Con l'arrivo del caldo abbiamo ancora una volta più tempo per rilassarci davanti alle nostre serie TV preferite

Per chi ha voglia di fare "binge watching", su Netflix, Amazon, Disney+ esiste l'imbarazzo della scelta

L'estate è arrivata e, complici il tempo libero e lo stop delle programmazioni televisive, sono molte le persone che hanno iniziato ad occupare le proprie giornate con il "binge watching". Cosa significa esattamente questo termine? Vuol dire fare una scorpacciata di serie televisive, ovvero guardare tutte le puntate delle proprie fiction preferite senza far pause. A chi di voi non è capitato almeno una volta nella vita di dire "ancora uno e poi smetto" e poi, davanti all'ennesimo colpo di scena, cambiare idea e cedere alla tentazione di proseguire la visione fino a notte inoltrata?

Ad ogni modo, se siete indecisi su cosa guardare in questo periodo, vi proponiamo 15 serie TV imperdibili, che vi lasceranno incollati allo schermo, già disponibili sulle migliori piattaforme.

1# Lucifer

Lucifer è una serie televisiva statunitense sviluppata da Tom Kapinos, trasposizione televisiva dell’omonimo fumetto, scritto da Mike Carey e pubblicato dalla casa Vertigo. Prima cancellata da FOX, poi salvata da Netflix, con somma gioia dei fan, è tra le serie più amate sulla piattaforma di video in streaming. In attesa del rilascio dei primi otto episodi della quinta stagione, previsto per il 21 Agosto 2020, potete ripercorrere le avventure di Lucifer su Netflix, ma anche in replica su Italia Uno, ogni sabato pomeriggio.

Trama:

Lucifer, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio, suo padre, per averlo cacciato dal Paradiso, abbandona il suo regno e si trasferisce a Los Angeles dove apre un night club di nome "Lux". Sebbene suo fratello, l'angelo Amenadiel, insista continuativamente per farlo tornare all’inferno, un’amica gli fa notare come in lui stiano nascendo sentimenti umani e abbia infine scoperto di essere diventato mortale. La sua vita scorre serena per cinque lunghi anni, fino a quando non conosce la detective Chloe Decker, una donna bella, energica e dalla battuta sempre pronta, che si insinua nella sua vita e lo mette davanti all’amore, alla pietà e a tutta una vasta gamma di sentimenti umani che, un diavolo come lui, non dovrebbe mai provare.



Perché dovresti vederlo?

Sorriso smagliante, sguardo profondo e accattivante e fisico statuario: così si presenta Lucifer, e sia le donne, che gli uomini non possono che cadere ai suoi piedi, sedotti da una figura austera, ma che ha la capacità di leggere tra le pieghe più profonde dell’animo umano. L’ironia di Lucifer, combinata a momenti più intensi, crea un equilibrio perfetto tra tutte le sue parti e riesce a regalarci emozioni, ma anche momenti di puro intrattenimento.

2# La casa di carta

La casa de papel è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina. Dopo il grande successo sul canale Antena 3, la serie è stata acquisita da Netflix e distribuita sulle reti italiane. L’originalità di questa serie ha sancito un successo inaspettato, prima in Spagna e poi nel resto d’Europa, anche in termini di ascolti.

Trama:

La storia narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa: irrompere nella zecca di stato spagnola a Madrid e far stampare migliaia di milioni di banconote, per poi scappare con il bottino. L'ideatore di questa impresa è un uomo conosciuto come "il Professore", che recluta attentamente otto individui con precedenti penali, i quali, per motivi di estrazione sociale, non hanno nulla da perdere. Considerato il divieto di rivelare la propria identità, a ciascun componente della banda viene assegnato il nome di una città: Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo. Questi criminali agiscono vestiti di rosso con una maschera che si ispira al pittore spagnolo Salvador Dalí.

Perchè dovresti vederlo?

La Casa di Carta è una delle serie più seguite e chiaccherate di sempre e una volta fatta la tua bella maratona estiva, avrai sicuramente qualcosa di cui parlare con tutti i tuoi amici. C’è poco da dire… la trama è molto semplice! Ma alternando momenti drammatici, ricchi di colpi di scena, romanticismo e dialoghi divertenti, riesce a tenere incollato allo schermo qualsiasi spettatore.

3# Vis a Vis

Vis a vis - il prezzo del riscatto è una serie televisiva spagnola, trasmessa originariamente su Antena 3 nel 2015. Cancellato dopo due stagioni, lo show è stato salvato da FOX Networks Group España, Atresmedia e Globomedia, che hanno prodotto anche altre due stagioni. Attualmente la serie è disponibile sul catalogo Netflix.

Trama:

Macarena Ferreiro è una giovane donna che, costretta dal suo capo, si macchia dei crimini di manipolazione e appropriazione indebita, nell’azienda in cui lavora. Dopo essere stata scoperta, viene arrestata e rinchiusa nella prigione di Cruz del Sur. Qui dovrà imparare cosa significa lottare per la sopravvivenza: inizialmente innocua ed ingenua, si trasformerà ben presto in una donna senza scrupoli.

Perché dovresti vederlo?

Vis a Vis è una serie affascinante, poco adatta per i deboli di stomaco. Sfrutta senza timore gli espedienti tipici dei thriller, che la rendono veloce, appassionante e carica di tensione. Nonostante il limitato numero di opzioni narrative da poter esplorare, Vis a Vis è un esperimento perfettamente riuscito: regala allo spettatore tutto ciò che si potrebbe chiedere, inganni, misteri, azione, amore e tradimenti.

4# Hanna

Hanna è una serie televisiva statunitense scritta e ideata da David Farr, basata sull'omonimo film del 2011 e distribuita su Amazon Prime Video. Elogiata dal New York Times e definita da TvGuide.com come “il binge watching perfetto per un weekend”, ha debuttato recentemente con la seconda stagione, riscuotendo un gran successo in più di 200 paesi del mondo.

Trama:

Hanna è una ragazza orfana della madre, che viene cresciuta nel totale isolamento delle foreste più remote dell’Europa dell’est. La ragazza trascorre tutta l’infanzia ad allenarsi per combattere e difendersi da coloro che danno la caccia a lei e a suo padre. Le abilità di sopravvivenza di Hanna sono messe alla prova solo dal momento in cui l’agente corrotta della CIA, Marissa Wiegler li individua ed inizia a dargli la caccia.



Perché dovresti vederlo?

Un film action con tratti psicologici che analizzano da vicino la protagonista della storia allargando il discorso a livello sociale. Il confronto col mondo esterno e l’adattamento alla civiltà, infatti, sono le chiavi di lettura interpretative di questo prodotto filmico, che, a tratti, ricalca molto la narrazione di una fiaba. Wright miscela perfettamente azione ed introspezione facendo confluire tutto verso un finale dai risvolti inaspettati.

5# Stranger Things

Stranger Things è una serie televisiva statunitense prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment, per la piattaforma di streaming Netflix. Può essere considerato uno dei maggiori successi più recenti della piattaforma, nonostante la fantascienza mista all’horror non sia un genere solitamente amato da tutti. In attesa della quarta stagione, la cui produzione è stata messa in pausa a causa del Coronavirus, i binge watchers possono approfittarne per recuperare la visione degli episodi persi in precedenza.

Trama:

La storia è ambientata negli anni ’80 a Hawkins, una cittadina dello stato americano dell’Indiana, dove il piccolo Will scompare in circostanze misteriose, dopo essere stato a giocare con gli amici. Nello stesso momento, arriva in città una strana ragazzina con poteri telecinetici, la giovane Eleven, soprannominata El. Ben presto si scoprirà che El è fuggita da un laboratorio segreto, dove il padre conduceva esperimenti su di lei, per via delle sue capacità.

Perchè dovresti vederlo?

La trama è ambientata negli anni Ottanta ed è ricca di riferimenti musicali, cinematografici, culturali e letterari legati a quel periodo: per coloro che hanno vissuto l’adolescenza in quel periodo è normale immedesimarsi e provare momenti di nostalgia. Inoltre, fin dal primo episodio, questa serie televisiva ti terrà col fiato sospeso… quando penserai di aver capito tutto, la narrazione verrà totalmente stravolta.

6# Dark

La fine è l’inizio: se avete già visto le prime due stagioni di Dark potreste capire il perché di questa frase. La serie tedesca, conosciuta anche come I segreti di Winden, è una tra le più apprezzate dai clienti di Netflix, e sta per giungere alla sua conclusione. La terza stagione è stata caricata sulla piattaforma il 27 Giugno 2020 e rivela i punti più oscuri rimasti in sospeso lungo tutta la serie.

Trama:

Riassumere il tutto per chi non ha visto le prime due stagioni, visti i vari colpi di scena, non è così semplice. La serie si svolge a Winden, nell’anno 2019. La scomparsa di due bambini in una città tedesca e le conseguenti ricerche porteranno alla luce misteri e oscuri segreti che questa piccola cittadina nasconde, rivelando i rapporti e il passato di quattro famiglie che vi abitano e attorno alle quali ruotano tutte le vicende: i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler ed i Tiedemann.

Perché dovresti vederlo?

Dark è un ambizioso racconto polifonico, caratterizzato da una varietà di personaggi degno dei romanzi di Tolstoj. Se non siete dei fan dei paradossi temporali (loop, portali e tutto il resto) vi consiglio vivamente di non iniziare a guardarlo, perché la chiave per tentare di decifrare questo portentoso enigma è proprio il tempo. Tuttavia, non pensate assolutamente a Dark come un prodotto di fantascienza per nerd: ci troviamo di fronte a una serie molto vicina allo stile di Lost, in grado di coniugare un intreccio ricco di grandi misteri e colpi di scena, alla componente umana e ai drammi personali dei personaggi.

7# Cursed

Cursed è una nuova serie Netflix tratta dal libro di Tom Wheeler e Frank Miller, una rivisitazione della classica leggenda arturiana. Disponibile su Netflix a partire dal 17 Luglio di quest’anno, è già stata ampiamente apprezzata dai più accaniti binge watchers.

Trama:

Nimue, una ragazza con un dono misterioso è destinata a diventare la potente Dama del Lago. Morta la madre, la giovane parte in cerca di Merlino per affidargli un’antica spada, trovando nell’umile mercenario Artù un inatteso alleato. Durante il viaggio Nimue diventa simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice, il Re Uther.

Perché dovresti vederlo?

Cursed è sicuramente una tra le produzioni originali Netflix di maggiore qualità degli ultimi tempi: la scrittura della serie tv è ben realizzata e la recitazione non sfocia mai nel teen drama, genere a cui lo show appartiene. La storia, oltre a essere un bellissimo racconto di avventura, è una vicenda di riscatto e crescita personale. Inoltre, nel corso delle vicende, si affrontano moltissimi temi di attualità come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili.



8# Gangs of London

Gangs of London è una serie televisiva britannica creata da Gareth Evans e Matt Flannery, incentrata sui contrasti fra bande rivali e organizzazioni criminali internazionali nella Londra contemporanea. Partita il 6 luglio 2020 su Sky Atlantic e NOW TV, si è appena assicurata il rinnovo per una seconda stagione.

Trama:

Al centro degli eventi c’è Finn Wallace, il criminale più potente, temuto e rispettato di Londra, capace di tenere le redini di un impero da miliardi di sterline l’anno. Con la sua morte, si innesca un clamoroso vuoto di potere che porta tutte le famiglie criminali di Londra a rimettere in discussione accordi, alleanze e controllo dei territori. Toccherà all’impulsivo figlio Sean dimostrare di essere all’altezza di poter prendere il posto del padre e riuscire a vendicarsi del mandante del suo omicidio.

Perché dovresti vederlo?

Gangs of London è una serie di gangster, ma lo è a modo suo. Per certe scene fa pensare ai film di Quentin Tarantino, per certi suoi personaggi ricorda i migliori film di Guy Ritchie, mentre per certi contesti e situazioni sembra riprendere le dinamiche di Gomorra. Una volta superati i primi episodi, che mettono in scena dinamiche già viste, la narrazione lascia spazio a grandiose coreografie action, caratterizzate spettacolari esplosioni e crudissimi massacri, degni dei migliori combattimenti di arti marziali.

9# Le ragazze del centralino

“Las chicas del cable” è una serie spagnola tutta al femminile, ambientata in una Madrid dominata dallo scoppio della Guerra Civile. Con gli ultimi cinque episodi, arrivati su Netflix il 3 luglio 2020, siamo giunti alla conclusione del capitolo della fiction, un finale tragico e definitivo, ma soprattutto una bomba emotiva per chi ha amato questi personaggi un po’ surreali e ricchi di fascino per ben sei stagioni.

Trama:

La serie è ambientata nella Madrid del 1928 e racconta le vicende di cinque donne di diversa provenienza: Lidia, Carlota, Ángeles, Sara e Marga, che vengono assunte come operatrici per la Compagnia dei Telefoni. Ognuna di loro si confronta con le difficoltà relative alle proprie vicissitudini familiari, e cerca di affermare la propria indipendenza, in una Spagna dove i diritti delle donne sono ben lungi dall'essere riconosciuti.

Perché dovresti vederlo?

Lo show tratta temi importanti e sempre attuali, come il femminismo, la discriminazione, l’emancipazione, gli abusi sul luogo di lavoro e tra le mura domestiche, ma al centro della storia c’è anche la forte amicizia tra le colleghe della “Compagnia dei Telefoni”: le quattro protagoniste affrontano i loro problemi in maniera differente, ma sono sempre pronte a spalleggiarsi a vicenda… possono essere di ispirazione a tutte noi!

10# The great

Se avete un debole per la storia e non siete eccessivamente bacchettoni, non potete perdervi questa nuova serie TV che ha per protagonista la Regina Caterina II La Grande, una giovane sovrana che nel XVIII sec. cambiò per sempre il volto della monarchia russa. The Great è una miniserie che va in onda in Italia dal 18 giugno 2020, su StarzPlay e che i binge watchers faticheranno a dimenticare, perché caratterizzata da scene uniche, bizzarre e inaspettate, ai limiti del disturbante.

Trama:

“The Great” racconta la storia della giovane e colta Caterina che, data in sposa dal padre al sovrano russo, lo zar Pietro III, si trova alla mercé di un uomo frivolo, egocentrico, viziato e di una corte depravata e arretrata che rifiuta il cambiamento. Aiutata dalla serva Marial, Caterina troverà il modo per cambiare le cose: ordirà un complotto per detronizzare il marito e guidare il regno in modo più giusto e illuminato.

Perché dovresti vederlo?

Se ami la satira brillante, che strizza un occhio all'attualità, questa serie è fatta proprio per te. Il taglio fresco, il tono pungente, e lo humor nero che punteggiano il racconto, regalano momenti davvero esilaranti, ma lasciano spazio anche a tematiche profonde e sempre attuali, primo su tutti quello del libero arbitrio e dell’autodeterminazione femminile.

11# Tredici

Tredici è una serie televisiva statunitense creata da Brian Yorkey basata sul romanzo bestseller “13 Reasons Why” di Jay Asher. Racconta del suicidio dell'adolescente, Hannah Baker, la quale ha registrato i tredici motivi che l'hanno spinta a togliersi la vita. La prima stagione è divenuta un successo a livello globale, sia per la serietà dei contenuti trattati, che per la notevole qualità della messa in scena, mentre le successive due stagioni non hanno saputo tenere il passo. Ora spetta alla quarta stagione, in streaming su Netflix da venerdì 5 giugno 2020, il compito di riannodare tutti i fili e regalare una conclusione degna di questo nome.

Trama:

La Liberty High School, liceo di una piccola cittadina americana, è sconvolta dal suicidio della studentessa Hannah Baker, che si è tagliata le vene qualche settimana prima. Clay Jensen, anch'esso studente della Liberty High, tornando a casa trova una scatola sulla veranda al cui interno ci sono delle cassette registrate dalla stessa Hannah, in cui spiega le tredici ragioni che l'hanno spinta a togliersi la vita.

Perché dovresti vederlo?

Tredici è un’ottima serie. L’onestà e realismo della trama, l'eccellente interpretazione del cast, l'alta qualità della messa in scena e la selezione delle colonne sonore, sono i principali punti a favore di questa serie. Inoltre è una fiction multigenere: non è soltanto un teen drama, c’è il mistero di base, che lo rende una sorta di racconto di investigazione articolato e coinvolgente, ed inoltre tratta in maniera schietta temi significativi e rilevanti come il bullismo lo stupro, lo slut-shaming e la tentazione del suicidio fra gli adolescenti.

12# Skam Italia

SKAM Italia è una serie tv drammatica, ideata da Ludovico Bessegato per un pubblico teen, che pian piano ha conquistato anche gli adulti, affermandosi come la fiction più vista della classifica TV Time. Ricalcata dall’omonima serie norvegese, tratta la vita quotidiana di alcuni studenti di un liceo di Roma. Per chi se le fosse perse, le prime quattro stagioni sono disponibili su TIMvision e, a partire dal 1º gennaio 2020, anche su Netflix.

Trama:

La serie è ambientata a Roma e segue le vicende di un gruppo di studenti del liceo Kennedy, tra amori, nuove amicizie, prime esperienze e party sfrenati. Ogni stagione è dedicata a un personaggio diverso, che deve superare una propria situazione di vergogna e si accorge di poterne uscire solamente chiedendo aiuto e condividendo i propri problemi con gli altri. Nella prima stagione, ad esempio, la protagonista è Eva, una ragazza molto insicura, ma dolce e socievole, che è stata costretta a cambiare scuola. Pur non essendo completamente sola e potendo contare sul fidanzato Giovanni e il suo migliore amico Martino, Eva sente il bisogno di trovare un nuovo gruppo con cui socializzare, e così, durante una festa, conosce quattro ragazze: Eleonora, Silvia, Sana e Federica, con cui inizierà a condividere le proprie gioie e i propri problemi. Dopo Eva, il protagonista della seconda stagione sarà il suo amico Martino, mentre la terza si concentrerà su Eleonora e la quarta su Sana, una giovane musulmana costretta ogni giorno a difendersi dal giudizio dei suoi coetanei.

Perché dovresti vederlo?



Skam Italia è una serie da vedere e rivedere. Tutto è ben fatto: dai dialoghi, alla regia, alla recitazione, alla colonna sonora. Inoltre, tratta un’enorme quantità di tematiche tipiche dell’adolescenza, come il sesso, l’educazione sentimentale, il bullismo, l’omosessualità, il multiculturalismo.

13# Élite

Élite è una serie televisiva spagnola distribuita su Netflix, ideata da Carlos Montero e Darío Madrona. Un teen drama che narra la quotidianità di un gruppo di ragazzi adolescenti benestanti, perfetto per chi ha amato serie come Pretty Little Liars e Riverdale. Giunta ormai alla sua terza stagione, è diventata rapidamente un cult tra giovani e ragazzi di tutte le età.

Trama:

Samu, Christian e Nadia, tre giovani adolescenti di umili origini, vincono una borsa di studio per entrare nella prestigiosa scuola di Las Encinas, frequentata dai figli delle famiglie più ricche di tutta la Spagna. Qui incontrano alcuni studenti che già frequentano l’istituto, personaggi apparentemente stereotipati che si mostrano fin da subito snob e viziati, come Lucrecia, la prima della classe, oppure Polo e Carla, la storica coppia della scuola. Ma un evento sconvolge rapidamente la narrazione: l’omicidio di Marina, una ragazza della scuola. Il ritrovamento del corpo apre un nuovo spiraglio nella vicenda ed i vari flashback, ricostruiranno dal principio le dinamiche che hanno portato al compimento del crimine.

Perché dovresti vederlo?

Élite è sicuramente una serie avvincente, in grado di creare una grandissima suspense e di tenere, fino alla fine, gli spettatori con il fiato sospeso. l fattore sicuramente più interessante, oltre alla trama piuttosto accattivante, è la capacità della serie di riflettere sull’indole umana, mostrandoci a 360 gradi quelli che possono essere i pensieri di ciascuno di noi. Inoltre, tratta molteplici tematiche importanti, come ad esempio la disuguaglianza economica, la criminalità, la tossicodipendenza, l'HIV, la religione, la sessualità e il razzismo.

14# Bay Yanlış

Dopo il successo di Bitter Sweet e il più recente Daydreamer (in onda tutti i giorni su canale 5), il 26 Giugno 2020 è stata trasmessa sul canale della FOX la prima puntata del nuovo progetto televisivo di Can Yaman: Bay Yanlış (Signor Sbagliato). Le puntate sono disponibili in lingua originale e sottotitolate in lingua italiana sul canale ufficiale di Youtube.



Trama:

Bay Yanlış, letteralmente Signor Sbagliato, segue la storia di due vicini di casa: Özgür è un ricco proprietario di un locale, che vive senza regole e non crede nell'amore. Ezgi è una ragazza genuina e romantica, che dopo una serie di relazioni fallite, è determinata a trovare il principe azzurro con cui sposarsi. Purtroppo la ragazza non ha molto successo in questa sua ricerca, quindi Özgür decide di aiutarla dandole consigli su come conquistare l'uomo che le piace.

Perché dovresti vederlo?

Le serie turche stanno andando fortissimo in tutto il mondo già da una decina di anni, con ascolti altissimi e record di share. Cosa hanno di speciale? Il contrasto fra tradizione e modernità, tipico della cultura turca, esercita curiosità ed empatia. Inoltre, rispetto alle classiche fiction italiane, le serie turche enfatizzano i toni leggeri della commedia: sono più innocenti, divertenti e romantiche.

15# Good Girls

Good Girls è una serie televisiva statunitense creata da Jenna Bans, a metà strada fra una serie crime e una dark comedy. Arrivata in Italia a Luglio 2018, si è velocemente affermata come una delle fiction più interessanti su Netflix.

Trama:

Good Girls racconta la storia di tre madri americane alle prese con seri problemi economici. Beth, madre di quattro figli, si trova a dover gestire un grave crollo finanziario, causato dalla confusionaria gestione dell’azienda in cui lavora il marito Dean. Annie, sorella di Beth, sta vivendo un forte periodo di crisi e l’ex marito dal quale sta divorziando, è deciso a chiedere l’affidamento esclusivo della loro figlia Sadie. Ruby, amica delle due sorelle, ha una figlia affetta da una grave e rara patologia, ma non riesce a far fronte alle spese mediche necessarie. Per questo motivo le tre donne decidono di tentare il tutto e per tutto e studieranno il piano per una rapina.

Perché dovresti vederlo?

Good Girls è una serie senza troppe pretese che si lascia guardare tranquillamente poiché mai noiosa o ripetitiva, quindi è perfetta per la stagione estiva. Momenti di ilarità tra le protagoniste si alternano a temi forti, come l’accettazione dell’altro, la malattia, le differenze economiche, il privilegio e la violenza fisica e sessuale.