Twitter ha annunciato che bloccherà la pubblicità politica a livello globale sulla sua piattaforma, rispondendo alle crescenti critiche sulla disinformazione dei politici sui social media. L'amministratore delegato Jack Dorsey ha scritto in un tweet che l'azienda ha preso l'azione per prevenire potenziali problemi di "ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico di messaggistica e micro-targeting, informazioni fuorvianti non controllate e falsi profondi".

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

Facebook sotto pressione

La mossa viene con Facebook sotto pressione per applicare il controllo dei fatti ai politici che pubblicano annunci pubblicitari con richieste di risarcimento sfrenate. Dorsey ha detto che la nuova politica, i cui dettagli saranno svelati il mese prossimo (il 15 novembre), vieterà gli annunci su questioni politiche così come dai candidati. "Abbiamo considerato la possibilità di fermare solo gli annunci dei candidati, ma ci sarebbe un modo per aggirare" il blocco, ha detto. Secondo le intenzioni di Dorsey il blocco dovrebbe andare a regime dal 22 novembre prossimo.

Quali annunci

"Alcuni potrebbero sostenere che le nostre azioni oggi potrebbero favorire i politici di lungo corso - ha detto Dorsey - ma abbiamo assistito a molti movimenti sociali che hanno raggiunto dimensioni enormi senza pubblicità politica". Ha aggiunto poi: "Non si tratta di libera espressione. Riteniamo che la portata del messaggio politico debba essere guadagnata, non acquistata. E pagare per aumentare la portata del discorso politico ha implicazioni significative che l'infrastruttura democratica di oggi potrebbe non essere pronta a gestire”.