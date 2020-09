Presente in oltre 150 Paesi con la traduzione in 75 lingue, oggi TikTok è un canale indispensabile per alcuni Business;

Il social ha presentato ieri l'offerta della sua nuova piattaforma dedicata alle aziende;

Un report di Kantar, pubblicato ieri, ha analizzato 60 Branded Hashtag Challenge, per capire dove risiede il valore di TikTok per i brand.

"Definire TikTok un semplice social media è riduttivo ma soprattutto inessato, è infatti una piattaforma per la condivisione di contenuti che rende facile trovare video eterogenei inerenti le passioni dei creator".

Inizia così la presentazione ufficale di TikTok for Business, alla quale abbiamo partecipato.

Si spazia dalla musica alla comicità, sport, beauty, travel, fino ad arrivare alle arti figurative e performative. Fondata nel 2017, anno nel quale acquisisce Musical.ly, l’applicazione viene lanciata in tutto il mondo nel 2018 come TikTok.

LEGGI ANCHE: 10 brand da seguire su TikTok per trovare l’ispirazione

Oggi è presente in oltre 150 Paesi con la traduzione in 75 lingue, ed è diventata una delle più importanti piattaforme per la condivisione di contenuti e la creazione di brevi video fino a un massimo di 60 secondi, direttamente dal proprio smartphone.

La popolarità dei contenuti informativi e didattici è in continuo aumento, tendenza provata dall’entusiasmo della community per il trend #ImparaconTikTok: la piattaforma ha infatti dimostrato di essere un luogo dove apprendere nuove conoscenze, abilità e interessi, in modo divertente.

LEGGI ANCHE: Arriva TikTok For Business, la nuova piattaforma globale per i brand

Reattività, ispirazione, allegria e interazione

La mission di TikTok è ispirare la creatività e portare allegria. Viene stimolata l’espressione creativa, incoraggiando gli utenti a mettere in comune le passioni, i momenti di vita reale e i consigli, offrendo un feed video personalizzato su ciò che gli utenti guardano, apprezzano e condividono. Al centro c'è il contenuto.

Un luogo sicuro e positivo di cui tutti fanno parte, indipendentemente dalla propria nazionalità, etnia, genere o livello socio-economico. Essendo una piattaforma inclusiva, incoraggia le persone ad essere vere e ad andare oltre le etichette.

L’interazione e lo scambio con gli altri utenti, in particolare attraverso le sfide interattive (cosiddette challenge) e gli argomenti di tendenza (hashtag), permettono a ciascuno di sentirsi parte del gruppo, di esprimere le proprie caratteristiche distintive e valorizzare le proprie differenze in argomenti comuni. Inoltre, di stabilire connessioni positive con persone collegate da ogni parte del mondo.

TikTok For Business, quando il marketing incontra i brand

TikTok For Business è il marchio che identifica tutte le soluzioni di marketing attuali e future per i brand, pensate per offrire gli strumenti di storytelling creativo, in grado di ingaggiare l'utente con il proprio claim.

Nato dal desiderio di coniugare la creatività e la positività della piattaforma con soluzioni ideate per le aziende e per la loro crescita insieme alla community, TikTok For Business vuol essere un differente modo di produrre annunci pubblicitari: un’opportunità interamente nuova di creare contenuti che parlano alle persone, invitandole a unirsi alla conversazione e “a fare un TikTok” che rispecchia la mission, lo spirito e i valori della piattaforma.

“TikTok For Business offre una soluzione innovativa ai professionisti del marketing, proponendo una modalità originale per connettersi in maniera autentica con il proprio pubblico ed essere parte della cultura contemporanea. Un tema di cui si è ampliamente discusso nel settore e TikTok lo rende finalmente possibile”, commenta Adriano Accardo, Managing Director, TikTok Global Business Solutions, Southern Europe.

“I brand di successo su TikTok non fanno pubblicità ma connettono, inspirano, co-creano e soprattutto intrattengono le persone. Le aziende dunque, devono ripensare al concetto di creatività, coniugandolo con l’essere autentici e reali. Il nostro consiglio? Non fare annunci. Fai TikTok!”

6 soluzioni di storytelling per aiutare i brand a immergersi in TikTok

TopView – Dalla durata di 24 ore, è l’opzione video full screen per catturare l'attenzione degli utenti al momento dell’accesso sulla piattaforma.

TopView Lite – Con le medesime caratteristiche del TopView, è l’unico format sound-off da 3-5 secondi.

In-Feed ADS – Pensato per raggiungere gli utenti nel loro feed personalizzato “Per Te”, il format video si inserisce in modo naturale tra i contenuti user generated.

Branded Hashtag Challenge – La soluzione più celebre, dalla durata di sei giorni e multi-market, per coinvolgere la community creando un movimento virale.

Branded Hashtag Challenge PLUS - La visibilità di una Hashtag Challenge sponsorizzata con l’aggiunta dell’esperienza d’acquisto in-app per promuovere le vendite.

Branded Effect – Effetti 2D, 3D e AR su misura e brandizzati per generare brand awareness e engagement a livello internazionale.

LEGGI ANCHE: TikTok raggiunge il traguardo di 100 milioni di utenti in Europa

Connessione tra la generazione Z, i nuovi trend e la piattaforma

Per i brand, ormai diventati una componente essenziale dell’esperienza su TikTok, sia con il lancio di nuovi trend sia connettendo gli utenti e sensibilizzando su iniziative di servizio pubblico di grande rilevanza, il coinvolgimento dei creators è un elemento cruciale per veicolare correttamente e in modo autentico il loro messaggio.

Per tale ragione, oltre ai formati adv disponibili, a partire da fine aprile 2020, in versione Beta, è disponibile, su invito, il TikTok Creator Marketplace: una piattaforma che permette a brand, agenzie e professionisti del marketing di incontrare e mettersi in contatto con i creator più adatti di TikTok per la loro campagna attraverso uno studio approfondito dei dati e un percorso semplice per entrare in collaborazione con loro.

Inoltre è stato annunciato il Marketing Partner Program per offrire un puntuale quadro ai brand di come procede la campagna pubblicitaria, dentro e fuori TikTok, offrendo i migliori strumenti per la misurazione dei risultati finali.

La funzionalità vanta il supporto di 19 partner certificati in varie aree di competenza – tra cui: gestione, sviluppo creativo, effetti e misurazione – e ha il compito di espandere ulteriormente le potenzialità pubblicitarie della piattaforma, massimizzando le opportunità dei brand che decidono di utilizzarla.

Gli esempi brillanti che promuovono l’autenticità, la creatività e l’espressività sono numerosi e riguardano svariati settori: dal fashion all’automotive, dal beauty all’intrattenimento, comprendendo anche le vendite al dettaglio e le telecomunicazioni.

Tra i tanti solo in Europa: Furla, Goleador, Vodafone, Amazon Prime Video, Yves Rocher. Basandosi sull’intrattenimento e grazie agli strumenti e alle opportunità messe a disposizione, TikTok ampia l’offerta in termini di crescita e creatività, determinando nuove e costanti occasioni di conoscenza unite a uno storytelling ricco e immersivo.

Una nuova analisi di Kantar definisce il valore dei contenuti per i brand

Il valore per i brand dei contenuti creati dagli utenti (user-generated content, UGC), in particolare per quanto riguarda le Hashtag Challenge, è oggetto del report The Power of TikTok, realizzato basandosi sull’analisi di Kantar.

Il report coniuga interviste qualitative a esperti di marketing di tutto il mondo con un’analisi su 60 Branded Hashtag Challenge e sui dati demografici tratti dal Kantar TGI Global Quickview 2020, su un campione di 60.000 utenti. La ricerca evidenzia non solo il valore rappresentato dalla piattaforma per le marche ma anche i fattori alla base delle campagne di maggiore successo condotte sull’app.

Le dieci verità sulla piattaforma rivelate dal rapporto che i brand potrebbero non conoscere:

TikTok è differente – È una piattaforma di intrattenimento, non di lifestyle, che offre a chiunque la possibilità di diventare creator e generare contenuto di valore

I creator sono l’essenza di una campagna efficace – Le hashtag challenge di maggior successo vedono al centro brand che collaborano con i creator per identificare gli elementi creativi di maggior impatto sulla community.

La musica è la chiave – La giusta colonna sonora può trasformare una buona campagna in un’ottima campagna. La #GlowingOut challenge realizzata da River Island nel Regno Unito ha utilizzato una colonna sonora personalizzata, che è stata parte integrante del successo della campagna.

L’audience globale di TikTok è più ampia di quanto si possa immaginare – Secondo il rapporto, il 32% degli utenti globali ha tra i 25 e i 34 anni; mentre il 35% ha più di 35 anni.

Proprio per questo, TikTok è per tutti i brand , di tutte le categorie – Dalla AIB Personal Banking a BMW Motorsport , tutti i brand possono avere successo su TikTok.

Le campagne TikTok possono accorciare il marketing funnel – Gli utenti che partecipano attivamente alle Hashtag Challenge acquistano con più facilità i brand con cui interagiscono. La misurazione Kantar delle campagne TikTok mostra come le Branded Hashtag Challenge portino a un aumento della brand awareness del 5,1% rispetto al 2,8% registrato in media da Kantar.

Permette agli utenti di esprimersi in libertà – Con la certezza che TikTok lavorerà a stretto contatto con i brand per far sì che i valori siano rispecchiati appieno, collaborare con i creator significa progettare challenge in linea con le richieste sin dal principio.

La semplicità è la miglior scelta – Così da dare a tutti l'opportunità di partecipare alla campagna.

Così da dare a tutti l'opportunità di partecipare alla campagna. È dimostrato che le hashtag challenge impattino anche i comportamenti offline – Oltre alle challenge, i marchi stanno trovando nuove modalità per coinvolgere i consumatori, migliorando il percorso che conduce i potenziali clienti dalla consapevolezza alla considerazione, fino all’acquisto.

Oltre alle challenge, i marchi stanno trovando nuove modalità per coinvolgere i consumatori, migliorando il percorso che conduce i potenziali clienti dalla consapevolezza alla considerazione, fino all’acquisto. Usare TikTok come parte dell'intero ecosistema di marketing – Come parte di una campagna multimediale completa, TikTok può raggiungere con maggior efficacia il pubblico garantendo un taglio intergenerazionale ai brand.

Dunque un nuovo modo di valorizzare la generazione Z a favore del branding è iniziato, ma quanto, il fattore geopolitico, farà da cassa di risonanza a questa nuova era?