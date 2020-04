Meccanici da salotto e barbieri da giardino: lo smart working su TikTok

Scopri la formula vincente Social Media Factory Special Digital Edition : Master + Laboratorio Pratico Online con Project Work by Ceres, acquisisci strategie, tecniche e strumenti per lavorare nel Social Media Marketing in 60 Ore Online e ti metti alla prova con un percorso pratico online progettato in collaborazione con Ceres.

La piattaforma per i video brevi può contare su oltre sei milioni di utenti in Italia;

Su TikTok gli utenti stanno raccontando in modo creativo il loro smart working, anche quando diventa difficile attuarlo, come nel caso di barbieri, tatuatori o meccanici.

“La bellezza salverà il mondo”, è una delle frasi più citate dagli utenti della Rete, tratta da L’idiota di Dostoevskij. Parafrasando il genio della letteratura russa, potremmo chiederci se sarà anche una fragorosa risata a fare altrettanto, a salvare il pianeta in tempi di emergenza?

Una possibile risposta è offerta dagli utenti di TikTok, la piattaforma per i video brevi della Gen Z (ma non solo), che può contare su oltre sei milioni di utenti nel nostro Paese, 40 milioni nel mondo.

Nelle loro clip gli utenti raccontano in modo leggero, divertente e creativo l’emergenza che stiamo vivendo.

Tra i temi più discussi, c’è lo smart working. C’è il parrucchiere che si esercita tagliando l’erba al prato, chi si inventa un nuovo lavoro, come camboy, e chi ancora escogita dei trucchi per fuggire dalle call noiose. Siamo andati a curiosare. Ecco cosa altro abbiamo scoperto.

LEGGI ANCHE: Smart Working e Solidarietà Digitale: strumenti e iniziative per il lavoro al tempo del Coronavirus

Estetisti, parrucchieri, hostess e steward di bordo, i più creativi

Sono tanti i modi con cui gli utenti di TikTok esprimono la nostalgia verso il loro lavoro. I più colpiti dal blocco delle attività, come estetisti, parrucchieri, hostess e steward di bordo, sono anche i più creativi sulla piattaforma.

C’è chi, per esempio, come @justcallmepino, non rinuncia alla sua passione per il volo. Per combattere la noia, con indosso una divisa da pilota, si esercita facendo volare un modellino di aereo. In attesa di pilotare un aereo vero è riuscito a “far volare” le visualizzazioni, che hanno superato le 230mila.

Gli estetisti, i parrucchieri e i tatuatori danno invece un nuovo significato alla parola “telelavoro”. Con la TV accesa che proietta immagini di loro potenziali clienti in saloni di bellezza, si impegnano, ferri del mestiere alla mano, a fare una messa in piega, disporre lo smalto sulle unghie, e a disegnare coloratissimi tatuaggi. In tempi in cui la telemedicina fa miracoli, in cui è possibile operare i pazienti a distanza, chissà se un giorno le loro professioni potranno essere svolte “da remoto”.

Nuovi lavori: barbieri da giardino, meccanici da salotto e "camboy"

Si sa che i tempi di crisi sono quelli più proficui per innovare. Ci provano, divertendosi, gli utenti di TikTok. C’è il barbiere, come @ciroevinci2, che mette insieme due professioni, il barbiere e il giardiniere, inventando una nuova bizzarra professione: 131mila visualizzazioni per la sua clip.

C’è poi chi costruisce una sua officina in salotto, uno spazio più accogliente per i clienti, rispetto a un più tradizionale “garage”. E ancora chi fa una ricerca su Google per aprire una nuova attività come “improbabile” camboy.

Trucchi e brutte figure dello smart working su TikTok

C’è un altro filone molto divertente che racconta trucchi (e qualche svantaggio) dello smart working. L’utente @brannetts per esempio si chiede come fare a sopravvivere a delle noiosissime call di lavoro. La sua risposta è esilarante e potrebbe essere di ispirazione per i tanti che si trovano nelle sue condizioni.

LEGGI ANCHE: 10 idee creative per realizzare i tuoi video su TikTok (e dare un boost ai tuoi follower)

Mentre altri denunciano gli inconvenienti dello smart working. Nel video, l’utente prepara perfettamente la sua call di lavoro con strumenti iper professionali, ma l’ingresso della madre che lo invita ad andare a pranzo, rompe il clima di professionalità che ha così duramente costruito.

Tiktok piace sempre di più agli italiani

Mentre su Facebook siamo subissati dai post che annunciano ogni giorno il numero dei contagiati e, purtroppo, dei decessi da Coronavirus, e Instagram è un proliferare di dirette (forse troppe), TikTok sta diventando uno spazio felice per chi cerca di evadere dal dramma che stiamo vivendo ogni giorno, per qualche minuto di puro svago.

D’altronde, il trend di crescita del social era già ragguardevole prima della crisi: da settembre e novembre 2019 la community era cresciuta fino a toccare quota 6,4 milioni, con un incremento della fascia d’età tra i 25-34 anni e anche dei 35+.

Scommettiamo che alla fine di questa emergenza i numeri del social sapranno sorprenderci ancora di più?