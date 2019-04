Snapchat

Snapchat si lancia nel mondo del gaming proponendo la sua piattaforma chiamata Snap Games. Da ieri, gli utenti potranno partecipare a sessioni di gioco in multiplayer online con gli stessi amici con i quali stanno chattando.

Twitter

Twitter ha ridotto il numero di account che gli utenti possono iniziare a seguire ogni giorno: il tetto passata da 1.000 a 400 profili. L'idea è quella di bloccare lo spam.

1,40 dollari. Il co-founder e CEO di Twitter, Jack Dorsey, nel 2018 ha ricevuto uno stipendio di 1,40 dollari per ricoprire il suo incarico. La cifra emerge da un documento che la compagnia ha inviato alla Securities and Exchange Commission, l'ente Usa che vigila sulla borsa valori.

Huawei

Secondo Engaged.com Huawei valuta l'ipotesi di fare da fornitore di propri chip (in particolare il suo chip per il 5G, Balong), ma solo per una società: Apple.

Apple

Apple ha assunto Arthur van Hoff, fondatore di Jaunt VR, azienda specializzata nella creazione di contenuti immersivi (Realtà Virtuale) ed esperienze di Realtà Aumentata. La notizia è riportata da Variety che ha notato la novità nel profilo LinkedIn di van Hoff, che ora riporta l’indicazione di senior architect presso Apple.

Deed

Conquista gli investitori Deed, startup incubata in I3P (Incubatore d’Imprese Innovative del Politecnico di Torino) che punta a rivoluzionare il mondo dei wearable devices in Italia e che ha ottenuto il suo primo seed superiore ai 500 mila euro. L’aumento di capitale e i nuovi partner permetteranno a Deed di lanciare nel corso del 2019 una campagna di crowdfunding su Kickstarter per introdurre sul mercato internazionale il suo primo prodotto, Get: un braccialetto intelligente che in un unico dispositivo offre le funzionalità di uno smart-watch e di un fitness-tracker. Basta avvicinare il proprio dito all’orecchio per ascoltare i contenuti, rispondere a notifiche o dettare istruzioni ai differenti assistenti vocali, senza la necessità di utilizzare auricolari o altoparlanti.

Gli appuntamenti di oggi

RETHINK! - Oggi e domani, in occasione di Milano Design Week, POLI.design – Politecnico di Milano e Service Innovation Academy organizzano la seconda edizione di Rethink! Service Design Stories, appuntamento dedicato al Service Design. Attesi ospiti internazionali per condividere idee, esperienze, best practice, attitudini e progetti. Appuntamento oggi alla Sala Buzzati (Fondazione Corriere della Sera), domani a Space 4 Growth di PwC.

Rome Startup Week. Negli spazi del PratiBus District, fino al 12 aprile, Rome Startup Week. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Roma Startup e dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) con il patrocinio di Roma Capitale, è aperta a startupper, investitori, imprenditori, istituzioni e poli del sapere. Scopo dell’evento è catalizzare il dibattito su una necessaria “cultura d’impresa” a supporto dell’ecosistema startup, dando vita a un network di università, centri di formazione, grandi aziende, professionisti e istituzioni. Al centro dell’iniziativa, i progetti dei talenti emergenti, che potranno incontrare esperti, investitori, grandi gruppi, in grado di indicare la giusta strada per concretizzare un’idea nascente, anche in considerazione dei mutamenti dell'ecosistema imprenditoriale globale. Il tutto attraverso un calendario di appuntamenti che alternerà workshop, conferenze, masterclass e competizioni fra startup.

