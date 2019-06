Facebook

Facebook ha annunciato un aggiornamento dei suoi Terms of Service, effettivo in tutto il mondo dal 31 luglio, "per chiarire come fa soldi e per spiegare meglio i diritti che le persone hanno" quando utilizzano i servizi del gruppo. L'azienda promette dunque ancora più trasparenza dopo essere stata travolta da una serie di scandali sulla privacy, che l'hanno costretta ad accantonare tra gennaio e marzo scorsi 3 miliardi di dollari in vista di una potenziale multa della Federal Trade Commission americana (con cui sta trattando). Il gruppo di Menlo Park ha spiegato che "le persone dovrebbero avere spiegazioni chiare e semplici di come i servizi online funzionano e usano le informazioni personali".

Bitcoin

Aveva superato 13 mila dollari di quotazione non più tardi di 36 ore fa, ieri, invece, il Bitcoin, la più grande delle criptovalute, stava scendendo al di sotto dei 10.900 dollari alle 18.30 (ora italiana). A far salire il Bitcoin negli ultimi giorni era stato l'interesse suscitato dall'intenzione di Facebook di lanciare nel 2020 Libra. L'annuncio del social network di Zuckerberg, infatti, sembrerebbe aver generato riflessi in tutto il mondo delle monete digitali, ridando fiducia agli investitori delle criptovalute.

WhatsApp

WhatsApp ha avviato ieri il test sulla condivisione degli stati del servizio di messaggistica instantanea destinato agli utenti iscritti ai programmi beta su Android e iOS. Per il momento non si conoscono ancora i tempi esatti per un rilascio ufficiale di questa funzionalità rivolta a tutti.

Amazon

Il andrà in scena nelle giornate del 15 e 16 luglio. 48 ore in cui sarà possibile approfittare di sconti e offerte, l’appuntamento più caldo dell’anno per il gigante dell’e-commerce. Per il Prime Day 2019 Amazon ha organizzato un concerto dedicato in esclusiva agli abbonati Prime. La data da segnare sul calendario è quella di giovedì 11 luglio: chi è interessato dovrà però restare sveglio, poiché il live avrà inizio alle 3 di notte. Lo si potrà guardare in streaming su Prime Video. Sul palco saliranno Taylor Swift, Dua Lipa, la cantautrice statunitense SZA (Solána Imani Rowe) e Becky G.

United Ventures

Tech Insights2019, evento promosso da United Ventures SGR, ha radunato a Milano selezionati senior executives, venture capitalist e imprenditori internazionali per discutere delle ultime tendenze in materia di investimenti tecnologici nell’ambito del venture capital. Quest’anno il tema è stato Game Changers: trend tecnologici dal potenziale rivoluzionario, in grado di cambiare le regole del gioco dei rispettivi settori. Game Changers sono anche gli imprenditori che sapranno cogliere le opportunità date dalle tecnologie abilitanti, innovando radicalmente i settori in cui operano con un forte impatto su economie e società.

Gli appuntamenti di oggi

VENERDI' 28 GIUGNO - Ultimo giorno della seconda edizione di EICS, European Immersive Computing Summit, l’evento internazionale dedicato alle tecnologie immersive in programma al museo M9 di Mestre, in Via Giovanni Pascoli 11, oggi e domani. Il focus di quest’anno sarà il lato umano della tecnologia, con una forte attenzione ai casi concreti di applicazione della virtual reality e augmented reality. L’evento è organizzato da Uqido.



Sharing Mobility. A Roma (Stazione Termini, Sala Esquilino, via Giolitti 34, alle 9.30) terza Conferenza nazionale sulla Sharing Mobility, durante la quale viene presentato il Rapporto nazionale e discussi i dati e i trend aggiornati della mobilità condivisa in Italia. Aprono i lavori Raimondo Orsini - Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e Cristina Tombolini - Direzione Clima ed Energia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Business Angel. Alle 10 presso la sede di PwC, Via Monte Rosa 91 (Milano), la Convention annuale IBAN, durante la quale saranno presentati i dati degli investimenti dei business angel nel 2018. Il tema di quest’anno sarà: Esil Open day 2019.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

É operativo lo European Cybersecurity Act. Che cosa dobbiamo sapere

In vigore un nuovo regolamento con un quadro di norme comuni per affrontare le minacce informatiche. Al centro la certificazione dei servizi e dei device

Come lo sviluppo del Biotech in Italia può aiutare a salvare i prodotti in via di estinzione

Sono il grano, il riso, l'olio extravergine di oliva, basilico e pomodoro San Marzano, ingredienti simbolo del nostro Made in Italy che oggi rischiano di scomparire a causa di alcuni pericolosi patogeni

Dal teatro ai musei, gli eventi per celebrare Leonardo da Vinci, il primo multipotenziale della storia

Non c’è campo che la sua curiosità non abbia sperimentato e allo stesso modo è stato ricordato a 500 anni dalla sua morte

Perché 3 giganti delle console hanno deciso di unirsi e scrivere una lettera a Trump

Sony, Nintendo e Microsoft hanno chiesto di essere esentate dalla tassa per le console da gaming: una scelta che avrebbe un impatto negativo sul settore

Cos’è l’Employee Advocacy e come costruirlo in 8 step

Un trend che sta gradualmente trasformando i dipendenti in ambasciatori del marchio. Ecco come inserirla nella tua strategia