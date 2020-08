La pandemia ha cambiato tutto: anche il modo di concepire il rapporto fra aziende e consumatori.

Quando parliamo di Purpose, parliamo di qualcosa di tangibile e sempre più determinante. Influenzerà il futuro del concetto stesso di "company"?

Le aziende, è ormai assodato, sono in tutto e per tutto delle piattaforme: cosa c'è dopo?

Preparing for the new reality. KPMG non poteva scegliere titolo più evocativo per presentare in un report uscito lo scorso giugno sui trend globali relativi al mondo retail, ovviamente frutto di un primo semestre dell'anno che ci ha portato a cambiare radicalmente il nostro percepito del mondo.