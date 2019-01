Share on Google plus

Huawei

Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine "all'isteria" che ha portato negli Usa a una proposta di legge bipartisan al Congresso che introduca il bando alla vendita di microchip e altri componenti americani a compagnie cinesi che violino sanzioni e leggi di controllo sull'export. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce Hua Chunying, all'indomani dell'iniziativa che cita esplicitamente Huawei e ZTE, due dei colossi sospettati di mettere a punto prodotti utilizzabili per lo spionaggio.

Amazon

Una riunione delle menti più brillanti nel campo della scienza, del mondo accademico e delle imprese, per esplorare l'innovazione, i progressi scientifici e le applicazioni pratiche dell'Intelligenza Artificiale e del Machine Learning. Si chiama re:MARS, ed è la prima conferenza annuale globale di Amazon dedicata ai temi dell'Automazione, della Robotica e dello Spazio. E in programma dal 4 al 7 giugno 2019 a Las Vegas.

Facebook

Negli Stati Uniti il 74% di chi ha un profilo Facebook non sa che la piattaforma tiene traccia di scelte e preferenze per indirizzare messaggi pubblicitari privati. Lo afferma una ricerca del Pew Research Center, secondo cui metà delle persone "non è a suo agio" con questa pratica. L'indagine è stata condotta su circa mille utenti a settembre 2018. Una volta mostrata loro la pagina "ad preferences", cioè le preferenze pubblicitarie, la gran parte degli utenti ha trovato che il social aveva generato materiale sui propri interessi. Nel 59% dei casi le categorie riflettevano gli interessi reali, mentre il 27% degli intervistati ha affermato che Facebook era stato poco o per niente accurato nel descriverli.

Microsoft

Microsoft sta lavorando a una nuova piattaforma online che metta a disposizione degli utenti un catalogo contenente numerosi titoli a cui giocare, una sorta di Netflix dei videogiochi. A coniare la definizione è stato il CEO della compagnia di Redmond, Satya Nadella, che ha anche spiegato come lo sviluppo di Project xCloud sia facilitato dal solido background di Microsoft in ambito di gaming, grazie all’esperienza maturata con Xbox.

Agcom

Facebook resta il social più gettonato dagli italiani. E' quanto risulta dai dati dell'Osservatorio dell'Agcom. Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, nel mese di settembre 2018, 42,7 milioni di utenti medi giornalieri si sono collegati ad Internet, per un totale di 70 ore di navigazione mensile a persona. Continua a crescere l’audience dei principali social network, dove Facebook con 35,7 milioni di utenti unici si conferma il social maggiormente frequentato, seguito da Instagram (22,3 mln) e LinkedIn (15,3 mln).

In agenda oggi

I GIOVANI E LA LORO IDEA DI FUTURO - Alle 11 a La Sapienza - CORIS, nell’aula Oriana, in via Salaria 113, a Roma, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Eurispes presentano i risultati di una ricerca sociale internazionale, svolta nel corso del 2018, tra i giovani di Russia, Polonia, Germania, Italia. L’incontro è promosso nell’ambito del programma di iniziative del Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

