L'adrenalina inizia a salire. L'entusiasmo è alle stelle. La curiosità anche. Mentre si organizza un grande evento, come sarà N-Conference, avendo chiara la visione di ciò che sarà, devi lavorare sodo tutti i giorni, ma in fondo non vedi l'ora di arrivare a calpestare quel palco. Perché con nomi italiani e internazionali di enorme valore e competenza, come quelli che abbiamo selezionato per N-Conference, non aspetti altro che poterli ascoltare tutti e goderti l'energia di una esperienza senza precedenti.

Anche per te, nel tuo business, probabilmente è così. Quando stai davvero alla grande e ti sei posto degli obiettivi di crescita, non vedi l'ora che la tua visione si realizzi, insieme a tutti il team. N-Conference sarà anche questo: un momento per prepararsi, iniziare pensare al di là di quello che sembra semplicemente possibile e trovare nuova energia per sognare e dare slancio al proprio business.

Cosa ti porterai a casa? Tanta ispirazione e carica, ascoltando quei visionari e quei ribelli che possono insegnarci come fare sempre meglio col Digitale, con la Tecnologia, col Marketing e che hanno già innovato il loro settore, cambiando vita.

Chi sono? Gli speaker di N-Conference, l'evento epico targato Ninja che il 13 e 14 marzo animerà il Talent Garden Calabiana di Milano.

Una due giorni all'insegna di visione e apprendimento che si basa su tre pilastri: Visionary Talks, Artistic Performance e Tribe Networking.

Vi avevamo già presentato i primi speaker di N-Conference, ma vi avevamo promesso che avremmo aggiunto nuovi nomi agli ospiti. Ecco quindi gli altri speaker che si avvicenderanno durante le due giornate di idee di business e strategie basate sull'energia delle connessioni umane.

Scopri tutti gli speaker sul sito e acquista subito il tuo ticket per N-Conference.

Fernando Machado, Chief Marketing Officer Burger King

Il CMO di Burger King Fernando Machado è un esempio di visione e coraggio, oltre ad essere la mente creativa dietro alcune delle campagne più potenti degli ultimi anni da “Real Beauty Sketches” per Dove a “Ok, Google, what is the Whopper burger?”.

Nel 2015 con “Be your way” e “Proud Whooper“ rilancia il brand Burger King, riportandolo a toccare le corde emotive del consumatore. Da quel momento i confini della brand communication di BK si spostano costantemente in avanti settando nuovi standard.

A #NConf20 con il suo lavoro Fernando ci dimostra come la sensibilità creativa sia una leva fondamentale per la crescita del business, capace di ribaltare un destino, che a volte, sembra già scritto.

Andrea Gibbs, Senior Director Platform Integrity Intel

È Director Firmware Business & Ecosystem Development di Intel. È una ninja nel mondo della tecnologia e della sicurezza informatica poiché il suo team ha sponsorizzato e parlato a prestigiose conferenze sulla sicurezza informatica come Cyberweek ospitato dall'Università di Tel Aviv, B-Sides, Open Firmware Summit e Intel's Firmware Summit, solo per citarne alcuni.

Andrea ha guidato la strategia di sicurezza della piattaforma Intel ed è stato determinante nel definire la strategia Blockchain di Intel.

Nik Roope, Co-founder Lovie Awards

È uno dei designer e conceptual thinker più luminosi degli ultimi 20 anni, fondatore di numerose aziende di successo come Plumen e Hulger.

Dalla creatività, al design e alla tecnologia, Nik non perde mai una visione chiara e radicata del futuro.

La sua più potente intuizione è la consapevolezza che il digitale sta collegando tutto, cancellando confini, divisioni e pregiudizi. Il suo obiettivo è quello di dimostrare che, fondendo creatività visionaria e innovazione, si possono costruire business di successo che rispettano l’ambiente.

Paola Zukar, Founder TRX Radio e Manager di Fabri Fibra, Marracash e Clementino

È la ribelle della musica italiana, o come tutti la chiamano, la signora del rap. Negli anni ’90 inizia con la rivista di cultura hip hop Aelle, sbarca successivamente nel mondo della discografia, entrando a far parte della squadra di Universal Italia dove lancia uno sconosciuto Fabri Fibra.

Nel 2006 decide di creare la sua agenzia di produzione, la Big Picture Management. Oggi rappresenta artisti del calibro di Fabri Fibra, Clementino e Marracash diventando un’istituzione nel dietro le quinte di un mondo in continuo fermento. A N-Conference ci racconterà cosa vuol dire underground oggi.

Marco Antonio Attisani, Founder e CEO di Watly

Imprenditore vulcanico e visionario, Marco è un vero ribelle che ha deciso di cambiare il mondo. Per questo ha dedicato anima e corpo ad inventare e costruire un gigantesco computer termodinamico in grado di generare acqua pulita, energia elettrica e connettività internet per aiutare i paesi del Terzo Mondo.

Da lui avremo energia e visione e capiremo che non abbiamo più tempo per dedicarci a progetti futili e poco sostenibili.

Virginia Montemaggi, TikTokker

2000 è il suo anno di nascita, 4,6M è il numero dei suoi follower su Tiktok, 227,3 M i mi piace ricevuti.

Virginia Montemaggi è il simbolo della Generazione Z. A soli 14 anni, nel 2015, ha iniziato a sperimentare su piattaforme come YouTube e Musically lasciando entrare milioni di adolescenti nella sua vita per condividere il suo quotidiano fatto di divertimento, scuola e famiglia.

Per Virginia, come per i tanti nuovi idoli social, questa passione è diventa un lavoro, per tutti gli altri è solo divertimento.

Stefano Polato, Direttore Space Food Lab di Argotec

È Chef del ristorante Il Campiello a Monselice e lavora presso l'Argotec, agenzia aerospaziale di Torino, dove dirige lo Space Food Lab.

Dall'essere un laureato senza le idee chiare è passato ad essere ristoratore dall’approccio rivoluzionario e successivamente cuoco per le spedizioni degli astronauti.

Chef e cultore della cucina consapevole afferma che il cibo è informazione e comunica con il nostro corpo e ci spiegherà come migliorare la nostra salute con una cucina in linea con i nuovi stili di vita e con i nuovi prodotti alimentari.

Gianluca Stamerra, Regional Director Italy GoDaddy

Responsabile Sales & Marketing con 17 anni di carriera in multinazionali come United Internet, Vodafone e Orascom per arrivare a GoDaddy, società ai vertici nella vendita di domini web, con oltre di 18 milioni di clienti e 77 milioni di domini in gestione. Hacker di crescita,

Growth Hacker, conosce alla perfezione le due facce della medaglia: i consumatori e le grandi aziende. Brand awareness, consumer acquisition e revenue sono il suo campo da gioco.

A N-Conference Gianluca ci racconterà quali semplici azioni basta attivare per migliorare la propria visibilità on line, creare un pubblico di riferimento e trasformarlo in clienti.

Domenico Romano, Head of Marketing in AW-LAB

Head of Marketing di uno dei principali retailer dello sport-style e parte del Gruppo Bata, prima compagnia mondiale per la produzione e commercializzazione di calzature.

Domenico è un giovane marketer di grandissimo talento e si è posto la missione di trasformare il brand di cui dirige il marketing nella nuova MTV.

Il suo approccio al marketing, vicino alle nuove generazioni e ai suoi trend ci permetterà di sintonizzarci sull'energia sociale più forte e viva che crea nuovi mercati e tendenze.

Una curiosità: Domenico ha iniziato con una tesi su Ninja Marketing ed è stato tra i primi nostri stagisti. E quindi con ancora più grande orgoglio, che lo ospiteremo sul palco di N-Conference 2020.

Davide Dattoli, co-founder e CEO di Talent Garden

Nella classifica Forbes Under 30, non ha bisogno di presentazioni. Davide è tra i più giovani e talentuosi imprenditori italiani, alla guida di una delle scaleup italiane più di successo che aggrega le startup community in molti paesi d’Europa.

Proprio l'altro giorno Talent Garden ha inaugurato un nuovo campus a Roma con la presenza di alte cariche dello stato tra cui il Ministro per l'Innovazione Paola Pisano.

Da lui ci aspettiamo che ci riveli la ricetta che gli ha permesso di ottenere questi incredibili risultati. Davide non poteva mancare come speaker a N-Conference 2020 che si terrà proprio in Talent Garden Calabiana.

Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist BIP

È un nomade dell'innovazione, emigrato da Torino a Milano. Ora Partner di Bip e Managing Director di Ars et Inventio, appassionato di corporate innovation e corporate creativity.

È coordinatore scientifico del Master Innovation Management e del Master di Design Management presso la Business School of Il Sole 24 Ore. Docente nelle aree di strategia, marketing e innovazione in Italia e all’estero. Public speaker in occasione di eventi nazionali ed internazionali sui temi dell’Innovazione, della creatività e delle Exponential Organization.

Il suo blog “Atteggiamento Zen” è il suo esercizio zen preferito insieme a quello di temperare le matite.

Giorgia Abeltino, Director Public Policy Google

Napoletana, esperta di antitrust, in Google dal 2010. L’anima italiana nella grande tech company.

Responsabile del progetto “Google Arts & Culture” Giorgia unisce amore per le relazione istituzionali a quello per l’arte e la cultura.

Bruno Bertelli, Direttore Creativo e CEO di Publicis

Stiamo parlando del creativo italiano più premiato al mondo. Colui che decide delle strategie creative globali di brand come Heineken e Diesel.

La casa non gli basta per contenere i premi che ha vinto e i suoi consigli sul presente e il futuro della comunicazione pubblicitaria saranno pepite d’oro.

Guido Stratta, Direttore sviluppo, training, recruiting & people caring Gruppo Enel

Head of HR una delle aziende italiane che in questo momento stanno tracciando il futuro dell’energia non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Guido Stratta è dotato di una empatia e di un carisma davvero fuori dal comune e all’N-Conference ci illuminerà sull’importanza strategica di avere risorse umane gamechanger in azienda e su come attrarre, sviluppare e conservare i “talenti ribelli” a beneficio dell’innovazione e della sopravvivenza dell’impresa stessa.

Alfredo Accatino, Chief Creative Officer & Partner Filmmaster

Ha firmato alcuni tra i più grandi eventi degli ultimi anni. Tra questi è stato direttore artistico delle Cerimonia di apertura e di chiusura dell'Expo Milano 2015.

È anche autore di "Outsiders (1 e 2)" un libro che parla di artisti ribelli, dando voce a tutti quelli che, pur avendo fatto cose incredibili, non sono mai entrati in un libro di storia dell’arte.

Mirko Pallera, Fondatore e CEO Ninja

Oggi Direttore Responsabile del magazine e Direttore Scientifico di Ninja Academy.

Attento osservatore delle dinamiche sociali, si diverte a formulare teorie, definizioni e modelli operativi utili ad orientare i professionisti nello scenario dei nuovi media.

Imprenditore, consulente e digital strategist per Barilla, Telecom, Unilever, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca Mediolanum. Sul palco dell'N-Conference spiegherà perché si definisce un "innovatore sociale" con la missione di migliorare il mondo grazie alla comunicazione delle aziende.

Stefano Hesse, Founder di Straight Talking, già direttore della comunicazione di Facebook

Da sempre nelle Big Tech companies: da eBay, a Google, a Facebook, Stefano è nelle stanze dei bottoni del Web da sempre e la sua visione della digital industry è di quelle da vero insider.

Quello che ci racconterà è come essere ribelli in realtà piccole o grandi che siano e perché ha deciso di abbandonare una incredibile carriera ai vertici delle multinazionali per dedicarsi a fare consulenza (anche alle PMI italiane) e a trascorrere più tempo con i suoi bambini.

Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice TG1

È autrice del programma “Codice, la vita è digitale” una trasmissione futuristica e visionaria che ha portato Barbara in tutte le latitudini mondiali dell’innovazione a confrontarsi con le più grandi menti dei nostri tempi. Guardare le puntate di Codice permette di cogliere le sfumature più variegate della società digitale.

Per questo Barbara, dal suo osservatorio privilegiato, ci potrà illuminare su luci ed ombre del futuro più prossimo: stampe 4D, 6G, social credit, cyberwar.

Marco Marchetti, Responsabile Digital Marketing Despar

Head of Digital Marketing di Despar, grande appassionato di marketing e comunicazione, è sempre pronto alle sfide digitali purché portino un vantaggio reale alle persone.

Innovare per lui è prefigurare, è cambiare l’ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove, è mettere assieme pezzi, è semplificare, è rendere la vita migliore.

Nel 2019, grazie alla tecnologia, innovare acquisisce un significato nuovo, ancora più alto: promuovere e custodire le risorse del nostro pianeta e le persone. Non a caso è coinvolto in prima linea anche in tutte le attività aziendali che hanno a che fare con l’impegno sociale. Non c'è sfida più ambiziosa del miglioramento continuo.

Daniele Chieffi, Direttore comunicazione e PR - Dipartimento per Innovazione e digitalizzazione della Presidenza del Consiglio

È giornalista professionista, Direttore comunicazione e PR - Dipartimento per Innovazione e digitalizzazione della Presidenza del Consiglio. Da sempre si occupa di comunicazione, che da anni è il suo mestiere. Per lui la comunicazione è un mondo fatto di tanti strumenti, con un cuore digitale.

Frequenta Internet da quando su Internet ci si connetteva con i modem e c’erano ancora le BBS. Oggi il Web e l’innovazione digitale per lui sono la più grande rivoluzione dopo quella industriale e una grande sfida professionale.

Yasmine Fage, Co-Founder at Goggo Network

Consulente strategico trasformato in imprenditore, Yasmine Fage è appassionata di innovazione e guida il cambiamento sistemico del settore nel pubblico e nel privato, sia in Europa che a livello internazionale.

Attualmente è co-fondatrice e Chief Operating Officer di Goggo Network, un'azienda che mira a rivoluzionare la mobilità autonoma in tutta Europa.

Leonardo Maria De Rossi, Direttore "The Blockchain Journey" SDA Bocconi

È Direttore de "The Blockchain Journey" SDA Bocconi.

Ha partecipato a importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali nel settore tecnologico e collabora con istituzioni accademiche internazionali come il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Le sue ricerche si focalizzano sugli impatti che le tecnologie digitali possono avere nei servizi finanziari, in particolar modo è concentrato sullo studio di Bitcoin e blockchain.

Adele Savarese, General Manager Ninja

Nata a Los Angeles nella stessa annata dello spot "1984", Adele ha lavorato per Ninja Marketing come Editor in Chief, coordinando la redazione del magazine e intervistando personalità come Philip Kotler, il fondatore di Reddit Alexis Ohanian, l'ex CEO di Huffington Post Jimmy Maymann in esclusiva mondiale dopo l'acquisizione da parte di Verizon, il founder del Web Summit Paddy Cosgrave - ma anche Juan Pablo Escobar, il figlio del più grande narcotrafficante della storia.

Oggi è General Manager di Ninja Academy, gestendone in prima linea il catalogo didattico. Ha pubblicato "A lezione dai Mad Men. Come evolve la pubblicità" edito da Il Sole 24 Ore e con prefazione del mitico pubblicitario Jacques Séguéla. Ha collaborato con il Social Media Team di Hyperloop Transportation Technologies.

Luca Eleuteri, Co-Founder Casaleggio Associati

Dal 2004 Luca Eleuteri è socio fondatore e amministratore di Casaleggio Associati. Si occupa di content e social media strategy nell’ambito di editoria digitale e dei new media.

È responsabile dell’iniziativa editoriale Adagioebook.it.

Cristina Pozzi, Co-founder Impactscool, Young Global Leader World Economic Forum

Co-fondatrice e Amministratore Delegato di Impactscool, Cristina è imprenditrice di successo, divulgatrice, imprenditrice sociale e attivista, con l'obiettivo di influenzare positivamente la società.

Dopo aver venduto la precedente azienda co-fondata nel 2006, in una delle più importanti exit in Italia, ha fondato un'organizzazione senza fini di lucro per portare consapevolezza e formazione innovativa nelle scuole, nelle università e nelle organizzazioni su tecnologie emergenti e studio del futuro. Impactscool ha la missione di dare a tutti l'accesso al futuro nella società globale, in rapida evoluzione, influenzata dagli impatti della quarta rivoluzione industriale.

Il motto della sua organizzazione è: "il futuro è open source": plasmato insieme e accessibile a tutti.

Grazie a lavoro svolto con Impactscool e al suo percorso professionale Cristina è diventata un membro dei Young Global Leader del World Economic Forum (2019-2024).

Massimo Temporelli, Fisico e co-founder TheFabLab

Massimo Temporelli si laurea in Fisica con una ricerca sulle onde elettromagnetiche e la ricostruzione fedele dell’apparato sperimentale di H.R. Hertz.

Epistemologia, filosofia e storia della scienza sono il suo focus di ricerca. Per questo motivo, nel 2000, inizia la sua attività professionale al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, di cui nel 2003 diventa curatore.

Dopo 10 anni di lavoro al Museo, dal 2011 lavora come freelance e consulente alla realizzazione di progetti ed eventi culturali in tv, alla radio e nell’editoria. Ha condotto programmi televisivi su scienza e tecnologia per Sky, Rai Scuola e Rai 2.

Ha pubblicato diversi libri su innovazione e storia della scienza, pubblicati da Hoepli e Mondadori. È direttore della collana scientifica Microscopi per Hoepli. È autore e voce del podcast F***ing Genius per l’editore StorieLibere. Nel 2013 ha fondato il primo Fablab di Milano (TheFabLab) e dal 2014 è professore di Antropologia allo IED di Milano.

Marco D'Alimonte, Country Manager Tesla

La rivoluzione elettrica è in atto e il principale testimone di questa transizione è sicuramente Tesla. Marco D'Alimonte è Country Manager di Tesla Italia dal febbraio 2017 ha guidato lo sviluppo di Tesla Energy per il Sud Europa, introducendo i prodotti Powerpack e Powerwall in questa regione.

Ancora prima Marco si è dedicato allo sviluppo della rete Supercharger Tesla, la più grande infrastruttura di ricarica elettrica al mondo, nell'Europa centrale e meridionale.

Alessia Zampano, Consumer Culture Specialist e Trend Researcher

Non le piace essere definita una trend hunter ma il mirino di Alessia Zampano è costantemente puntato sui trend globali che emergono nello scenario contemporaneo del consumo, per individuare i cambiamenti socio-culturali che influiscono sugli stili di vita delle persone.

Con il suo lavoro di ricerca, analisi e consulenza strategica unisce i puntini mettendo in luce le opportunità di innovazione per le aziende, aiutando il cliente ad andare nella direzione che le cose hanno già preso. Il software che utilizza? Il suo personale sguardo critico sul mondo.

Pietro Bonomo, Growth Hacker & Founder Viral Octopus

Ha iniziato il suo percorso nel mondo del web nel 1999, per curiosità e necessità. Pochi mesi prima nasceva Google, cinque anni prima Amazon, nel 1993 la prima pagina html.

Pietro Bonomo è pioniere dell’eCommerce in Italia. Gestisce numerosi shop di proprietà fino al 2012, quando vende la sua azienda e si trasferisce in Asia, per intraprendere la carriera di consulente e docente.

Instancabile studioso della materia ed evangelizzatore del concetto di eCommerce Olistico, fonda la Viral Octopus Limited un sistema di progettazione e gestione fondato su otto pilastri chiave: modellazione del business, esperienza utente, pianificazione, sviluppo, promozione, analisi, ricerca dei trend ed ottimizzazione.

Daniele Alberti, Founder Starboost

Imprenditore seriale e investitore, presidente fondatore di StarBoost srl, co-fondatore Bakeca.it, limited partner di 500startups, socio co-fondatore nelle società brasiliane e italiane del gruppo Planet Idea. Visiting professor presso il Politecnico di Torino e founder del corso di “Company Creation” dell’Università delle Scienze Enogastronomiche, su materie di Imprenditorialità e Innovazione (dal 2016).

Ha studiato al Politecnico di Torino e alla Santa Clara University, ed è vincitore della Fulbright BEST scholarship che gli ha permesso di approfondire la sua passione per l’innovazione e l’economia negli Stati Uniti. Ha un’ampia competenza nel mondo digitale, in particolare con riferimento alla fase di early stage.

Gianluca Mauro, Founder AI Academy

Dopo una Laurea in Ingegneria e varie avventure nel mondo delle startup, Gianluca si è innamorato dell’intelligenza artificiale vivendo in Silicon Valley.

Da quella prima scintilla, l’AI è il suo chiodo fisso: tornato in Italia, oggi lavora per diffondere conoscenza su questa tecnologia e svolge attività di consulenza sia tecnica che strategica.

Durante N-Conference Gianluca ci racconterà cosa può e cosa non può fare l'AI e quali sono i settori in cui si aprono incredibili opportunità di business.

Demetrio Migliorati, Innovation Manager & Head of Blockchain Banca Mediolanum

È un Senior Manager con una vasta esperienza multifunzionale in vari settori e una solida preparazione in information technology.

Attualmente è Innovation Director & Head of Blockchain in Banca Mediolanum, è appassionatamente focalizzato sull’innovazione e la trasformazione digitale e il re-design di ambienti di lavoro intelligenti che permettano la creazione di nuove serie di prodotti e servizi digitali.

Cambiare "comportamenti" in “comportamenti digitali”, “processi” in “processi digitale”. Abilitare le persone all’innovazione utilizzando le migliori tecnologie e soluzioni che garantiscano la massimizzazione di efficienza, efficacia ed il mantenimento di un bilanciamento tra l’impegno nel lavoro e la vita personale.

Appassionato di social business, evangelista dell’era digitale, è sempre tra i primi utilizzatori di qualsiasi tipo di nuovo dispositivo. Per hobby ama disegnare e realizzare progetti IOT basati su tecnologie open ed Arduino.

Claudio Cipriani, Director of Digital & Customer Engagement MSD Italia

Attualmente guida la trasformazione digitale in Italia per MSD, una delle più grandi aziende farmaceutiche mondiali. Il suo compito è di sfruttare servizi e tecnologie innovative per sbloccare opportunità e migliorare l'esperienza del cliente attraverso i canali di marketing digitale.

È Country Innovation Leader per MSD Italy, membro del programma MSD Global Digital Transformation e soprattutto è appassionato di innovazione, tecnologia, crowdfunding e start-up.

Vuoi altri buoni motivi per partecipare a N-Conference 2020? Guarda il sito e scopri i nomi di tutti gli speaker