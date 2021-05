N-Conference celebrerà le Unbreakable Companies, aziende e persone capaci di sopravvivere alla crisi grazie alla voglia di innovare e guardare oltre le difficoltà.

Grazie alla piattaforma Umans™, N-Conference vivrà in digitale e sarà possibile seguire gli interventi degli speaker, visitare i Virtual Stand dei Partner, fare Networking nella Lounge digitale, interagire con ospiti e partecipanti e personalizzare la propria esperienza di fruizione dell’evento. Sarà in diretta online il 27 e il 28 maggio 2021 e verrà trasmesso dagli studi di Fandango Club Creators.

Oltre 30 gli speaker tra esperti e professionisti del panorama economico digitale internazionale.

Al centro ci saranno proprio quelle realtà che sono state in grado di reinventarsi, esplorando nuovi modi di stare sul mercato. Ma sarà anche l'occasione di conoscere e imparare da chi è in grado di trasformare gli ostacoli in opportunità e agire fuori dagli schemi per dominare il futuro.

L’evento ruoterà intorno a 3 vertical track:

Technology , per scoprire insieme le nuove opportunità dell’AI e del Machine Learning per il business, il Martech e l’Automazione dei processi di vendita e customer support e familiarizzare con parole chiave del futuro presente come Blockchain, Cryptocurrency, AR & VR, powered by TIM . , per scoprire insieme le nuove opportunità dell’AI e del Machine Learning per il business, il Martech e l’Automazione dei processi di vendita e customer support e familiarizzare con parole chiave del futuro presente come Blockchain, Cryptocurrency, AR & VR,

Culture , per esplorare come la tecnologia sta plasmando generazioni sempre più connesse e digitali, attente ai valori e alla sostenibilità e critiche verso le tradizionali regole del lavoro e modalità di consumo, powered by AW LAB . per esplorare come la tecnologia sta plasmando generazioni sempre più connesse e digitali, attente ai valori e alla sostenibilità e critiche verso le tradizionali regole del lavoro e modalità di consumo,

Industry , per studiare le aziende e le industrie che guidano il cambiamento del mercato valorizzando il capitale umano, integrando le tecnologie e puntando a risolvere i problemi della società in modo innovativo, powered by Banca Sella. per studiare le aziende e le industrie che guidano il cambiamento del mercato valorizzando il capitale umano, integrando le tecnologie e puntando a risolvere i problemi della società in modo innovativo,



DAY 1 - 27 Maggio 2021 - Vertical Tecnology

9:30 Start

DJ performance + Welcome di Mirko Pallera

9:50 Envisioning - MAN’S WORLD

Giose Milli/Daniela Uslenghi - AD Istituto Hoffman ed Executive Coach

Stay Present!

Meditazione, visione guidata e coaching potenzianti per aiutare i partecipanti a sfruttare al massimo delle proprie capacità l’esperienza N-Conference.

10:00 Keynote Scenario

Ivan Ortenzi - Chief Innovation Evangelist Gruppo BIP

Benvenuti nel Mondo Ibrido

Viaggio negli scenari e nelle tecnologie che sono in grado di plasmare la società, le aziende, le istituzioni e le nostre vite del prossimo futuro.

10:20 Keynote Speech

Quang Ngo Dinh - VP Consumer Market TIM

Gigabit Society & Smartlife, l’eredità della pandemia sulle abitudini quotidiane

Dallo smart working alla didattica a distanza fino al tempo libero, la pandemia ha stravolto per sempre le abitudini quotidiane, ridefinendo i confini tra lavoro, studio e vita privata.

10:40 Keynote Speech

Yasmine Fage - Co-founder & COO Goggo Network

Come gli Autonomous Mobility Networks renderanno le città smart e pulite

Quale sarà il grande shift dopo l’elettrico e come la Smart Mobility creerà nuovi business e opportunità.

10:55 Keynote Speech

Leonardo Maria De Rossi - Direttore corso "The Blockchain Journey", SDA Bocconi

Il vero potenziale della Blockchain e le sue applicazioni aziendali

Criptovalute, NFT, Blockchain, Bitcoin: siamo di fronte ad una bolla speculativa o ad una tecnologia che rappresenta l’inizio di una rivoluzione finanziaria?

11:25 Performance DJ DELTA

-

11:35 Keynote Stories



Massimo Temporelli - Fisico e Co-founder TheFabLab

Nikola Tesla, il genio della rivoluzione elettrica

Lo scienziato che ha cambiato la storia della scienza e della tecnologia a tal punto che le sue invenzioni sono considerate dall’Unesco patrimonio universale dell’umanità.

11:45 Keynote Speech

Barbara Carfagna - Giornalista TG1 RAI e autrice "Codice”

Il Codice della vita Digitale

Esperienze e scenari della vita digitale attraverso le interviste ai più grandi esperti di innovazione al mondo.

12:00 Keynote Speech

Gianluca Mauro - Founder AI Academy

AI is the new electricity” e trasformerà ogni industria

Cos’è e come funziona davvero l’AI? Cosa può e cosa non può fare e quali sono i settori in cui si aprono incredibili opportunità di business.

12:15 Keynote Speech

Mauro Rubin - CEO JoinPad

Porta il tuo business nel futuro con AR e VR

Le tecnologie immersive potenziano la nostra capacità di assimilare e usare in modo efficiente le informazioni nel lavoro e nella vita quotidiana, incrementando la nostra intelligenza e creatività.

12:30 Keynote Speech

Vincenzo Riili VIDEO - Chief Marketing Officer, Google Italy

Trasformazione Digitale e la nuova normalità

La trasformazione digitale di cui parliamo da anni e che sembrava così lontana è arrivata. Ecco cosa abbiamo scoperto durante la pandemia e come la tecnologia può supportare la crescita del business. E come questa sia la nuova normalità.

12:45 Saluto Assessore alla Formazione e lavoro Melania Denichi Rolizzoni

-

12:50 Ninja Academy Wrap up - MAN’S WORLD

Federica Bulega - Corporate Training Manager

13:00 Saluti di Mirko Pallera + DJ performance

DAY 1 - Parte II - 27 Maggio 2021 - Vertical Culture

14:30 Start

DJ performance + Welcome di Mirko Pallera

14:45 Keynote Scenario

Alessia Zampano - Consumer Culture Specialist

La Nuova Stra-ordinarietà

Quali sfide attendono brand e aziende nell'era post-Covid? Una panoramica sui cambiamenti innescati e accelerati dalla pandemia che stanno trasformando i nostri stili di vita e ridefinendo lo scenario globale dei consumi.

15:05 Speech

Antonio Marrari - Head of Marketing AW LAB

WALK THE WALK (NOT TALK THE TALK)

Come costruire un brand rilevante per la GenZ, il più grande gruppo di persone al mondo, determinandone il valore e la forza competitiva

15:20 Keynote Speech

Marco Marchetti - Head of Digital Marketing Despar Nordest

Tra alimentazione consapevole e impossible foods: le nuove frontiere del cibo e della cultura alimentare

Sul cibo, da questo momento, è vietato scherzare. Non è più solo piacere, ma assume nuovi valori: ambiente, comunità, persone e sostenibilità.

In passato il marketing è stato usato come modello per escogitare trappole, oggi serve per guardare in faccia le sfide e fare qualcosa di buono per tutti.

Essere gli esempi di nuove scelte alimentari e adottare nuove abitudini è l’unica via per lasciare un segno positivo [ognuno di noi può trasformarsi in un progetto «sostenibile»]

Non è più una questione di sapere ma di agire. Non aspettiamo il miracolo, il miracolo siamo noi che viviamo qui e ora.

15:35 Keynote Speech

Domenico Romano - CEO Fandango Creators

Live a Life you will remember

Un uomo è un uomo fino a quando ha una storia da raccontare e qualcuno disposto ad ascoltarlo.

15:50 Masterclass

Fernando Machado - Chief Marketing Officer Activision Blizzard

Be Afraid. Be Very Afraid. But Do It.

Il nuovo vantaggio competitivo? È Il coraggio di quei brand che non hanno paura di osare, grazie alla tecnologia e alla creatività. Raggiungi obiettivi impossibili imparando i segreti del CMO che ha portato le campagne Burger King sulla bocca di tutti.

16:30 Q&A con Fernando Machado

-

16:55 Keynotes Stories - MAN’S WORLD

Alfredo Accatino - Chief Creative Officer Filmmaster Events

Unbreakable: Storie di grandi Artisti

Una storia dell’arte parallela a quella mainstream per far vincere, almeno una volta, quelli che non hanno vinto mai.

17:05 Keynotes Speech

Daniele Chieffi - Giornalista ed esperto di comunicazione

Benefit Corporation e la Nuova Era del Capitalismo

Come le aziende for profit con una missione sociale vogliono cambiare il mondo

17:20 Talk - MAN’S WORLD

Mirko Pallera, Founder & CEO Ninja Intervista Paola Zukar Hip hop Manager e Founder TRX Radio, insieme a Emiliano Marini, Color Caster, e Daniele Davì, Content Creator

Quando i Brand cavalcano le onde dei movimenti sociali

C’è una energia inesauribile che si muove nella società. E’ quell’energia che permette alle marche di restare rilevanti e di ri-connettersi con il pubblico al di là di ogni cambiamento tecnologico.

17:40 Ninja Academy Wrap up - MAN’S WORLD

Federica Bulega - Corporate Training Manager

17:50 Performance Dj DELTA e Saluti

DAY 2 - 28 Maggio 2021 - Vertical Industry

9:30 Start

DJ performance + Welcome di Mirko Pallera

9:45 Stay Present - MAN’S WORLD

Giosé Milli/Daniela Uslenghi - AD Istituto Hoffman ed Executive Coach

Stay Present!

Attraverso una meditazione vedica guidata, alleniamo la presenza attraverso l’esperienza di compassione verso se stessi e verso gli altri.

10:00 Keynote Scenario

Luca Eleuteri - Co-Founder & Socio Casaleggio Associati

Le Smart Company: l’evoluzione dell’azienda con la 4° rivoluzione industriale

Sostenibili, orientate al business ma anche alla società, flessibili, tecnologiche ed esponenziali.

10:15 Keynote Speech

Bruno Bertelli - Global CCO Publicis WW

Never let a good crisis go to waste

Questa è un’era di molteplici crisi, dal Covid-19 al cambiamento climatico, ma anche un’era stimolante per i marchi. Che per vincere, oggi, devono pensare e agire in modi nuovi. Non prepararsi alla crisi, bensì al futuro a lungo termine.

10:30 Keynote Speech



Laura Fineo - Responsabile Marketing Banca Sella

Co–creare con l’ecosistema per generare valore al cliente: challenge e matchmaking potrebbero essere i due casi concreti che sostanziano.

10:50 Keynote Stories

Matteo Demonte - Autore, illustratore e videomaker

La Storia di Mario Tchou

L'ingegnere cinese di Olivetti inventore del primo computer italiano.

11:00 Keynote Speech

Nick Roope - Co-founder Lovie Awards

Trends in Social and Digital Creativity

Dall’esperienza di uno dei premi mondiali della creatività digitale, consigli, best case e insight per conquistare le vette dei Social.

11:45 Keynote Speech

Pierluigi Parnofiello - CEO e Founder PG eSports

Un giro d’affari da più di 1 miliardo può essere considerato ancora un gioco?

Gli eSports stanno rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento, riscrivendone le regole. In Italia gli esperti sono ancora divisi tra freddo scetticismo e acceso entusiasmo. Scopriamo chi ha ragione.

12:00 Keynote Stories

Guido Stratta - Head of People & Organisation Enel Group

Diventare antifragile con la Leadership Gentile

In un mondo con sempre più connessioni e meno contatti umani, il valore della gentilezza può fare la differenza nel cambiare i mindset e riscrivere i modelli di leadership.

12:10 Keynote Speech

Daniele Alberti - Co-founder & Partner Starboost

L'impresa del futuro, valori e pratiche delle aziende di domani

Come sfruttare l’era della globalizzazione e delle tecnologie per creare un’economia più inclusiva e sostenibile e mettere le basi per la società in cui vorremmo vivere.

12:15 Keynote Speech

Federica Bulega - Corporate Training Manager Ninja Academy

Learning 2031: what's next in corporate education

Al cuore della crescita di un business c’è sempre la formazione delle persone. Un viaggio fra teorie, trend emergenti e tecnologie che plasmeranno il futuro dell’apprendimento aziendale. Con una sorpresa finale: la presentazione di un nuovo progetto Ninja Academy dedicato alle aziende, frutto di oltre due anni di lavoro.

12:30 Keynote Speech

Pietro Bonomo - Growth Hacker & Founder Viral Octopus

Godersi la vita mentre i robot lavorano per te

Come tagliare fino al 90% delle operazioni ripetitive grazie alle automazioni e vivere felice

12:45 Keynote Stories

Roberto Ascione - CEO & Founder Healthware Group

Il futuro della salute

Come la tecnologia digitale sta rivoluzionando la medicina (e la nostra vita)

13:00 Keynote Stories

Stefano Polato - Chef e Food consultant

Cosa ho imparato cucinando per gli astronauti

Il legame fra alimentazione e performance e cosa la ricerca spaziale può offrire (in ambito food) a noi terrestri

13:10 Innovator Pitch

Danilo Schipani - Chief Marketing Officer di Copernico

Creare un'azienda agile: dallo smart working ai nuovi luoghi di lavoro

Oggi si sprecano definizioni, neologismi, opinioni su dove andranno gli uffici in futuro. Per capire la direzione del cambiamento bisogna considerare: il ruolo dello spazio di lavoro in un'azienda agile, la gestione efficiente delle risorse, la sicurezza e l'attenzione allo sviluppo delle persone.

13:20 Innovator Pitch

Andrea Guanci - Marketing Director MSC Crociere

Endless Consumer Journey e la CX allargata

Il processo decisionale del consumatore interpretato come un vero e proprio viaggio che parte dal sogno per finire nei ricordi. E da questi cominciare di nuovo.

13:30 Ninja Academy Wrap up - MAN’S WORLD

Federica Bulega - Corporate Training Manager

13:40 Saluti di Mirko Pallera + DJ performance

DAY 2 - PARTE II - 28 Maggio 2021 - Ninja Virtual Gala Awards

14:30 Start

DJ performance + Welcome di Mirko Pallera

14: 45 Keynote Stories

Giosé Milli - AD Istituto Hoffman ed Executive Coach

Stay Present!

Con la tecnica del Coaching evolutivo e una visualizzazione guidata i partecipanti saranno portati a creare senza limiti una visione per la loro vita. Se immagini, puoi!

15:15 Networking

Giosé Milli - AD Istituto Hoffman ed Executive Coach

L’intera attività sarà dedicata a creare e coltivare relazione tra i partecipanti Premium.

17:00 Virtual Gala Ninja Awards

-

18:00 Saluti di Mirko Pallera + DJ performance

