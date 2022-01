Cyndi Lauper, Trump e la fuga dai Social: le notizie hot della settimana

Vuoi saperne di più su questo tema per diventare un Esperto e fare Carriera nel Digital Marketing? +100.000 professionisti e oltre 500 grandi aziende si sono formati e hanno incrementato i loro Affari grazie a Ninja. Entra subito nella Ninja Tribe per avere Informazione, Formazione e l’accesso alla più grande Community di professionisti del digitale.

Inauguriamo una nuova rubrica dedica al mondo dei social: i gossip e le curiosità più intriganti della settimana. Ci piace essere sul pezzo e non lasciarci sfuggire niente.

Iniziamo subito!

Rompere gli stereotipi funziona

#1 "Le ragazze vogliono solo divertirsi": il videoclip di Cyndi Lauper supera 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube

La prima novità arriva direttamente dal settore musicale. Il video musicale di Cyndi Lauper per "Girls Just Want to Have Fun" ha superato 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, segnando ufficialmente il primo ingresso dell'iconica cantante nel club da miliardi di visualizzazioni della piattaforma video.

La canzone è stata pubblicata nel 1983 e caricata per la prima volta su YouTube nell'ottobre 2009, nel suo storico album di debutto, "She's So Unusual", diventando un successo rivoluzionario e un inno femminista. Nel video musicale di accompagnamento, vediamo Cyndi che balla per tutta New York nell'appartamento dei suoi genitori.

"Girls Just Want to Have Fun" è la quinta canzone degli anni '80 a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube, insieme a "Sweet Child O' Mine" dei Guns N' Roses, "Take on Me" degli A-ha, "Billie" di Michael Jackson. Jean” e “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley.

Anche gli Stati e i politici usano l’Influencer Marketing

#2 Le Olimpiadi saranno meravigliose, parola di social

Dal 4 al 20 Febbraio si terranno a Pechino i Giochi Olimpici Invernali e la Cina chiede aiuto a un esercito di influencer occidentali: per tutta la durata dell’evento, centinaia di migliaia di content creator americani dovranno occuparsi di proporre un’immagine virtuosa della nazione negli USA attraverso storie e messaggi positivi pubblicati su varie piattaforme come Instagram, TikTok e Twitch.

#3 Truth, il social di Trump, cerca vip di Internet

Il social media di Donald Trump è a caccia di influencer. L'ex Presidente USA intende vendicarsi dell'esilio a cui è stato condannato dai social network e sta corteggiando vip di internet offrendogli di "riservare il loro spot" in vista del lancio previsto del prossimo febbraio, massimo inizi di marzo.

Anche i social stancano

#4 Un italiano su cinque ha abbandonato almeno un social nel 2021

A rivelare i numeri è Daloitte nella Digital consumer trends survey 2021. Una fetta rilevante degli italiani abbandona i social network. È stata condotta un'indagine realizzata con oltre 2mila interviste a persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni ed emergono dati interessanti soprattutto per l’Italia.

Nel 2021 il 73% di chi possiede uno smartphone in Italia ha utilizzato un social oppure applicazioni di messaggistica (come Whatsapp o Telegram) su base giornaliera. Quasi un italiano su cinque (il 22%) però nel frattempo ha smesso di utilizzare almeno un social network, in maniera temporanea oppure definitiva. I motivi sono i più disparati ma Deloitte ne evidenzia tre: essersi stancati dei contenuti (35%), la presenza eccessiva di fake news (25%) e le preoccupazioni per la propria privacy (21%).

Fanta Sanremo

#5 Il social game sul Festival

Non si parla d'altro. La 72esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte e il gioco di punta è il Fanta Sanremo. Si paga in "Baudi" e Pippo... apprezza!

Nato qualche anno fa da un gruppo di appassionati, solo quest'anno ha avuto una vera impennata: le squadre formate sono già più di 125 mila.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per acquistare 5 degli artisti in gara: la valuta è infatti intitolata al decano del festival Pippo Baudo. Per formare una squadra occorre infatti schierare 5 artisti e nominare capitano uno di loro.

Naturalmente, vince chi, terminata l'ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Queste le notizie più rilevanti della settimana appena trascorsa. Non perdere il collegamento fisso del founder Ninja Mirko Pallera ai microfoni dei Radio RDS, ogni venerdì mattina, alle 10,30. Al prossimo appuntamento!