Mentre eravamo ancora impegnati a creare i nostri Avatar, Mark Zuckerberg ha deciso di sganciare la vera bomba per Facebook e ha lanciato Shops.

La piattaforma sta attuando una nuova importante spinta verso l'eCommerce, dopo le funzioni Checkout e i tag Shopping per Instagram.

In una diretta oggi, l'amministratore delegato ha dichiarato che l'espansione dell'eCommerce sarà importante per iniziare a ricostruire l'economia mentre la pandemia continua. "Se non si riesce ad aprire fisicamente il negozio o il ristorante, si possono ancora prendere ordini online e spedirli alle persone", ha detto. "Stiamo vedendo molte piccole imprese che non hanno mai avuto un'attività online, farlo per la prima volta".

I just announced that we're launching Facebook Shops today – the basic idea is that any small business can easily start... Pubblicato da Mark Zuckerberg su Martedì 19 maggio 2020

La sfida e le opportunità dell'eCommerce durante la pandemia

Il lancio di Shops arriva in un momento di vero boom per l'eCommerce, a livello globale, legato al lockdown. Se la pandemia è stata devastante per le piccole imprese, un terzo delle quali ha riferito di aver smesso di operare in un sondaggio condotto da Facebook, un ulteriore 11% afferma che potrebbe fallire nei prossimi tre mesi se la situazione attuale dovesse continuare.

Le vendite online sono state invece un punto luminoso per le piccole imprese. Etsy, dove a vendere sono i piccoli artigiani locali, ha raddoppiato il suo fatturato rispetto a tre anni fa e ora Facebook scommette che portare un maggior numero di imprese locali online le aiuterà a sopravvivere, creando al tempo stesso nuove grandi opportunità di business per l'azienda, come aveva già anticipato lo scorso anno Zuckerberg, parlando degli interessi della compagnia verso l'eCommerce.

Nelle intenzioni di Zuckerberg, Shops dovrebbe migliorare l'esperienza standard del commercio online, memorizzando le credenziali di pagamento degli utenti in un unico luogo, per poi utilizzarle su qualsiasi vetrina di Facebook o Instagram. Un potenziale enorme, considerando che attualmente ci sono più di 160 milioni di piccole imprese che utilizzano le app della società.

Come funziona Facebook Shops

Facebook Shops dovrebbe rendere semplice per le aziende la creazione di un negozio online a cui i clienti possono accedere sia su Facebook che su Instagram.

La creazione di un negozio su Facebook è gratuita. Le aziende possono scegliere i prodotti che vogliono inserire nel loro catalogo e poi personalizzare il look and feel del loro negozio con un'immagine di copertina e colori in linea con il brand. Questo significa che qualsiasi venditore, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal suo budget, può portare la sua attività online e connettersi con i clienti ovunque e in qualsiasi momento.

Le persone possono trovare i negozi Facebook Shops sulla pagina Facebook di un'azienda o sul profilo Instagram, oppure scoprirli attraverso storie o annunci. Da qui, è possibile sfogliare l'intera collezione, salvare i prodotti che ti interessano e fare un ordine - sia sul sito web dell'azienda che senza lasciare l'applicazione, se l'azienda ha attivato il checkout negli Stati Uniti.

Proprio come in un negozio fisico, per chiedere assistenza basterà inviare un messaggio all'azienda attraverso WhatsApp, Messenger o Instagram Direct per fare domande, ottenere supporto, monitorare le consegne e altro ancora. In futuro, sarà possibile anche visualizzare il negozio di un'azienda e fare acquisti direttamente in una chat su WhatsApp, Messenger o Instagram Direct, secondo quanto si legge sulla nota diffusa dall'azienda.