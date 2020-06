Week in Social: dal #BlackLivesMatter a Facebook News

Il miglior percorso professionale per diventare Social Media Manager. Scopri il Master Online in Social Media Marketing di Ninja Academy : 6 Corsi completi su Strategy, Advertising, Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube con materiali pratici e operativi, case study dei migliori esperti e un mentor dedicato.

Ancora una settimana ricchissima di news dal mondo dei social media. In tutto il globo continuano a le attività a supporto del #BlackLivesMatter. Facebook espande la funzione News a più utenti e Snapchat annuncia nuovi aggiornamenti di AR e Snap Map.

Andiamo a scoprirli più da vicino.

#BlackLivesMatter: i social prendono posizione

Il movimento #BlackLivesMatter continua in tutto il mondo. Proseguono scontri, manifestazioni e azioni collettive e individuali a supporto del movimento.

Dopo che tanti brand hanno preso posizione a riguardo, anche i social network iniziano a prendere decisioni importanti. Twitter ad esempio in risposta alle proteste negli Stati Uniti ha deciso di aggiornare le proprie policy in termini di privacy decidendo di bloccare i tweet che incitano la violenza.

Inoltre, considerando le tantissime informazioni che si stanno susseguendo in questi giorni in tutto il mondo, hanno voluto sottolineare come sia di fondamentale importanza informarsi da fonti autorevoli e agire in maniera consapevole, rilasciando delle guidelines sul proprio blog.

Anche Facebook ha inserito delle importanti novità a riguardo. Come prima cosa segnalerà attraverso delle etichette quei contenuti che sono stati pubblicati da testate giornalistiche che vengono parzialmente o totalmente controllate dai governo. Un lavoro non semplice considerando le possibili interferenze.

Anche il CEO di YouTube questa settimana dopo aver annunciato alcuni dati della piattaforma, si è concentrato sul tema del movimento #BlackLivesMatter, annunciando che lanceranno un fondo da 100 milioni di dollari per sviluppare i contenuti provenienti da creator e artisti neri.

Arrivano i cross messaging su Facebook?

Facebook sta cercando di rendere sempre più semplice e veloce per i gestori delle pagine, rispondere ai messaggi su Messenger, aggiungendo un semplice pulsante che consentirà il passaggio tra account Messenger personali e aziendali. Un modo per rendere più snella e veloce la comunicazione per diversi utenti che si trovano a gestire numerose pagine oltre ai profili personali.

L'obiettivo sarà quello di avere delle funzionalità che permetteranno di ricevere e inviare messaggi da e su Instagram, Messenger e Whatsapp, integrandoli insieme.

Numerosi aggiornamenti per Snapchat

Il primo annunciato in settima, riguarda una serie di nuovissime funzionalità AR nella sua app visto il crescente utilizzo e popolarità dei suoi strumenti sopratutto a seguito del COVID-19.

Secondo quanto affermato circa 170 milioni di persone ogni giorno utilizzano l'AR sull'app. Un modo per consentire agli utenti di interagire dipingendo e modificando virtualmente, determinati edifici o punti di interesse intorno a noi, lasciando queste azioni visibili anche agli altri utenti.

Snapchat sta inoltre espandendo le funzionalità di Lenses, offrendo nuove soluzioni per identificare gli oggetti e attivare risposte AR all'interno della fotocamera.

Snapchat ha già sviluppato strumenti di scansione con Shazam e Amazon, ma sta cercando al momento di ampliare la gamma dei suoi fornitori per espandere le possibilità di scansionare altri oggetti come piante e alberi, identificare la razza di un cane e uno scanner nutrizionale per identificare la qualità degli ingredienti nei cibi confezionati.

Facebook lancia le sue News

Erano già diversi anni che se ne parlava e adesso è ufficiale, perché l'azienda ha lanciato negli Stati Uniti Facebook News, una sezione della piattaforma dedicata all'informazione, che ospita notizie provenienti da media locali e nazionali. Notizie che potranno essere personalizzate , nel senso che un algoritmo sarà in grado di selezionarle in base a le preferenze espresse dall'utente.

Facebook ha costituito una redazione interna di giornalisti che si dedicheranno alla selezione di notizie e testate. Un servizio che probabilmente molto presto potrebbe essere implementato anche in altri paesi.