliegina sulla torta: la premiazione dei Ninja Awards.

N-Conference, il Business Visionary Event di Ninja in collaborazione con i main partner TIM, AW LAB e Banca Sella, ha premierto simbolicamente talenti, professionisti e aziende che hanno saputo trasmettere alla collettività la filosofia Ninja.

Ed è stato proprio il pubblico a decretare i vincitori tra coloro che si sono contraddistinti nella Digital Industry per tecnologia, approccio e valori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko Pallera (@mirkopallera)

Ninja Confercence, Day 2

Anche per la seconda giornata siamo partiti con Daniela Uslenghi meditazione, visione guidata e coaching per concentrarsi al massimo e godere appieno della giornata.

La palla passa Luca Eleuteri, Co-Founder & Socio Casaleggio Associati, che con il suo talk Le Smart Company: l’evoluzione dell’azienda con la 4° rivoluzione industriale traccia un quadro nuovo su come dovranno essere le aziende del futuro: sostenibili, orientate al business ma anche alla società, flessibili, tecnologiche ed esponenziali.

Ma il presente è un’era di molteplici crisi, dal Covid-19 al cambiamento climatico, però anche stimolante per i marchi. Che per vincere, oggi, devono pensare e agire in modi nuovi. Non prepararsi alla crisi, bensì al futuro a lungo termine.

Una lezione che abbiamo imparato da Bruno Bertelli - Global CCO Publicis WW.

Il talk di Laura Fineo, Responsabile Marketing di Banca Sella, si è concentrato su come Co–creare con l’ecosistema per generare valore al cliente: challenge e matchmaking potrebbero essere i due casi concreti che sostanziano.

La storia "cinese" di Olivetti, consigli utili e il mondo degli eSport

Matteo Demonte, Autore, illustratore e videomaker, ci ha appassionato con la storia di Mario Tchou, l'ingegnere cinese di Olivetti inventore del primo computer italiano.

A seguire, dall’esperienza di uno dei premi mondiali della creatività digitale, consigli, best case e insight per conquistare le vette dei Social grazie a Nick Roope - Co-founder Lovie Awards, con il suo intervento Trends in Social and Digital Creativity.

Quando il gioco si fa duro, sono i duri che iniziano a giocare! E a noi, i giochi piacciono davvero tanto: gli eSports stanno rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento, riscrivendone le regole. In Italia gli esperti sono ancora divisi tra freddo scetticismo e acceso entusiasmo.

Grazie allo speech di Marco Soranno, Esports Product Manager PG Esports, abbiamo scoperto chi ha ragione: un giro d’affari da più di 1 miliardo non può essere considerato ancora un gioco.

E in un mondo con sempre più connessioni e meno contatti umani, il valore della gentilezza può fare la differenza nel cambiare i mindset e riscrivere i modelli di leadership.

Ce lo insegna Guido Stratta, Head of People & Organisation Enel Group.

Fare i conti con la globalizzazione e con le esigenze della formazione continua

Daniele Alberti, Co-founder & Partner Starboost, ci ha presentato: L'impresa del futuro, valori e pratiche delle aziende di domani.

Un'appassionante invito a comprendere come sfruttare l’era della globalizzazione e delle tecnologie per creare un’economia più inclusiva e sostenibile e mettere le basi per la società in cui vorremmo vivere.

Dopo Alberto, lo speech della nostra Federica Bulega, con una sorpresa finale: la presentazione di un nuovo progetto Ninja Academy dedicato alle aziende, frutto di oltre due anni di lavoro.

Ha condiviso con noi Ninja, e con i partecipanti digitali all'evento, un viaggio fra teorie, trend emergenti e tecnologie che plasmeranno il futuro dell’apprendimento aziendale.

Il tour sul benessere e la soddisfazione personale: lavoro, salute e alimentazione

Il mondo del lavoro è uno dei temi al centro degli interventi degli speaker di N-Conference, declinato in alcuni dei sui tantissimi aspetti.

Non poteva per questo mancare il riferimento all'automazione, che sta modificando diversi assetti della produzione di beni fisici e digitali.

Pietro Bonomo - Growth Hacker & Founder Viral Octopus, ci ha insegnato come tagliare fino al 90% delle operazioni ripetitive grazie alle automazioni e vivere felice. Insomma, come godersi la vita mentre i robot lavorano per noi.

Godersi la vita vuol dire anche stare bene: da soli, con gli altri e anche in forma e in perfetta salute. La tecnologia assume un ruolo centrale su questo: sono moltissime la novità del settore destinate a rivoluzionare la sanità e la cura degli individui che, prima che pazienti, sono persone. Chi meglio di Roberto Ascione, CEO & Founder Healthware Group, poteva affrontare un argomento così complesso e delicato allo stesso tempo?

Siamo andati virtualmente nello spazio, ma con i piedi ben piantati per terra: dagli importanti aspetti legati al mondo dell'healthcare, siamo passati a uno degli aspetti fondamentali per goderci la vita e vivere in salute.

Cosa mangeremo sulle navicelle spaziali, se puntiamo a diventare una specie interplanetaria? Stefano Polato ci ha raccontato cosa ha imparato cucinando per gli astronauti e ha approfondito con noi il legame fra alimentazione e performance.

Alla fine, come il dessert, abbiamo imparato cosa la ricerca spaziale può offrire (in ambito food) a noi terrestri.



Una nuova incursione nel mondo del lavoro, con Danilo Schipani, Chief Marketing Officer di Copernico.

Oggi si sprecano definizioni, neologismi, opinioni su dove andranno gli uffici in futuro. Ecco perché, per capire la direzione del cambiamento dovremmo considerare il ruolo dello spazio di lavoro in un'azienda agile, la gestione efficiente delle risorse, la sicurezza e l'attenzione allo sviluppo delle persone.

Intanto, mentre gli eventi dal vivo iniziano, lentamente, a ripartire, è stata una buona occasione ascoltare l'intervento di Andrea Guanci - Marketing Director MSC Crociere.

Secondo lui, il processo decisionale del consumatore va interpretato come un vero e proprio viaggio che parte dal sogno per finire nei ricordi. E da questi cominciare di nuovo. Davvero suggestivo, vero?

La parte finale della mattinata

Tantissimi gli speaker che si sono alternati sul palco, reale e virtuale di N-Conference. Tra i più coinvolgenti, il Ninja Academy Wrap up di Federica Bulega - Corporate Training Manager.

Poi il consueto intervallo musicale e i saluti del nostro CEO, Mirko Pallera e via di corsa agli appuntamenti del primo pomeriggio, in attesa di conoscere i nomi dei vincitori dei Ninja Awards.

Ma prima della attesa premiazione, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere la tecnica del Coaching evolutivo. Una visualizzazione guidata per permettere ai partecipanti di a creare senza limiti una visione per la loro vita, grazie a Giosé Milli - AD Istituto Hoffman ed Executive Coach.

A seguire, una vera e propria sessione di networking, un'attività dedicata a creare e coltivare relazione tra i partecipanti Premium.

Chi ha vinto i Ninja Awards di N-Conf

Una giornata molto intensa che, prima dei saluti finali di Mirko e l'esibizione di DJ DELTA, ci ha regalato anche i nomi dei vincitori dell'ambito Ninja Award.

Alle 17.00, in diretta sulla pagina Facebook di Ninja Marketing sono stati annunciati i vincitori

Ecco chi sono i premiati dal pubblico, in ogni categoria.

Ninja Celebrity

Un riconoscimento dedicato al personaggio pubblico che è stato capace di utilizzare il marketing e la comunicazione per creare autorevolezza e riconoscibilità promuovendo idee e approcci innovativi.

The Jackal

Ninja Talent

Un riconoscimento dedicato al professionista che si è distinto, soprattutto nella Community Ninja, attraverso il proprio talento e la propria passione, creando un impatto concreto con le attività svolte.

Felicia Mammone - Giornalista TV

Ninja Marketer

Un riconoscimento dedicato al Marketing Manager e al suo team che in azienda è riuscito a creare un progetto o un'attività volta a generare valore per il brand attraverso un approccio e una comunicazione distintivi.

Paolo Lorenzoni - Country Director of Marketing - NETFLIX

Ninja HR

Un riconoscimento dedicato all'HR Manager e all'azienda che nella gestione delle risorse umane si sono distinti per attività di people management e per una cultura aziendale innovativa.

A parimento, Amelia Parente - Roche e Vittorio Maria Carparelli - Amex

Ninja Company

Un riconoscimento dedicato all'azienda che è riuscita a distinguersi per innovazione, approccio e valori, diventando un punto di riferimento nel proprio settore.

Pastificio Rummo

Ninja Leader

Un riconoscimento all'imprenditore che ha saputo creare una filosofia innovativa nella propria azienda valorizzando le risorse umane e un approccio innovativo al business.

A parimerito, Niccolò Branca - Presidente e Amministratore Delegato della Holding del Gruppo Branca International S.p.A e Renzo Rosso - Presidente di OTB

Ninja Media

Un riconoscimento alla realtà editoriale che è riuscita a creare una trasformazione concreta e positiva in ambito media e intrattenimento digitale.

Will Media

Ninja Agency

Un riconoscimento all'agenzia più innovativa che è riuscita a integrare nel suo DNA la creatività con una forte componente tecnologica per supportare il business dei propri clienti.

Caffeina

Ninja Benefit

Un riconoscimento all'organizzazione no profit (o alla società benefit) che è riuscita a creare un impatto significativo dedicandosi alla salvaguardia dell'ambiente o all'inclusione sociale.

Lifegate

Ninja Culture

Un riconoscimento dedicato alla personalità e alle idee che sono diventate di ispirazione e che portano avanti l'evoluzione sociale e spirituale della società

Michele Tagliaferri - Accademia di Comunicazione