La nuova era di Pepsi sta arrivando. Nell’anno in cui si celebra il suo 125° anniversario, il brand leader nel campo delle bevande gassate ha rivelato un inedito sistema di visual identity.

Progettato dal team interno di PepsiCo il nuovo look sarà lanciato nel Nord America questo autunno e a livello globale nel 2024.

La storia leggendaria di Pepsi

Introdotta nel 1898, la bibita gassata prodotta da PepsiCo, esattamente come il suo concorrente Coca-Cola, è nata in una farmacia come formula dalle proprietà dissetanti e digestive.

Sviluppata da Caleb Bradham (originariamente nel 1893 e chiamata "Brad's Drink"), la Pepsi era destinata a persone con problemi di digestione o mal di stomaco, anche pubblicizzata per alleviare la dis-pepsi-a.

Oggi, Pepsi è uno dei più grandi marchi di consumo al mondo.

Nel corso della sua storia leggendaria, il marchio ha mantenuto una mentalità audace e un forte legame con la cultura pop.

Dalla Pepsi Challenge e reinventando il Super Bowl Halftime Show, alla creazione di alcune delle pubblicità più iconiche di tutti i tempi con i musicisti e gli attori più famosi a livello internazionale. Come il famoso spot anni '80 con Michael Jackson:

Il brand, inoltre, si reinventa continuamente con un marketing forte e d'impatto. Nel corso del tempo si sono susseguite diverse sperimentazioni non solo a livello di prodotto. Dalla creazione di programmi TV all'esplorazione del Web3, passando per l'introduzione di nuove avvincenti varietà di bevande, tra cui le recenti Nitro Pepsi, Pepsi per SodaStream e il gusto Pepsi Zero Sugar creato per offrire ai consumatori statunitensi la cola con il miglior sapore nella categoria "zero zuccheri".

Gli elementi del rebranding di Pepsi

Il logo e l'identità visiva scavano nei 125 anni di storia e incorporano elementi moderni per creare un look attuale e innegabilmente Pepsi.

Tra le novità di design troviamo:

– Il Pepsi Globe e il wordmark si uniscono per adattarsi a una varietà di ambienti ed enfatizzare il marchio distintivo.

– La tavolozza colori aggiornata introduce il blu elettrico e il nero per portare contrasto, vivacità e un tocco contemporaneo alla classica combinazione colori. Data la continua attenzione sul marchio Pepsi Zero Sugar, il design introduce il colore nero, dimostrando ulteriormente l'impegno nei confronti di questa varietà.

– Un carattere tipografico moderno e personalizzato riflette la fiducia e la mentalità impenitente del marchio.

- Il caratteristico marchio evoca "l'increspatura, il pop e il frizzante" attraverso il movimento. Porta anche il ritmo e l'energia della musica, una parte importante dell'eredità Pepsi.

Il nuovo logo fa un salto indietro di alcune generazioni per reintrodurre il logotipo all'interno dell'icona del globo. Approccio già utilizzato circa 30 anni fa.

Il design Pepsi Pulse

Un nuovo elemento chiave nell'identità è l'introduzione di una silhouette per la lattina come nuovo identificatore per Pepsi. Escamotage visivo pensato chiaramente per rispondere all'iconica silhouette della bottiglia di Coca-Cola, tra le più riconosciute in tutto il mondo.

La lattina apparirà in due versioni: una rappresentazione fotografica realistica e un'interpretazione vettoriale.

In entrambi i casi, il nuovo logo in alto si espande leggermente oltre i bordi della lattina invece di avvolgersi, creando una composizione molto coinvolgente che consente alle diverse esecuzioni visive di rimanere coese e riconoscibili.

Un altro dettaglio che rende l’intera grafica audace è la linguetta già aperta. Tratto peculiare che attiva il nostro cervello a sentire quel suono soddisfacente di una lattina che si apre.

Ma non è finita qui. Il marchio si appresta a fare faville con l'introduzione di nuove e sorprendenti grafiche "Pulse".

Una varietà di combinazioni, tra colori e sapori diversi.

Il rebranding segna un nuovo passo entusiasmante per il marchio e contribuirà a ridefinire la sua immagine nel mercato.

