Nelle notizie di questa settimana torniamo a parlare di Intelligenza Artificiale con il rilascio di GPT-4 da parte di OpenAI (qui la notizia).

Tra i più interessati (e intimoriti) da questa tecnologia disruptive ci sono senza dubbio i creatori di contenuti, in primis chi si occupa di testi per il web (questi consigli possono tornarti utili): l'impatto che questi chatbot avranno sulla SEO è ancora in discussione, ma per correre ai ripari è quanto mai necessario acquisire competenze specifiche (prova a partire da qui).

Nel frattempo, Teams porta i nostri avatar in videocall (addio timidezza!), mentre si conferma il trend dell'attenzione alla sostenibilità dei consumatori (se siamo consapevoli, non ci dispiace troppo definirci così) con i dati di Conscious Commerce. Tra gli altri, lo intercetta Gucci, che avvia il primo hub per il lusso circolare in Italia (puoi saperne di più in questo articolo).

Tanti input, stimoli e distrazioni, al punto che Uncommon Creative Studio ha messo su un brand per farci tornare fare più sesso (tutto vero, leggi qui).

Chissà, forse servirà a distrarci mentre l'Intelligenza Artificiale diventa dannatamente brava nel nostro lavoro.

Notizie della settimana: OpenAI lancia GPT-4

OpenAI lancia GPT-4, il nuovo potente modello di intelligenza artificiale per la comprensione di immagini e testi che l'azienda definisce "l'ultima pietra miliare nel suo sforzo di scalare il deep learning". GPT-4 è disponibile per gli utenti paganti di OpenAI tramite ChatGPT Plus, mentre gli sviluppatori possono iscriversi a una lista d'attesa per accedere alle API.

7 Step per creare contenuti SEO

L'ottimizzazione per i motori di ricerca è molto più della semplice scrittura. Tuttavia, non è possibile fare SEO senza scrivere. È un aspetto cruciale che ci aiuta a comparire nei risultati di ricerca.

Ecco da dove iniziare:

Analizza le SERP per le parole chiave che ti interessano

Crea una scaletta

Prepara una bozza

Chiedi feedback

Crea l'articolo

Imposta gli elementi SEO di base

Inserisci e aggiorna i link interni

Puoi approfondire i passi necessari a creare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca in questo articolo.

Microsoft Teams ci trasformerà in avatar 3D

L'azienda aggiungerà finalmente i suoi avatar 3D a tutti gli utenti di Teams a partire da maggio, dopo una fase di test durata alcuni mesi.

Gli avatar in Microsoft Teams sono progettati per consentire alle persone di non apparire in video durante le riunioni, inserendo invece un alter ego virtuale che si anima solo in base alle indicazioni vocali dell'utente, senza bisogno di alcuna telecamera.

Meta taglia altri 10.000 posti di lavoro...

Ad annunciarlo è stato il CEO Mark Zuckerberg, prospettando anche il taglio di circa 5.000 ruoli aperti che non sono stati coperti e la cancellazione di alcuni progetti a bassa priorità. La comunicazione arriva solo quattro mesi dopo aver eliminato circa 11.000 posizioni con l'obiettivo di rendere la società più efficiente quest'anno.

... e cancella i suoi progetti NFT

L'hype dei token non fungibili è rallentato, per questo l'azienda ha annunciato di voler terminare i suoi progetti di visualizzazione NFT, sia su Facebook che su Instagram, per riallineare le proprie risorse su priorità in evoluzione.

Splio acquisisce Tinyclues e si potenzia con il Deep Learning

La soluzione, basata sul Machine Learning, risponderà alla duplice sfida del CRM di personalizzare la customer experience per ogni individuo, offrendo al contempo ai marketer una soluzione semplice per l’orchestration e il pilotaggio su larga scala.

Acquisti sempre più sostenibili

La consapevolezza dei cambiamenti climatici è ormai preponderante nelle scelte d’acquisto dei consumatori di tutto il mondo. Il 62% di essi, infatti, non è disposto a scendere a compromessi in termini di sostenibilità, neppure durante questo periodo di incertezza economica.

Ad affermarlo è Shopify, che a questo proposito ha condotto un sondaggio online insieme a Sapio Research.

Dalla ricerca è nato il report “Conscious Commerce”.

Gucci: il primo hub per il lusso circolare in Italia

Gucci ha inaugurato il primo Circular Hub per il lusso in Italia. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, frutto di un investimento di 15 milioni di euro in tre anni che coinvolge non solo il celebre brand fondato nel 1921 a Firenze, ma anche il Gruppo Kering.

Oscar 2023, sei statuine a Netflix

La piattaforma ha superato tutti gli altri servizi streaming aggiudicandosi più premi durante la notte degli Oscar. Apple TV+ si è fermata invece ad una statuina, per il miglior corto di animazione.

La campagna di Uncommon Creative Studio per “salvare il sesso”

L'agenzia londinese ha co-creato una speciale iniziativa di benessere sessuale con un nuovo marchio dal nome inequivocabile: SEX BRAND. Uncommon spiega che l'umanità sta facendo sesso in media meno di una volta alla settimana, a causa dell'esposizione al porno e alle app di appuntamenti.

Per questo chiede alle persone di intensificare e salvare il sesso con l'aiuto di un nuovo preservativo sostenibile. Chiamato Seconda Pelle è il 34 % più sottile di un preservativo standard.

