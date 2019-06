É la settimana della 14^ edizione di SAS Forum Milan 2019, l’occasione per ispirarsi e confrontarsi sui temi più innovativi in ambito Analytics, Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale. Due giorni dopo a Roma c'è il Security Summit. Dopo l’appuntamento a Milano di marzo e l’appuntamento di maggio a Treviso, la manifestazione organizzata da Clusit fa tappa a Roma con la missione di analizzare lo stato dell’arte della cybersecurity e di delineare le prospettive per i mesi a venire in termini tecnologici, economici e socio-culturali, focalizzandosi in particolare sui sistemi di sanità e pubblica amministrazione. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

MARTEDI' 4 MAGGIO - Appuntamento presso MiCo con SAS Forum Milan 2019, occasione di confronto sui temi più innovativi in ambito Analytics, Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale. Filo conduttore di quest’anno è Shape the New – orchestrate your analytics journey. In programma una sessione plenaria, con oltre 50 speaker, mentre gli Inside Forum tematici arricchiranno il pomeriggio per rendere la partecipazione più coinvolgente. Ci saranno, inoltre, eventi nell’evento dedicati a Data-Driven Marketing, Intelligenza Artificiale e Transformation, the New Age of Risk Transformation e SAS Tech.

GARR 2019. Il Politecnico di Torino (Corso Duca degli Abruzzi 24) ospita la Conferenza GARR 2019: sul tavolo le nuove sfide tecnologiche nella ricerca multidisciplinare: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dalla conservazione dei dati alla loro valorizzazione, dalla formazione alla scienza aperta. La conferenza sarà l’occasione per presentare esperienze di innovazione e spunti di riflessione per il mondo dell’università, della ricerca, della scuola, della sanità, dei beni culturali.

MERCOLEDI' 5 GIUGNO - In programma a Roma il Security Summit 2019: il punto sullo stato dell’arte della cybersecurity. L’evento, organizzato da Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e da Astrea, agenzia di professionisti della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, si apre con la presentazione del Rapporto Clusit 2019 sulla sicurezza informatica, frutto del lavoro di più di un centinaio di esperti e della collaborazione di un gran numero di soggetti pubblici e privati.

GIOVEDI' 6 GIUGNO - Alle 17 a LUISS Enlabs (Stazione Termini, via Marsala 29/h) si parla di Terzo settore e Digitale per la quinta tappa di Piccole Medie Digitali, il roadshow di Registro.it. Sul palco esempi di eccellenza a marchio “.it" come Refugees Welcome e la Rete del Dono, la testimonianza di successo della Scuola di Fundraising di Roma, la formazione in ambito marketing con Gianluca Diegoli e i consigli di Donata Columbro, Content strategist e digital campaign advisor per il settore no-profit. Spazio anche per le curiosità e il confronto con i Registrar.

VENERDI' 7 GIUGNO - WEGIL (Largo Ascianghi 5 a Roma) ospita alle 10 la selezione dei 4finalisti in gara per la sezione MyStartup del MYllennium Award 2019, contest multidisciplinare rivolto ai ragazzi, per premiare le eccellenze tra gli under 30 con contributi in denaro, opportunità professionali e formative.

Google

Secondo il Wall Street Journal, il ministero della Giustizia americano sta preparando un’inchiesta anti-monopolio contro Google, già oggetto di sanzioni in Europa per pratiche ostili alla concorrenza e al centro di richieste di smantellamento negli Stati Uniti. La divisione incaricata delle problematiche antitrust si sta predisponendo a “esaminare da vicino le pratiche commerciali” di Google riguardanti il suo motore di ricerca e altre attività, stando a fonti anonime citate dal quotidiano USA.

Huawei #1

Huawei ha ordinato la cancellazione degli incontri tecnici con i contatti statunitensi del gruppo e ha rimpatriato i dipendenti Usa del suo quartiere generale a Shenzhen nel Sud-Est della Cina, in un momento di crescenti tensioni con gli Stati Uniti. A riferirlo il Financial Times, secondo cui i dipendenti statunitensi del settore ricerca e sviluppo del gruppo sarebbero rientrati negli Usa due settimane fa, dopo il bando di vendita di componenti emesso degli Usa nei confronti di Huawei e di altre 68 società affiliate.

Huawei #2

La Cina ha minacciato il Canada di “conseguenze” per l’aiuto agli Usa nell’arresto alla direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, accusata di frode bancaria e di violazione delle sanzioni all’Iran. A dichiararlo il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang. Il Canada, ha detto Geng, deve avere una “chiara comprensione delle conseguenze dell’essersi messo a rischio a vantaggio degli Stati Uniti e prendere azioni immediate per correggere i propri errori per evitare di soffrire un danno peggiore”.

Apple

L'addio ad iTunes e l'arrivo sull'iPhone del dark mode, lo sfondo scuro che affatica meno la vista e già adottato da diverse piattaforme. Sono tra le novità attese all'annuale Conferenza degli sviluppatori di Apple (la Worldwide Developer Conference, anche WWDC), in programma oggi a San Jose, in California. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, sparirà iTunes, che sarà diviso in tre differenti app: Musica, Podcast e Tv. Altri rumors ipotizzano la presentazione di un aggiornamento dei pc professionali Mac Pro.

Go live with guests! It’s more fun than talking to yourself. We promise. pic.twitter.com/CB5qSLebwq — Twitter (@Twitter) 29 maggio 2019

Twitter

Per incrementare il coinvolgimento degli utenti, Twitter ha introdotto la possibilità di creare delle dirette a cui possono prendere parte fino a tre ospiti. L’autore della live può scegliere quali utenti aggiungere o rimuovere dalla conversazione. Per il momento gli ospiti possono intervenire nella discussione solo tramite la propria voce, ma il social network è già al lavoro per implementare anche delle funzionalità video in futuro. La nuova opzione è già attiva e per usarla è sufficiente far scorrere lo schermo verso destra all’interno dell’app e abilitare la partecipazione degli ospiti cliccando sull’apposita icona posta in alto a destra.