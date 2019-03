Asus

Secondo il centro di cybersicurezza Kaspersky Lab, ASUS è stata colpita ad un attacco hacker. Il sistema software dell’azienda è stato violato e sfruttato per diffondere malware tramite gli aggiornamenti a circa 1 milione di macchine Windows.

Nike

Multa di 12,5 milioni di euro a Nike per pratiche contrarie alla concorrenza. Lo ha deciso l'Antitrust della commissione Ue, secondo cui Nike ha limitato le vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising concessi in licenza a cinque club di calcio, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter, Roma e alla Federazione francese di football. Nike, secondo la Ue, "ha impedito a molti licenziatari di vendere questi prodotti in un altro paese, con conseguente diminuzione della scelta e aumenti di prezzo per i consumatori".

Trieste

Computer quantistici, password inviolabili, sensori di precisione, elaborazione di Big Data per l'intelligenza artificiale. Sono obiettivi a cui mirano le tecnologie quantistiche, le cui teorie saranno al centro dell'attività del Trieste Institute for the Theory of Quantum Technologies. Nato da un progetto di Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" e Università di Trieste, l'Istituto è stato inaugurato oggi con un accordo siglato dal direttore della Sissa, Stefano Ruffo, il direttore dell'Ictp Fernando Quevedo, e dal rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia. Gran Sasso Videogame Comincerà questa mattina nelle scuole dell'Abruzzo la sperimentazione del Gran Sasso Videogame, il game educational dedicato alla fisica delle particelle e ambientato nei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare. Oltre 350 ragazzi tra i 14 e i 19 anni e 15 insegnanti delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara saranno i protagonisti della valutazione del videogioco, che poi sarà sperimentato anche nelle scuole del Lazio e della Campania, prima di essere rilasciato, a maggio, nella versione definitiva in italiano e in inglese sul sito www.gransassovideogame.it.

Gli appuntamenti di oggi

WOBI - L'Hotel Melià in Via Masaccio 19 a Milano ospita Wobi on digital transformation, l'appuntamento che ha l'obiettivo di fornire ai business leader idee e spunti per affrontare le sfide che la trasformazione digitale sta portando all'interno delle aziende. La giornata si articolerà in un congresso accompagnato da momenti di networking e workshop. Fra i temi: change management, intelligenza artificiale, analytics e Big Data, content marketing e mobile.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

