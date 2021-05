Star Wars Day, per i fan di Guerre stellari il giorno speciale è arrivato: la festa in cui si celebra la cultura legata alla saga di George Lucas.

Il giorno è stato scelto grazie a un gioco di parole in inglese: la famosa citazione «May the Force be with you» (Che la Forza sia con te) e la frase «May the fourth be with you» (“Che il 4 maggio sia con te”) si pronunciano infatti allo stesso modo.

Il primo episodio della saga è uscito al cinema il 25 maggio del 1977, diventando uno dei film dal maggior incasso nella storia. Negli ultimi anni è stata prodotta una nuova trilogia e delle serie televisive, segno che gli appassionati della saga sono ancora tanti.

Per l’occasione, anche Lucasfilm ha diffuso il poster che trovate a seguire che non è stato esente da critiche, visto che molti adepti hanno notato l’assenza della trilogia sequel e di Mandalorian:

Celebrate May the 4th with a bounty of deals on Star Wars video games: https://t.co/pU8jLDRaXK pic.twitter.com/AveKC97Z6F — Star Wars (@starwars) April 29, 2021

Oggi festeggeremo online

Quest’anno, a causa delle misure adottate per limitare il contagio del Covid-19, non si potrà celebrare la ricorrenza con feste e raduni, ma sarà comunque possibile seguire gli eventi organizzati online. EmpiRa Star Wars Fan Club e Star Wars Libri & Comics hanno preparato Force@Home: Star Wars Day Online.

Sarà una maratona di 18 ore di live che tratterà Star Wars a 360°: dai film alle serie TV, dagli appuntamenti culturali agli unboxing di prodotti esclusivi, partendo con la visione collettiva del primo episodio di The Bad Batch.

Anche Adidas contribuirà a ridurre il conto in banca dei collezionisti di Star Wars. Come? Grazie al lancio delle nuove Stan Smith Yoda.

Già in passato, il marchio tedesco aveva prodotto diverse sneakers ispirate alla galassia lontana lontana, ora è la volta di un modello delle celebri Stan Smith ispirate al saggio Maestro Jedi. Le scarpe saranno disponibili sullo Shop di Adidas a partire dalla ore 00:00 di oggi al prezzo di 120,00€. Non lasciatevele scappare, saranno subito vendute!

La passione per la leggendaria saga cresce online del +56,4%

Per festeggiare lo Star Wars Day, Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha analizzato l’interesse online degli Italiani nell’ultimo anno per i prodotti legati al mondo di Star Wars, quali sono i personaggi della saga preferiti dagli eShopper, i gadget più ambiti e, infine, chi sono e da dove arrivano gli utenti online che acquistano articoli dedicati alla famosa serie.

Star Wars, una passione che non invecchia

La leggendaria saga di Star Wars ha generato una galassia di merchandising e articoli ispirati o dedicati ai vari personaggi della serie, dalle spade laser ai pupazzi, caschi elettronici, action figure, magliette e felpe, set da gioco e addirittura carta igienica e preservativi!

Non esiste appassionato della saga che non abbia ricevuto in regalo per il compleanno o per Natale un articolo legato al mondo di Star Wars, un genitore o nonno che non abbia mai regalato una spada laser o un mini Jedi e un fan della serie che non abbia acquistato un gadget in occasione dell’uscita di un nuovo episodio della saga o per sentirsi ancora più coinvolto nella celebrazione dello Star Wars Day.

Dopo oltre 40 anni la passione per Star Wars non accenna ad affievolirsi nemmeno online: l’interesse per i prodotti legati alla serie, infatti, è aumentato del +56,4% in media nell’ultimo anno.

L’identikit online del fan di Star Wars

La saga di Star Wars appassiona milioni di fan da oltre 40 anni, abbracciando generazioni diverse di ogni angolo del mondo.

Il fan "medio" della leggendaria saga, secondo le intenzioni di acquisto sul portale italiano di idealo, è un uomo (72,3%), tra i 25 e i 44 anni (56,5%), proveniente dalla Lombardia (score 100).

Qualche curiosità sulla saga

Il pubblico più attento avrà notato i diversi tormentoni ricorrenti nei vari episodi di Star Wars. Uno di questi è la frase «Ho un brutto presentimento», in inglese «I have a bad feeling about this», che è presente in tutti i film della saga, pronunciata da diversi personaggi: da Leila a Luke, da Han Solo a Obi Wan Kenobi. Non l’ha però potuta pronunciare un personaggio molto amato dal pubblico: Chewbacca che, essendo uno wookiee, si esprime sempre nella propria lingua.

Per creare la sua voce sono stati utilizzati i versi di orsi, trichechi, leoni e tassi sovrapposti tra loro. George Lucas ha creato Chewbacca ispirandosi al suo cane, un Alaskan Malamute che da adulto pesava quasi 60 chili. E il rumore delle spade laser? Nasce dalla sovrapposizione dei ronzii di un vecchio televisore e di un proiettore cinematografico.

LEGO Star Wars Casco di Stormtrooper

Entriamo subito nel vivo con un set Lego appena uscito, il casco degli Stormtrooper, da costruire in casa. Dettagliatissimo, grazie ai suoi quasi 650 pezzi ci offrirà diverse ore di divertimento stellare.

Pensato per gli adulti e in particolare per i collezionisti, ha anche una basetta con targhetta per esporlo in casa, magari accanto ai Blu-Ray o alle videocassette della saga. Con i suoi 18 centimetri di altezza spiccherà nel salotto.

Il corto de I Simpson e il fumetto "L'Alta Repubblica"

Nelle 24 ore, saranno tante le iniziative Disney e non per celebrare la saga creata da George Lucas. Su Disney+ debuttano la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch, disponibile dalle 09.00 di mattina un cortometraggio de I Simpson a tema Star Wars.

Come regalo speciale per i fan, su Disney+ arriverà Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino", un nuovo corto de I Simpson ispirato alla saga, che porta a Springfield i personaggi dell'Universo di Star Wars. Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino" è il primo di una serie di corti de I Simpson che Disney+ rilascerà nel corso dell'anno, rendendo omaggio ai diversi brand e ai titoli della piattaforma.

Inoltre, per celebrare la creatività e l'abilità artistica dei fan di Star Wars, Lucasfilm e Disney+ hanno commissionato degli artwork originali che, per la prima volta, saranno presenti sulla piattaforma fino al 9 maggio.

Panini Comics, per festeggiare lo Star Wars Day propone un'ampia scelta di titoli, fra i quali L'Alta Repubblica

Una nuova epoca introdotta nell'universo di Star Wars, che ha debuttato con il primo numero il 22 aprile. Il secondo sarà disponibile a partire da dal 20 maggio. Chi volesse tornare indietro nel tempo e scoprire i fumetti classici di Star Wars, può trovare il giusto rifugio in Star Wars Classic, la nuova edizione del primo fumetto Marvel di Star Wars prodotto, in una veste editoriale inedita e pop, con un'edizione cartonata ricca di extra e approfondimenti.

Star Wars Day: da quando è diventata una festa

La festa dedicata all’iconica saga non ha avuto un percorso facile. Infatti, dal 2008 la frase già analizzata iniziò a comparire su un gruppo di appassionati, proprio mentre si celebrava il Luke Skywarker Day. All'inizio, non ci fu un grande consenso ma pochi anni dopo ci fu un cambio di passo.

Nel 2011, finalmente, i fan hanno deciso di celebrare dal vivo la giornata a Toronto, in Canada. L'evento fu studiato in modo da coinvolgere tutti gli appassionati della saga, ovviamente, vestiti con i costumi dei film.

A loro vennero posti dei quiz per testare la loro conoscenza in materia. In parallelo, però, fu istituito anche un concorso per eleggere la migliore parodia dell'amato film. La compagnia The Wald Disney, che dal 2012 detiene i diritti legati a Star Wars, dal 2013 si dedica a realizzare iniziative dedicate allo Star Wars Day.

Essere fan di Star Wars, certamente, significa essere un po’ nerd e per tale motivo il divertente gioco di parole sembra molto stimolante ma c'è di più. Il motto modificato venne pronunciato per la prima volta nel 1979, il giorno in cui Margaret Tatcher divenne premier del Regno Unito.

Su un giornale britannico fu pubblicata la frase "May the fourth be with you, Maggie. Congratulations". Questo ammiccamento al film, uscito solo qualche anno prima, ha dato il via alla proposta di celebrazione della festa in questione. Il merito è dei conservatori inglesi? Probabilmente.

I fan e le collezioni

In occasione dello Star Wars Day, infatti, molti brand hanno lanciato nuove linee di giocattoli, di abbigliamento e di altri accessori pensati appositamente. Oltre a tutte le novità dello store ufficiale Disney, per esempio, Lego ha lanciato nuovi modelli costruibili come il casco di Darth Vader o di uno Scout Trooper, mentre nel Fashion store di Amazon si trovano una linea di t-shirt dedicate a Baby Yoda.

Non mancano poi le maschere per il viso brandizzate con i vari personaggi della saga, bicchieri da liquore con il faccione di Darth Vader, charm per braccialetti, cinturini per smartwatch e molto altro ancora. E se lo shopping vi ha messo appetito, sul sito ufficiale di Star Wars ci sono delle ricette a tema, per preparare piatti bizzarri come i pancake di Yoda o i muffin di Boba Fett.

Come abbiamo già visto, l’identikit del fan italiano di Star Wars L'appassionato 'di riferimento' della leggendaria saga, secondo le intenzioni di acquisto sul portale italiano di Idealo, è un uomo (72,3%), tra i 25 e i 44 anni (56,5%), proveniente dalla Lombardia (score 100). Analizzando l’aumento di interesse nell’ultimo anno nei confronti dei prodotti legati alla saga Star Wars, è stata rilevata qualche differenza - probabilmente dovuta all’uscita di The Mandalorian - che ha fatto aumentare le ricerche online dei gadget dedicati ai nuovi personaggi.

Rispetto al 2019, nell’ultimo anno la passione ha coinvolto sia uomini che donne (+39,4% per gli uomini e +35,0% per le donne) nella fascia d’età compresa tra i 55 e 64 anni (+162,4%) e tra i 18 e 24 anni (+101,6%)[3], provenienti in particolare dall’Abruzzo (+283,2%), dal Trentino (+198,4%) e dalla Calabria (+103,7%).

Come i marchi celebrano lo Star Wars Day

Il giorno dedicato a Star Wars è cresciuto in popolarità anno dopo anno. Internet, e in particolare Twitter, è social più utilizzato per festeggiare. Oggi si verifica la perfetta combinazione di geek, appeal di massa e opportunità per contenuti pieni di giochi di parole.

Ecco come Star Wars Day è cresciuto nel corso degli anni.

Se pensi che questa crescita sia astronomica, hai ragione. Unmetric ha registrato un'incredibile crescita del 5.500% nei contenuti del giorno di Star Wars pubblicati dai marchi dal 2012!

Gli hashtag per il grande giorno includono:

#MayTheFourth # MayThe4th #MayTheFourthBeWithYou # MayThe4thBeWithYou #starwarsday

Nel 2018, #starwarsday è stato l'hashtag più utilizzato dai brand con 2.678 tweet. Diamo un'occhiata a cosa ha funzionato meglio per i brand.

Star Wars Day 2018, un tuffo nel passato

Funko

Glow in the dark Supreme Leader Snoke? Ok, non dire altro.

RT & follow @OriginalFunko for the chance to win an #SDCC 2017 exclusive 6-inch glow-in-the-dark Supreme Leader Snoke Pop! #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/jFd2sKx1tH — Funko (@OriginalFunko) May 5, 2018

Twix

Oh, la Forza è decisamente oscura!

American Tourister

American Tourister per i tuoi viaggi intergalattici.



Barcellona La forza è forte in te

The force is certainly strong with us right now - #MayThe4thBeWithYou on #StarWarsDay, Barça Fans! 🔵🔴 pic.twitter.com/DRSTreFNpM — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 4, 2018



Non ci resta che immergerci nelle festa e viverla con le migliori intenzioni.