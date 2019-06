Vendere e comprare casa anche grazie alla Realtà Virtuale. É l'idea di Dove.it, agenzia immobiliare esclusivamente online che ha l'obiettivo di mixare competenze degli agenti immobiliari alle possibilità offerte dalla tecnologia. Nata dall'idea di giovani imprenditori italiani, Dove.it ha introdotto realtà virtuale e intelligenza artificiale e la formula zero commissioni per il venditore sta dando vita anche ad una squadra di agenti immobiliari 4.0.

Consulente immobiliare. Il candidato ideale come consulente immobiliare 4.0? “Giovane, entusiasta, competente, professionale e trasparente - ha spiegato Paolo Facchetti, cofounder della società insieme a Salvatore Vadacca - con un’esperienza minima di almeno 6 mesi in un’agenzia immobiliare, possibilmente laureato ma soprattutto con una grande voglia di mettersi in gioco in una nuova realtà in continua crescita”. Al momento, il team di Dove.it è in espansione con 60 nuove posizioni aperte: le figure richieste sono per software engineer, product manager, consulenti immobiliari su Milano, Roma, Bologna, Genova e diverse città di centro nord Italia.

Una visita virtuale dell'immobile

Grazie a fotografie professionali, filmati e planimetrie della casa realizzate dal team, sulla piattaforma online è possibile fare una vera e propria visita virtuale di ogni immobile in vendita, così da visionarlo prima dell’eventuale appuntamento.

Dove è attiva

Già attiva a Milano e Monza, Dove.it dichiara oltre 90 mandati di vendita di immobili di fascia medio-alta per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro. A inizio maggio è arrivata anche a Torino e Genova, con l’obiettivo di innovare il mercato della compravendita immobiliare in Piemonte e Liguria.

In relazione con i clienti. “I nostri consulenti non hanno bisogno di ricercare porta a porta notizie di vendita, operazione che non genera valore e che impiega molto tempo - ha spiegato sempre Facchetti - questo processo viene infatti gestito centralmente dal team di Dove.it. In questo modo, i consulenti possono dedicarsi alla relazione con i clienti e seguirli in maniera efficiente, aumentando il livello di soddisfazione e il valore aggiunto percepito.