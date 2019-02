Share on Google plus

Share on Google plus

5G

Il 5G, il cui sviluppo è iniziato nel 2019 in diversi Paesi del mondo inclusa l'Italia, "cambierà il mondo in tutti i suoi aspetti. Con l'implementazione di intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, il 5G promuoverà lo sviluppo di un'infrastruttura completa e intelligente in grado di integrare comunicazioni, cloud e applicazioni per spingere la digitalizzazione del mondo". Lo ha detto Wang Xiyu, direttore tecnico della compagnia cinese ZTE, a pochi giorni dall'avvio del Mobile World Congress di Barcellona, la più grande fiera mondiale dedicata al settore Mobile.

Porno

Un nuovo report di Kaspersky Lab mostra che il porno, in generale e nello specifico gli account premium che danno accesso a contenuti “esclusivi” sui siti per adulti, sta ricevendo sempre più attenzione da parte dei cybercriminali. Il numero di utenti attaccati da malware è più che raddoppiato in un solo anno, passando da 50 mila utenti colpiti nel 2017 a 110 mila nel 2018. Complessivamente sono stati rilevati oltre 850 mila gli attacchi.

L'Oreal

L'Oréal ha lanciato la nuova edizione del business game Brandstorm dedicato agli studenti universitari. Quest’anno i partecipanti dovranno lavorare su un progetto con Active Cosmetics, la divisione L’Oréal dedicata ai prodotti dermocosmetici. La competizione è stata lanciata in 8 università e le finali si terranno l’11 Aprile nella sede di L’Oréal a Milano con un nuovo format di pitch. I vincitori potranno realizzare concretamente la loro idea partecipando a un programma intensivo di tre mesi presso il partner di L’Oréal Station F, il più grande campus di startup al mondo.

Startup #1

Una nuova call per selezionare i progetti imprenditoriali del futuro e sostenerli nella crescita con 145 mila euro: LUISS EnLabs lancia una sfida a tutte le startup digitali pronte a trasformare il mercato. L’acceleratore ha riaperto le candidature per il suo Programma. C’è tempo fino al 31 marzo per le startup operanti in tutti i settori del digitale per candidarsi al Programma che partirà nel mese di giugno e si svolgerà negli Hub dell’innovazione di Roma e Milano.

Startup #2

Invitalia ha lanciato l’app sull’incentivo Smart&Start Italia, l’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative. Scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store, l’applicazione permette agli startupper di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della domanda e di conoscere le novità sulle agevolazioni. Si tratta quindi di un canale di comunicazione diretto e immediato con gli imprenditori, nell’ottica di una trasparenza sempre maggiore nei rapporti tra cittadini e istituzioni.

In agenda oggi

NEUROSCIENZE - Cosa accade nel cervello quando ci troviamo di fronte a un abito o ad una borsa di lusso? Quali neuroni ci fanno percepire il bello e dire "mi piace!"? In occasione della Milan Fashion week il Milano LUISS Hub ospita in via Massimo D'Azeglio 3 un dialogo per rispondere a queste e altre domande e per mostrarci come le più recenti scoperte neuroscientifiche vengono già applicate al settore del fashion per conoscere e coinvolgere il consumatore.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

La social media crisis di Nike, tutto per una scarpa rotta

Durante il match di basket più importante tra i college americani, la sneaker di uno dei giocatori più promettenti della squadra favorita si è letteralmente squarciata

Vi raccontiamo Future Legend, il progetto di Coca-Cola per i talenti musicali

Presentata la competizione di Coca-Cola in cui si sfideranno 12 giovani talenti. L'iniziativa vivrà online e sulle lattine di Coca-Cola nel corso del 2019

Statistiche, sfide e insight dell’Influencer Marketing nel 2019

I numeri e i trend che ogni marketer dovrebbe conoscere per orientare le future strategie, raccontati nell'ultimo report di Talkwalker

Come funziona e quali sono i rischi della tecnica di editing genetico applicata alle gemelle cinesi

Abbiamo cercato di capire come funziona la tecnica CRISPR utilizzata per modificare geneticamente le gemelline cinesi

IBM si allea con Harley-Davidson e connette la sua moto elettrica

La LiveWire sarà equipaggiata con il servizio H-D Connect di IBM, che consente la connettività al cellulare e collega il proprietario alla sua moto

Disney, Marvel, Star Wars e tutti gli altri brand nel nuovo film di LEGO

In arrivo il 21 febbraio nelle sale italiane, in U.S.A. The Lego Movie 2 ha già sbancato il box office a pochi giorni dal debutto, con 34,4 milioni di dollari e una media di 7.994 dollari in 4.303 cinema. Come si costruisce un successo simile?

Ecco il Samsung Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole che si fa tablet

La Big Tech coreana ha lanciato i nuovi smartphone Galaxy S10, e ha mostrato il futuro dei dispositivi mobili, svelando il primo smartphone pieghevole