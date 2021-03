Send an email

La prossima generazione di tecnologia wireless, il 5G, sarà una svolta per l'economia globale.

È la tecnologia fondamentale e strumentale per lo sviluppo di altre applicazioni rivoluzionarie, come le auto a guida autonoma, l'Internet of Things (IoT) di massa, le città intelligenti, la realtà aumentata e virtuale (AR/VR) e i servizi mission-critical.

Questo perché il 5G è più veloce e ha una maggiore densità di connessione, il che signifi...