MARTEDI' 5 MARZO - Alle 19.30, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (via San Vittore 21, Milano), a Meet the Media Guru interviene Georges Amar, docente di design e innovazione all’Ecole de Mines ParisTech, ex direttore Ricerca e Sviluppo di RATP | Régie autonome des transports parisiens e autore del libro Homo Mobilis. "Il futuro - ha detto - sta nell’ibridazione fra le forme di mobilità che finora abbiamo conosciuto. Il car sharing è trasporto pubblico o individuale? Fra dieci anni il nostro "posto di lavoro" sarà veramente un posto? Occorre inventare parole nuove per descrivere la nostrà civiltà in movimento".

F5 Forum Milano 2019. A Milano (Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, ) in programma F5 Forum Milano 2019, una giornata dedicata a scoprire le nuove piattaforme F5, complementari a quelle esistenti, volte ad omogenizzare la gestione dei servizi erogati tramite le “app”, garantendone uniformità della sicurezza sia sul “legacy” che sul nuovo.

MERCOLEDI' 6 MARZO - La Camera di Commercio di Cremona conclude il ciclo di incontri di Eccellenze in Digitale con il seminario Il commercio e l’export online, organizzato con l’obiettivo di diffondere tra gli imprenditori cremonesi la consapevolezza dei requisiti fondamentali che la propria impresa deve possedere quando si vuole iniziare a vendere online. Appuntamento alla Camera di Commercio di Cremona, entrata via Solferino 33, alle 17. QUI le altre info.

GIOVEDI' 7 MARZO - A Milano (Samsung Arena & Smart Home, via Mike Bongiorno 9) alle 16 la Conference annuale di ModelTag quest'anno dedicata a TikTok. Quello organizzato dalla startup è il primo evento informativo in Italia per marketing manager, CEO, professionisti e studenti di master in comunicazione, content creator ed influencer, dedicato all'analisi e alla scoperta delle potenzialità di questo social network. QUI le info.

VENERDI' 8 MARZO - Fino a domenica FieraMilanoCity ospita Fa’ la cosa giusta! 2019, appuntamento dedicato a consumo critico e stili di vita sostenibili: tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli. Nato nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di mezzo, l'evento vuole far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.

SABATO 9 MARZO - Il 9 e 10 marzo a Milano (Grand Hotel Barone di Sassj) in agenda Inbound Strategies 2019. "Un evento pratico e diretto sull'inbound marketing e sulle tecniche SEO".

MERCOLEDI' 13 MARZO - Dal 13 al 17 marzo torna la Milano Digital Week, iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia, Hublab e con Meet – Centro Internazionale per la Cultura digitale. Il tema di questa edizione è l’intelligenza urbana, ovvero la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla vita pubblica e privata dei cittadini.

MERCOLEDI' 20 MARZO - Il 20 e 21 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze torna BTO11 - Buy Tourism Online, evento dedicato al connubio tra turismo e innovazione. Il tema chiave di questa edizione sarà il lato smart del turismo. Gli oltre 100 appuntamenti in programma consentiranno una analisi del significato che lo smart tourism ha per il settore e per il nostro paese.

VENERDI' 22 MARZO - Il 22 e 23 marzo a Roma torna Codemotion, appuntamento rivolto agli sviluppatori di tutti i linguaggi. La due giorni di conferenze sarà preceduta da due giorni di workshop il 20 e 21 di marzo. A ospitare l'evento sarà l'Engineering Department - Roma TRE University, in Via Vito Volterra 60.

MARTEDI' 26 MARZO - L'Hotel Melià in Via Masaccio 19 a Milano ospita Wobi on digital transformation, l'appuntamento che ha l'obiettivo di fornire ai business leader idee e spunti per affrontare le sfide che la trasformazione digitale sta portando all'interno delle aziende. La giornata si articolerà in un congresso accompagnato da momenti di networking e workshop. Fra i temi: change management, intelligenza artificiale, Analytics e big data, content marketing e mobile.

GIOVEDI' 28 MARZO - Alle 09.30 presso l'Aula Magna Carassa e Dadda, in via Lambruschini 4 a Milano (Campus Bovisa), convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Mobile B2c Strategy del Politecnico di Milano, occasione per fare il punto sullo stato di adozione del Mobile in Italia e per confrontarsi sulle potenzialità del mezzo e su come misurarne le performance.

VENERDI' 29 MARZO - Dal 29 marzo al 5 aprile a Jesi il Brand Festival, otto giorni di discussione, confronto e progettazione sull’identità personale, aziendale e territoriale che coinvolgono l'intera città. Al centro lo sviluppo di strategie di branding, nazionali e locali. Fra i relatori, Roberto Mancini, CT Nazionale italiana di calcio, Paolo Iabichino di Ogilvy e Alessandro Ubertis, Presidente di Unicom e Owner di Carmi e Ubertis.