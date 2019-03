di Silvia Scardapane

Tradizione e creatività si sono incontrate nelle Marche per regalarci una delle più poetiche collaborazioni di sempre: questa settimana siamo difatti molto contenti di poter parlare di un caso studio Made in Italy davvero interessante che vede una bellissima triade a lavoro, ovvero il calzaturificio Fiorangelo, l'impresa creativa specializzata in arte urbana PopUp Studio e lo street artista Nicolò Reali, in arte Gola Hundun.

L'esperienza artistica di Gola Hundun

Gola Hundun, nato a Cesena nel 1982, si avvicina alla street art da giovanissimo. Studia all’Accademia di Belle Arti di Bologna e nel 2004 si trasferisce a Barcellona, città artisticamente molto viva che lo avvicina ad un senso estetico più spirituale e ad una nuova cifra stilistica, più intensa e più personale.

L'arte di Gola Hundun è, infatti, sempre un bellissimo omaggio alla forza e alla delicatezza della natura; non si tratta però delle classiche figurazioni pittoriche di oggetti inanimati ma di una natura vivida e florida, in rigoglio anche sulle pareti di cemento che dipinge in giro per il mondo.

Gola Hundun crede profondamente che l’uomo sia solo uno degli innumerevoli elementi dell’universo ed è tenuto a rispettare tutte le altre forme di vita e a vivere in armonia con esse: questa è la filosofia che ispira tutte le sue creazioni dallo stile inconfondibile.

La collaborazione con Fiorangelo

Questa volta le preziose riproduzioni botaniche non sono state presentate sotto forma di effettiva street art ma, attivando un processo di reciproca fertilizzazione, piuttosto come fervido stimolo per la creatività del calzaturificio Fiorangelo City Mood.

La proposta artistica di Gola Hundun, guidata dal gruppo di esperti di PopUp Studio, ha dato vita, infatti, a disegni che si armonizzano perfettamente con la nuova capsule collection dell'azienda, chiamata "Linfa" in onore della natura generatrice di cui le creazioni di Gola Hundun sono evocatrici.

Il risultato, applicato su diversi modelli di produzione aziendale, è elegante, fresco ed anche innovativo: un fiocco che decora la tomaia o la punta di decolleté, ballerine e stivaletti, capace di rinnovare con semplicità la classica immagine delle calzature per donare un aspetto brioso ma anche ricercato: due aggettivi che rispecchiano pienamente anche la produzione artistica di Gola Hundun.

La storia dell'impresa Fiorangelo inizia nel 1976 a Falerone con la produzione di calzature da donna e da uomo, borse e cinture. Gli stili, sempre diversi, hanno permesso di creare scarpe eleganti per grandi occasioni ma anche calzature casual, adatte alla vita di tutti i giorni.

Unico comune denominatore per ognuna di queste produzioni è però sempre stata la qualità: tutti i prodotti Fiorangelo sono fabbricati attraverso lavorazioni artigianali tradizionali e tipicamente italiane.

Il progetto, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale delle Marche per sperimentare e promuovere la contaminazione creativa tra imprese manifatturiere e arte contemporanea, è stato ideato da PopUp Studio - già attivi sul tema con il festival internazionale di arte urbana PopUp! - e accende l'attenzione su nuove formule del fare impresa, unendo competenze e talenti trasversali, per sviluppare nuovi prodotti.

Non si tratta, difatti, soltanto di una produzione industriale ma di una vera e propria filosofia che vede trasformarsi quello che potrebbe sembrare un semplice orpello nell'oggetto che dà voce ai principi dell'artista: il contatto dell'uomo con la terra tramite l'oggetto che è più vicino ad essa, ovvero la scarpa.

Il caso studio in questione ci sembra abbastanza rappresentativo delle sinergie che si possono attivare tra realtà creative competenti, unite nella creazione di un prodotto unico, in questo caso, quale vera e propria opera d'arte tutta italiana.