Oval compie due anni e per l’occasione cambia veste, lanciando sul mercato nuovi servizi e prodotti. Si inaugura così il terzo anno dell’app di risparmio e investimento che sta rivoluzionando il mondo della finanza, rendendolo più accessibile, inclusivo e trasparente anche a un nuovo target di consumatori che fino a poco tempo fa non aveva accesso al settore. Grazie ad Oval, in questi anni, risparmiare e investire è diventato più semplice, sicuro e automatico. Con l’app, infatti, si inizia a risparmiare partendo da piccole somme di denaro ed è possibile investire direttamente dal proprio smartphone, anche senza un grande capitale iniziale a disposizione.

Approccio innovativo e altamente tecnologico

Oggi Oval è pronta a presentare Oval Pay, un conto con carta progettato per incoraggiare il risparmio e l'investimento, introducendo un nuovo concetto di gestione delle finanze attraverso un approccio innovativo e altamente tecnologico. Per la prima volta in Europa sarà possibile mettere da parte risparmi e fare investimenti utilizzando la propria carta per i pagamenti. Oval Pay effettuerà degli arrotondamenti in tempo reale su tutti gli acquisti, in modo che piccoli importi siano automaticamente trasferiti in un salvadanaio digitale o investiti direttamente nei prodotti disponibili. Così, investire per il proprio futuro è ancora più facile, meno rischioso e quasi non ci si accorge di farlo.

Conto smart. Oval Pay è un conto smart che, a differenza dei conti tradizionali, aiuterà anche l’utente a controllare le proprie spese grazie ai suggerimenti dell’intelligenza artificiale, con la possibilità di collegare anche altre carte e conti in possesso, così da avere sempre sotto controllo tutte le proprie transazioni. L’iniziativa rappresenta il primo esempio di integrazione avanzata fra Fintech e finanza tradizionale e arriva dopo il recente ingresso del Gruppo Intesa Sanpaolo nel capitale. Oltre a soddisfare alti standard di sicurezza ed efficienza, porterà sul mercato un conto corrente completo con IBAN italiano, gratuito e senza costi nascosti, con tutte le funzionalità “smart” tipiche del settore new banking e con la possibilità di effettuare versamenti in contanti attraverso 15.000 esercizi Oval Money lancia Oval Pay, il primo conto con carta che accumula risparmi e investe per il futuro convenzionati.

Partecipa allo sviluppo del prodotto

Oval Pay sarà disponibile tra alcuni mesi, ma da oggi è già possibile iscriversi sul sito www.ovalmoney.com/pay per ottenere gratuitamente e in esclusiva una delle prime 10.000 carte e partecipare così allo sviluppo del prodotto, a stretto contatto con il team. Ancora una volta la sfida sarà quella di offrire ai clienti uno strumento di consapevolezza e “benessere finanziario” che aiuti a migliorare il rapporto con il denaro, perseguendo obiettivi di risparmio e investimento di medio e lungo periodo. Perché prendersi cura delle proprie finanze, significa costruire il proprio futuro.

2 anni di Oval, 2% di interessi

Per sperimentare le altre novità di Oval non bisognerà aspettare a lungo. Già dal 4 aprile gli utenti dell’app potranno investire i propri risparmi in TassoFisso, il nuovo prodotto celebrativo disponibile fino al 5 maggio, che garantisce un rendimento fisso del 2% netto sulle somme vincolate un anno. In linea con i principi dell’app, si potrà accedere al prodotto a partire da un importo minimo di apertura di 100 euro. Tutte le soluzioni proposte nascono dalla profonda attenzione verso i feedback degli utenti. In questi due anni, infatti, Oval ha costruito un solido rapporto con una community attenta e reattiva, avvalendosi della sinergia sviluppata con essa per creare soluzioni di risparmio e di investimento sempre più profilate.

250 mila persone

Sono oltre 250.000 le persone che hanno scelto Oval, di cui la maggior parte tra i 25 e i 45 anni. In pochi mesi di utilizzo dell’app sono riuscite a raddoppiare la loro capacità di risparmio mettendo da parte una media di 125 € ogni mese. Dal lancio della sezione dedicata agli investimenti, le soluzioni che hanno interessato maggiormente gli utenti sono quelle che rappresentano aziende innovative e creative che si propongono di cambiare il modo in cui viviamo, quelle che incoraggiano diversità e inclusione sul luogo di lavoro e quelle che cercano di promuovere soluzioni per la tutela dell’ambiente.

Nuova immagine. Per sostenere la scaleup in questo processo di crescita e cambiamento, Oval da oggi si presenta anche con una nuova immagine, un’identità forte che sottolinea la nuova maturità raggiunta, caratterizzata dall’utilizzo di una nuova palette di colori, di un nuovo ed esclusivo carattere proprietario e di un logo rinnovato, più maturo e consapevole.