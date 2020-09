Send an email

Solo il 30% dei ricercatori è donna. L'allarme è stato lanciato lo scorso anno dall'Onu ed è stato seguito da altre ricerche, presso università e politecnici, che rilevano come in Italia solo 12 donne su 1000 si laureano in discipline STEM.

Eppure, sempre in Italia, ci sono donne che fanno le "archeologhe delle stelle" ed elaborano teorie tali da attirare l'attenzione della NASA; oppure ci sono ragazze che si dedicano allo studio dell'evoluzione dei ghiacci in Antartide; e ancora ci sono donne che si dedicano alla politica e alla costruzione di un futuro migliore per la collettività, magari indossando qualche volta anche i calzoncini da calcio.

Di chi stiamo parlando? Lo scopriremo durante “illimitHER”, il programma nato per creare occasioni di contatto tra le più giovani e figure di ispirazione, pensato da illimity per valorizzare il potenziale delle giovani donne e promuovere la diversity & inclusion.

Attraverso le testimonianze di donne under 35 che si sono distinte nel loro percorso personale e professionale l'iniziativa punta a sfruttare la vicinanza generazionale per realizzare connessioni ancora più profonde. L’obiettivo è quello di trasferire e condividere conoscenze e competenze utili ad abilitare una nuova generazione di donne pronte a entrare in un futuro sempre più pervaso dalla trasformazione digitale.

La prima tappa di illimitHER

Il percorso inizia da BAM, dove si terrà la “illimitHER Marathon”, un ciclo di talk che ospiterà personalità di spicco di diversi mondi, dalla scienza all’istruzione, dalla fisica all’imprenditoria, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli SDGs dell’ONU condivisi.

A tenere banco in questa prima tappa saranno Anna Ascani – viceministro dell’istruzione, Edwige Pezzulli – astrofisica e divulgatrice scientifica, e Giuditta Celli – chimica glaciologa.

L’obiettivo è conoscere le storie di queste tre giovani donne per apprendere, anche tramite il loro esempio, come andare oltre i confini e sbloccare il proprio potenziale.

Chi sono le donne che ci portano oltre i nostri limiti

Le tre protagoniste di questa illimtHER Marathon, il 15 settembre alle ore 18, racconteranno storie di scienza, ambiente e innovazione. Edwige Pezzulli, per esempio, ha raggiunto molti traguardi partecipando al primo studio di sole donne pubblicato dalla NASA e ottenendo il premio Nazionale Giovedì Scienza con il progetto “I primi buchi neri dell’Universo”. Nonostante le numerose offerte all’estero per occuparsi di ricerca, ha scelto di restare in Italia e investire il 100% nella missione divulgativa, convinta del grande potere del pensiero scientifico.

Giuditta Celli è tornata nel 2019 da una missione in Antartide come glaciologa e chimica dell’atmosfera. È rimasta nella base a 3000 metri di altitudine per un anno, vivendo per un periodo letteralmente isolata insieme ad altre 13 persone e dedicandosi alla raccolta di dati o campioni. Appassionata di chimica da sempre, porta avanti il suo impegno nello studio del cambiamento climatico.

Anna Ascani ha intrapreso invece studi più umanistici che l’hanno condotta, nel 2017, a veder approvata la sua prima legge in Parlamento e, nel 2018, ad essere selezionata dall’Obama Foundation tra gli 11 giovani leader emergenti e incontrare l’allora presidente degli Stati Uniti, Obama. In qualità di viceministro dell’Istruzione, intende oggi apportare un cambiamento reale nella società partendo proprio dalla scuola.

Vuoi partecipare a illimitHER Marathon? Ecco come puoi farlo

L’appuntamento con l'illimitHER Marathon è gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare all’evento, che si terrà presso l’Area Meli di BAM Biblioteca degli Alberi Milano.

Ma se non sei a Milano, nessun problema. C'è posto anche per te! Sarà infatti possibile assistere all’evento sui canali social di illimity (Facebook e LinkedIn) e degli altri partner del programma illimitHER.

Partecipa a illimitHER Marathon a Milano, martedì 15 settembre alle ore 18.00, oppure segui la diretta sui social!