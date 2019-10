Big Data e AI, 5G e Internet of things: le tecnologie esponenziali stanno rivoluzionando giorno dopo giorno il mondo della produzione, il mercato del lavoro, le dinamiche aziendali ed imprenditoriali. Le aziende saranno costrette ad essere sempre più smart. E per Smart Company si intendono le imprese che utilizzano le tecnologie esponenziali per reinventare il proprio modello di business e rimanere sul mercato.

Come si diventa Smart Company?

La risposta il prossimo 14 Novembre in occasione della presentazione della ricerca realizzata dalla Casaleggio Associati dal titolo “Smart Company. L’evoluzione dell’azienda nella IV rivoluzione industriale”, che ha coinvolto 350 aziende in tutto il mondo. L’obiettivo dell’evento, in programma a Milano alle Officine Macchi, è di identificare le soluzioni e gli esempi di applicazione delle tecnologie esponenziali come intelligenza artificiale (blockchain, internet of things, big data, robotica e automazione) e applicarli ai diversi processi aziendali per dare vita a nuovi modelli di business.

Il racconto

Il racconto di questa evoluzione sarà affidato ai tre soci della Casaleggio Associati, Davide Casaleggio, Luca Eleuteri e Maurizio Benzi, che saranno affiancati da illustri ospiti nazionali e internazionali.