Mobilità, privacy, cambiamento climatico, politica, robotica, intelligenza artificiale. Da Frans Timmermans a Garri Kasparov, fino a Lucy Hawking, Leonard Kleinrock, Shoshana Zuboff e Uri Levine: due giorni con grandi ospiti internazionali e l'innovazione italiana. Appuntamento a Milano questa settimana con Onlife: il futuro visto da vicino. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

LUNEDI' 30 SETTEMBRE - Oggi e domani Forum Banca 2019, due giorni sul futuro delle banche: tavole rotonde, panel, dibattiti, case study e incontri dove approfondire le esperienze dei top player. Appuntamento a Milano (NH Milano Congress Centre).

MARTEDI' 1 OTTOBRE - A Roma (Coffee House, Palazzo Colonna) alle 10.30 l'evento organizzato dall'Istituto per la competitività dal titolo L’innovazione della vita. Ricerca, produzione e digitalizzazione nel settore farmaceutico per un modello italiano di successo. Il convegno si propone di analizzare il contributo all’economia nazionale degli investimenti industriali e in ricerca e sviluppo del comparto farmaceutico, con un focus sulla creazione di valore aggiunto e di occupazione di qualità attraverso l’innovazione scientifica e clinica.

MERCOLEDI' 2 OTTOBRE - All'Enterprise Hotel di Corso Sempione 91, a Milano, in programma Focus Digital Health, l’evento sull’evoluzione digitale del settore Health&Pharma promosso da Netcomm e AboutPharma. Saranno presentati dati e trend dell’impatto del digitale nel settore della sanità.

GIOVEDI' 3 OTTOBRE - A Bari, presso l'hotel Parco dei Principi, Web-ecom, evento sull'eCommerce e sul digital marketing.

VENERDI' 4 OTTOBRE - Fino al 6 ottobre in programma la 12^edizione dell’EY Capri Digital Summit, dove verranno approfonditi i 4 pilastri fondamentali su cui le imprese dovranno concentrare il loro impegno strategico. Tra gli interventi: quelli del ministro Paola Pisano e del premio Nobel Muhammad Yunus.

Onlife. Al Politecnico oggi (in piazza Leonardo da Vinci) e domani (al Teatro Franco Parenti) a Milano appuntamento con Onlife, appuntamento con l’innovazione organizzato da Repubblica. Tra gli speaker: Garry Kasparov, Alessandro Baricco, Giuseppe Sala, Massimo Banzi, Bruce Sterling.

Ecommerce Hub. A Pontecagnano Faiano (Salerno), l'ex Tabacchificio Centola ospita la quinta edizione di Ecommerce HUB, evento di formazione dedicato al commercio elettronico. Nel corso dell’evento, tanto nella sala plenaria quanto nelle sale workshop, i partecipanti acquisiscono nozioni dettagliate e aggiornate sui temi principali del momento, che possono essere spese per i propri progetti di vendita online.

SABATO 5 OTTOBRE - Per la prima e unica tappa in Italia, a Milano la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva più grande al mondo dedicata allo scienziato. L’esposizione, realizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il “Nikola Tesla Museum” di Belgrado, sarà aperta al pubblico da oggi presso lo Spazio Ventura XV a Lambrate. Il parco scientifico di oltre 1500 mq permetterà a tutti di conoscere da vicino l’opera e la vita di Tesla, provando in prima persona ciò che la sua mente geniale ha saputo creare.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Spotify

Lucio Battisti è sbarcato su Spotify. A rendere nota una notizia attesa da tempo è stata Sony Music che «grazie alla decisione dell’Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato alla SIAE per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online, torna a distribuire le relative canzoni, interpretate da Lucio Battisti, su tutte le piattaforme online di streaming e di download».

Apple

Apple si dà al cinema con l'obiettivo di portare in sala film per poi renderli disponibili sul suo servizio di video in streaming Apple TV+. Secondo il Wall Street Journal, una delle prime pellicole ad arrivare nei cinema a metà 2020 dovrebbe essere On the Rocks, diretta da Coppola. Il film ha protagonisti Rashida Jones e Bill Murray.

Google

Google Bulletin, app di notizie cosiddette iperlocali, chiuderà tra due settimane. Grazie alle funzioni di geolocalizzazione dell'app, gli abitanti di una certa area erano sicuri di apprendere le notizie locali importanti che rischiavano di non avere visibilità a livello più ampio. Google l'aveva annunciata a gennaio 2018: inizialmente era un programma pilota per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti, ma non è mai decollata.

Elon Musk

Nel corso di un evento speciale organizzato a Boca Chica, in Texas, Elon Musk, ha illustrato le ultime novità del suo progetto per costruire un’enorme astronave che in futuro potrebbe portare i primi esseri umani su Marte. Musk ha annunciato il primo volo orbitale di Starship entro sei mesi.

Boeing

L'amministratore delegato di Boeing, Dennis Muilenburg, sarà ascoltato in audizione in Congresso il 30 ottobre. L'audizione, davanti alla commissione Trasporti e infrastrutture della Camera rientra nell'inchiesta sui 737 Max coinvolti in due incidenti, in Indonesia e in Etiopia, nei quali hanno perso la vita 346 persone. I modelli 737 Max della Boeing sono stati messi a terra in molti paesi dopo gli incidenti, Usa compresi.