Facebook

Per aiutarti a migliorare la tua marketing strategy durante le vacanze di Natale (praticamente alle porte), Facebook ha pubblicato la sua Holiday Marketing Guide 2019, con una serie di statistiche e approfondimenti per aiutarti a fare meglio. Puoi scaricare la guida completa di Facebook QUI.

Pinterest

Pinterest Academy è una nuova serie di corsi di formazione lanciata dal social network. Servirà ai professionisti per ottimizzare la presenza nel sito di ricerca visiva. Con oltre 300 milioni di utenti in continua crescita, è diventata una piattaforma importante per raggiungere nuovi acquirenti online.

Apple

Per il settimo anno consecutivo, Apple è alla prima posizione della classifica Top Brand stilata da Interbrand. La società di Cupertino ha battuto nuovamente Google e Amazon, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto. I nuovi prodotti hanno permesso all’azienda di raggiungere un brand value di 234.2 milioni di dollari, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno.

AI at Work

Oltre due terzi dei lavoratori avrebbe più fiducia ad essere gestito da un robot piuttosto che da un loro attuale manager. È il dato che emerge da AI at Work, studio commissionato da Oracle a Future Workplace in diverse parti del mondo, Europa compresa, ma non in Italia. Secondo il sondaggio, gli intervistati hanno valutato le capacità dei robot di fornire informazioni imparziali (26%), risolvere problemi (29%) e mantenere programmi di lavoro (34%).

Twitter

Twitter sta cercando di rendere più semplice e veloce la risposta a un direct message testando emoji reactions da allegare ad un messaggio.

Gli appuntamenti di oggi

MAKER FAIRE - Fino al 20 ottobre alla Fiera di Roma la settima edizione di Maker Faire Rome.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Netflix cresce (ma non quanto previsto): è già “guerra dello streaming”

Il terzo trimestre è l'ultimo per il colosso della tv in streaming prima dell'arrivo sul mercato di competitor del calibro di Apple e Walt Disney

Le special collection dedicate alle donne e alla sensibilizzazione sul tumore al seno

Limited edition e packaging tutti in rosa: i brand a sostegno delle donne nella prevenzione

L’Experience Economy sta portando i brand verso una nuova era della trasformazione digitale

Save the date: tre eventi a Milano il 5 novembre per parlare di CX, innovazioni tecnologiche e dati con Oracle

Facebook Ads Split Testing: cos’è, a cosa serve e come farlo

Tutto può essere testato e anche elementi minori possono migliorare drasticamente la performance delle nostre ads

Spreaker si allea con StreetLib. Voxnest: nuova epoca per podcasting ed editoria

Voxnest annuncia la collaborazione tra Spreaker e StreetLib, la prima volta di un accordo tra mondo del podcast e mondo dell'editoria

LinkedIn vuole diventare un hub di incontri offline e lancia Eventi

Con Eventi, la piattaforma mira a promuovere la costituzione di comunità offline e aiutare i membri a coltivare relazioni più profonde e professionali