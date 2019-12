"Sogna in grande con Mi Note 10" è la nuova campagna multicanale di Xiaomi. Sarà online fino al 31 dicembre su tutte le principali emittenti televisive nazionali, sui canali digitali e sui principali social network.

Sarà su tutte le principali emittenti televisive nazionali, sui canali digitali e sui principali social network. Per celebrare il successo della sua Mi Community Italiana, la più grande al mondo, il brand cinese ha da poco inaugurato un nuovo canale Tik Tok , dedicato ai più giovani.

- - -

Xiaomi celebra i suoi successi in Italia con il lancio di una nuova campagna multicanale dedicata al lancio dell'ultimo nato, lo smartphone Mi Note 10, e l'apertura di un nuovo canale Tik Tok che si affianca alle già affermate piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. La compagnia cinese è approdata infatti proprio in questi giorni sulla piattaforma social dedicata ai più giovani, ampliando così la sua già affermata community italiana, che conta 65 Mi Fan Club attivi su tutto il territorio nazionale e 114 mila Mi Fan registrati.

La campagna

Sogna in grande con Mi Note 10 è il claim della nuova campagna, dedicata al lancio del primo smartphone al mondo dotato di pentamera da 108 MP. Il progetto fa parte di una più ampia strategia di comunicazione multicanale che punta a consolidare e accrescere la brand awareness di Xiaomi sul territorio italiano attraverso una serie di brevi formati on air fino al 31 dicembre su tutte le maggiori emittenti televisive nazionali, sui canali digital e sui principali social network. A questo si affianca inoltre una campagna out of home nelle città di Milano, Roma e Napoli, con installazioni e maxi-affissioni nei punti strategici di passaggio.

Xiaomi in Italia

Il lancio della campagna arriva in un momento felice per il brand cinese. Nel terzo trimestre 2019 i ricavi totali del Gruppo sono aumentati del 5,5% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 53,7 miliardi di RMB e facendo del Q32019 il trimestre con i ricavi totali più alti dalla sua fondazione.

“L’obiettivo principale della campagna è quello di incrementare la brand awarness", ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia. "È importantissimo per noi sfruttare queste occasioni di visibilità che non fanno parte degli strumenti di comunicazione più familiari per Xiaomi. Finora infatti, abbiamo sempre puntato sull’importanza del passaparola e sul supporto della nostra Community, e continueremo a farlo. Ad oggi abbiamo una brand awarness del 64%, circa il 50% in più rispetto all’anno scorso".