Il Prime Day 2019 di Amazon si terrà il 15 e 16 luglio. Passa dalle 36 ore dello scorso anno a 48 ore a durata dell'annuale appuntamento estivo (il quinto dal 2015) dedicato agli iscritti al programma Prime nel corso del quale l'eCommerce di Jeff Bezos propone offerte e promozioni sui prodotti in catalogo. Per la prima volta infatti poi ci saranno promozioni legate ai servizi di contenuto di Amazon Prime: Amazon Music, Prime Video e Twitch Prime. Amazon ha già predisposto la pagina ufficiale italiana che a ora consente di scaricare l'app gratuita dell'eCommerce ed impostare un promemoria per Alexa per la mezzanotte del 15 luglio.

Configurare gli avvisi sull'app

L'Amazon Prime Day inizierà il 15 luglio e gli acquirenti che vorranno essere aggiornati sugli sconti migliori, senza dover stare sul computer tutto il giorno, potranno farlo impostando alcune semplici notifiche. Per poterlo fare, è necessario essere un membro Prime prima che il Primo Day inizi.

Che fare. Una volta installata l'app, la configurazione degli avvisi è piuttosto semplice: basta toccate le tre barre orizzontali nell'angolo in alto a sinistra dell'app per accedere al menu, quindi selezionate "Offerte di oggi". Quando viene visualizzata la finestra delle offerte del giorno, toccate la scheda In arrivo per scorrere tra le offerte in arrivo. Quando notate un oggetto che vi interessa, toccate "Segui l'offerta" sotto l'oggetto. Tenete presente che l'app potrebbe chiederti di acconsentire alle notifiche e, se non acconsentite, nessuna offerta sarà visualizzata. Per visualizzare tutte le offerte che state guardando, toccate la scheda "Visualizza tutte le oferte" all'interno del menu a tendina. Quando nuove offerte verranno pubblicate, riceverete una notifica e potrete aggiungere l'articolo al carrello e acquistarlo utilizzando 1 clic dalla scheda Guarda. Gli oggetti possono essere rimossi dalla scheda "Guarda" toccando sotto di essa.

Il Prime Day nel mondo

Oltre all'Italia, le offerte saranno aperte ai membri Prime di Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia ed Emirati Arabi Uniti.