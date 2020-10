Il Black Friday rappresenta un'enorme opportunità per aumentare le vendite, attirare nuovi clienti e dare respiro al mondo del commercio.

Quando c'è un ambiente economico frenetico come quello che abbiamo ora, i brand hanno bisogno di pianificazione e di strategie efficaci.

Una volta che gli ordini di vendita e le richieste dei clienti iniziano ad arrivare, non avrai molto tempo per creare e inviare contenuti.

Il clima autunnale porta con sé l'aria del Black Friday, i negozi si stanno attrezzando con personale extra e stanno facendo scorta di inventario per servire i clienti nel migliore dei modi.

Giovani e adulti, sono pronti ad "abbattere i muri" per ottenere un buon affare. Si inizia lunedì 23 novembre e si conclude venerdì 27, con la coda che arriva fino al lunedì successivo: il Cyber Monday è solitamente riservato ai prodotti di elettronica, ma si possono reperire offerte speciali anche in altri comparti.

L'ultimo trimestre dell'anno, è tradizionalmente il periodo più trafficato e redditizio per l'eCommerce, tuttavia, la sequenza di eventi che continua a svolgersi, sta a significare che quest'anno potremmo assistere ad un periodo di picco molto diverso. Con tutti gli acquisti online in corso, le migliori offerte terminano ancora più rapidamente e molti prodotti popolari non sono disponibili.

"La settimana degli sconti", fornisce un'analogia pratica sul modo in cui i professionisti del Marketing e i comunicatori devono pensare alla situazione imminente: attraverso il Black Friday i rivenditori hanno un'enorme opportunità di incrementare le vendite e attirare nuovi clienti. Una preparazione non adeguata sarebbe catastrofica, il che significa grandi perdite di guadagni e della fiducia delle persone. Tuttavia, la differenza è che probabilmente assisteremo a un periodo prolungato - anche mesi - in cui ogni giorno è come il Black Friday, ed occorre avere strategie a lungo termine.

Fai sentire i tuoi clienti davvero speciali

La pandemia sembra destinata a imporre un cambiamento permanente e duraturo per i rivenditori. Sebbene gli sconti possano fornire una spinta a breve termine, la tendenza a lungo termine vedrà meno negozi fisici e più eCommerce poiché le marche fanno dell'online il loro strumento principale e iniziano a introdurre nuove opzioni di acquisto che funzionano per il post-blocco dell'acquirente. Stiamo decisamente entrando in una nuova era.

Con l'imprevedibilità del COVID-19, i brand intelligenti sanno che non possono permettersi di reimpostare le aspettative dei consumatori per gli sconti tipo Black Friday tutto l'anno.

Poiché i consumer non sono in grado di entrare in modo agevolato in un negozio al dettaglio, come erano in grado di fare prima della pandemia, sembra che i professionisti del Marketing stiano prendendo decisioni di sconto quasi disperate perché mancano di una soluzione migliore. Nella maggior parte dei casi, nessuna quantità di promo convincerà gli acquirenti in negozio ad acquistare online, all'interno di determinate categorie di merce.

Il consiglio per i rivenditori è quello di segmentare l'elenco in anticipo e di indirizzare i clienti in base a ciò che hanno già acquistato. Uno sconto del 30% su tutto è un po' pigro e non mirato, occorre elaborare strategie ad personam o per gruppi omogenei. Invece di colpire i clienti con un'offerta il giorno stesso, (come faranno molti competitor), i rivenditori dovrebbero piantare il seme una settimana prima e avere un paio di e-mail di prevendita per "stuzzicare l'appetito". Ti consiglio di utilizzare l'aumento del traffico per portare le persone nella tua lista, anche se non acquistano. I rivenditori non devono essere tentati ad inviare spam ai clienti solo con offerte di sconto. Essere economico, non significa che la gente comprerà. Convincili ad aprire le tue email perché li interesserà, raccontali una storia.

Preparazione e attenzione ai dettagli, il Black Friday non è casuale

Quando c'è un ambiente economico frenetico come quello che abbiamo ora, i brand hanno bisogno di pianificazione e strategia tramite sconti e ottimizzazioni intelligenti. Le marche hanno già clienti fedeli e il messaggio che deve transitare non deve essere correlato soltanto agli affari. Indipendentemente dall'ambiente economico, buono o cattivo, alcuni clienti hanno semplicemente bisogno di uno sconto inferiore per convertire. Adattare le strategie e offrire alle persone offerte mirate in base alla loro sensibilità al prezzo, è una tattica efficace, che preserverà allo stesso tempo le vendite e il margine di guadagno lordo.

Ridurre i prezzi può convincere gli acquirenti a spendere velocemente, ma a lungo termine danneggia la redditività. Lo sconto è diventato la strategia, ma sei certo che è quella corretta? Perché sarà molto difficile per queste stesse marche vendere a prezzo pieno una volta svanita l'attuale incertezza economica. Passando a sconti più intelligenti, i rivenditori possono personalizzare, rivedere ed implementare offerte più precise in tempo reale. Risparmiare più denaro, in modo che le aziende possano sopravvivere a questa turbolenza, ed emergere più forti ed attente "non appena il sole tornerà a splendere".

Anche le campagne mirate sono importanti

Alle persone che hanno acquistato più di X volte da una categoria o una marca specifica negli ultimi 6 mesi, è importante inviare un'e-mail mirata con i prodotti corrispondenti. Offrire incentivi a più livelli per aumentare le dimensioni del paniere, ad esempio incrementando lo sconto in base alla soglia di spesa.

Adattarsi alle mutevoli esigenze dei consumatori non è più un optional. Potrebbe essere un costo proibitivo per molte aziende orientare le proprie offerte in questo momento, ma altre che hanno già pensato al futuro, dedicando tempo e budget allo sviluppo di offerte multicanali, possono sfruttare questo cambiamento, creando esperienze davvero utili per il proprio pubblico.

7 consigli per gestire al meglio il Black Friday

Il focus è posto su:

Strategia dei contenuti

Email

Pagine di destinazione e moduli di partecipazione

Le email, i moduli di attivazione e le pagine di destinazione sono un ottimo modo per promuoverti. Ma per aumentare l'impatto, è necessario collegare il tutto ad una strategia di contenuti integrata, così da incrementare davvero le vendite.

Pensala in questo modo, se stai mirando al bullseye, quale strategia è più efficace?

Puntare la freccia verso il centro

Lanciare 10 frecce a caso sperando che una atterri nel mezzo

Sono sicuro che la maggior parte di noi, concorderà sul fatto che ha più senso mirare direttamente al centro, invece di sperare che una freccia arrivi a caso lì. Trasla lo stesso concetto alla tua strategia di Content Marketing , devi renderla mirata al 100% . E le tue frecce ,(e-mail, moduli di partecipazione ecc.), devono essere scagliate tutte verso un unico obiettivo.

Quindi, se il tuo scopo è massimizzare le vendite durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday, il tuo piano di Marketing sarà inerente al raggiungimento di questo traguardo.

Poi arriva la tua strategia dei contenuti che è collegata agli obiettivi di Marketing, bisogna aumentare il traffico e attirare lead. Gli strumenti più letali di qualsiasi attività di eCommerce sono le email e i moduli / pagine di destinazione. Secondo un rapporto di Smart Insights, il 23% delle vendite online del Black Friday è stato attribuito esclusivamente alle email.

L'utilizzo della posta elettronica, dei moduli di attivazione e delle pagine di destinazione "sotto lo stesso ombrello" di contenuti, ti offre il vantaggio di inviare un messaggio chiaro alla tua audience, sapranno cosa aspettarsi e rimarranno ammaliati dalla tua organizzazione.

Ora che sappiamo cosa dobbiamo fare per il Marketing BFCM (Black Friday Cyber Monday), vediamo come utilizzare effettivamente le email, i moduli di attivazione e le pagine di destinazione, come strumenti di contenuto efficaci.

1. Fai sapere al tuo pubblico che ci tieni

È importante che tu faccia sapere ai tuoi iscritti - newsletter - e ai visitatori, che stai entrando nello spirito festivo. Sebbene sia ovvio che i clienti vogliono un buon affare e tu vuoi vendere il prodotto, non sarebbe male condividere contenuti relativi al ringraziamento con i tuoi dipendenti. Dimostra che ci tieni al tuo ambiente.

Oltre a umanizzare il tuo brand, la condivisione di email regolari poche settimane prima del Black Friday prepara i lettori a tenerti in primo piano. Ciò aumenta la probabilità di vendere con successo. Ecco come funziona:

Marco, che è abbonato alle tua newsletter, vede che hai inviato un'email relativa alle offerte del Black Friday e altre 2 riguardanti le occasioni del Cyber Monday. Li legge e continua la sua giornata. Il 27 novembre, Marco prende il telefono e inizia a cercare buoni affari perché sa che è il Black Friday, ricorderà di aver ricevuto alcuni messaggi di posta elettronica dal tuo brand e tornerà a quelle e-mail, aprirà il tuo sito Web per sfogliare il catalogo e inizierà la sua esperienza di acquisto.

2. Personalizza le tue e-mail e supera il disordine stagionale!

Ora, se invii a Marco un'altra email la mattina del Black Friday, la possibilità che lui la apra, sarà molto più alta. Questo è il motivo per cui è importante inviare newsletter regolari; è un promemoria per i tuoi clienti così da tenerti in primo piano quando sono pronti per l'acquisto!

Molti rivenditori di grandi giochi offrono sconti profondi che probabilmente non puoi eguagliare, quindi una strategia migliore è attirare i clienti con altre offerte significative del Black Friday e del Cyber ​​Monday.

Ecco cosa puoi offrire tramite le tue email:

Codici coupon univoci per gruppi di clienti specifici

Vendita a livello di sito con un codice coupon universale

Prodotti o collezioni in vendita

Regalo o buono sconto con acquisto minimo

Spedizione gratuita

Ricordati sempre di premiare i tuoi clienti esistenti durante le promozioni speciali. Normalmente sono le persone più facili da convertire perché hanno già fiducia nel tuo brand. Puoi progettare un programma di premi per tutto l'anno con opzioni di fidelizzazione durante il Black Friday.

3. Utilizzare righe oggetto BFCM creative

Basandoti sui punti precedenti, un'altra modalità per sfondare un mucchio di e-mail che sembrano tutte uguali, è usare linee tematiche accattivanti e creative. La riga dell'oggetto è la prima impressione di un'email e il lettore impiega meno di 3 secondi per decidere se fare clic su di essa o meno. Quindi, una buona linea tematica, ha anche una correlazione positiva con il CTR.

Nel contesto del Black Friday e del Cyber ​​Monday ci sono alcuni punti da notare, ti aiuteranno a trovare titoli che attirano l'attenzione:

Mantieni l'oggetto pertinente al tuo brand, non esagerare per il bene della creatività

Usa elementi di curiosità e urgenza. Sono modi psicologicamente provati per attirare l'attenzione

Utilizza strumenti online come Kopywriting Kourse Portent per fare brainstorming su idee eccellenti in merito all'argomento. Ho provato personalmente Portent con grande successo. Ecco un titolo generato in modo casuale che ho trovato divertente: " 11 Things about - Black Friday - Your Teachers - Wouldn't Tell You".

Su una nota più seria, ecco alcuni buoni esempi:

Siamo contenti che tu abbia deciso di rimanere al Black Friday Non aspettare che sia troppo tardi! Storia: come ho risparmiato acquistando cose!

4. Preparare in anticipo il contenuto della posta elettronica

Questo punto è fondamentale. Una volta che gli ordini di vendita e le richieste dei clienti iniziano ad arrivare, non hai molto tempo per creare e inviare contenuti. È meglio se il tuo team ha già preparato dei bei modelli di email almeno un mese prima del Black Friday e del Cyber ​​Monday.

Devi preparare dei modelli in base al branding plan e alla segmentazione dei clienti che si collegano alla strategia dei contenuti. Ad esempio, se ti concentri sui coupon per gli abbonati di età superiore ai 30 anni e sugli sconti per quelli di età inferiore ai 30 anni, assicurati di preparare le tue email di conseguenza. Non puoi permetterti che la persona sbagliata riceva il messaggio errato.

5. Consenti ai visitatori di conoscere immediatamente le offerte del Black Friday / Cyber ​​Monday

Questo è un gioco da ragazzi. Se avete intenzione di fare Marketing per BFCM, le azioni di opt-in forme con landing page efficaci sono le migliori e le più convenienti.

La registrazione alla tua newsletter si concretizza se hai incuriosito il lead con i nuovi prodotti, le offerte speciali, le promo limitate e un coupon gratuito. Non utilizzare il colore grigio per il corpo del testo. È troppo chiaro per attirare l'attenzione immediata, usa colori più scuri e audaci: il blu indica fiducia.

Ti consiglio di utilizzare Mailmunch per creare moduli di attivazione e pagine di destinazione semplici e privi di codifica che ti danno il controllo completo sul contenuto e sulla tempistica dei pop-up. Puoi anche scegliere tra una moltitudine di bellissimi design.

6. Utilizzare moduli di partecipazione interessanti e pertinenti alla stagione

Dicono che i libri non dovrebbero essere giudicati dalle loro copertine, ma in quale altro modo possiamo avere un'idea di cosa c'è dentro?

La stessa logica si applica ai moduli di partecipazione. Il design e il contenuto che scegli sono la prima impressione che colpisce un visitatore. Se desiderano di ricevere le tue email, hanno bisogno di una sorta di regola abbreviata che li guidi. E questa regola sembra essere la rilevanza dell'offerta e la qualità del design. Pertanto è molto importante che entrambe queste funzionalità siano corrette.

Ora, se stiamo facendo una campagna per il Black Friday, il contenuto deve indicare chiaramente quale tipo di vantaggio riceverà il cliente dall'iscrizione alla newsletter. Tale contenuto deve essere supportato da un bellissimo design del modulo di partecipazione che rimane fedele al tema del Black Friday e del Cyber shopping. E già che ci sei, perché non affascinare veramente i tuoi lettori usando magneti al piombo. I magneti al piombo risolvono un vero problema per un cliente e sono veloci da digerire: esempi sono e-book, liste di controllo e cheat sheet.

7. Per la leva del posizionamento SEO utilizzare pagine di destinazione BFCM per tutto l'anno

Google, ha pubblicato un rapporto dove si evidenzia che il 61% degli acquirenti, ricerca i potenziali acquisti prima del fine settimana del Black Friday. Ciò significa che i consumatori hanno la tendenza a fare clic sui primi 10 risultati che vedono sul motore di ricerca, ed è qui che entra in gioco la leva SEO.

I marchi e i siti web che si classificano meglio raccoglieranno la maggior parte dei clic lasciandoti con un pezzo di torta minore. Questo è il motivo per cui è meglio creare pagine di destinazione annuali per il Black Friday e il Cyber ​​Monday, invece di ricominciare la stagione con un ranking SEO basso. Pensaci.

Ora, sai che puoi sfruttare al meglio il Black Friday e il Cyber ​​Monday personalizzando le tue email, i moduli e le pagine di destinazione, in base al periodo storico, con un messaggio chiaro e lineare.