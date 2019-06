Spotify

Spotify sta lavorando ad una nuova funzione. Grazie a Social Listening, più persone possono aggiungere canzoni ad una playlist e poi ascoltarla insieme, su device diversi. Social Listening potrebbe spingere gli utenti a invitare altri amici a scaricare l’app per provare la nuova funzione di co-ascolto, ma anche rendere le sessioni di utilizzo del servizio più lunghe, incrementare di conseguenza le riproduzioni degli annunci e fidelizzare i fruitori. Inoltre potrebbe differenziare la piattaforma svedese dalle altre proposte Apple Music, YouTube Music, Tidal e altri servizi concorrenti. Ne ha parlato su Twitter, Jane Manchun Wong, già autrice di numerosi leak relativi a funzionalità in fase di test.

Spotify is working on Social Listening, letting friends to control music together with their own devices Scan Spotify Code or open link for it to begin For example, I'm listening Spotify right now. Feel free to introduce me new music: https://t.co/f59D0sis7Y pic.twitter.com/nPOlcPwQdG — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 31 maggio 2019

Apple #1

Nel corso della Worldwide Developers Conference annuale, Apple ha annunciato un aggiornamento del sistema operativo per iPhone e iPad, iOS 13 che arriverà in autunno. In arrivo anche il dark mode, modalià per visualizzare app e interfaccia in modo da non affaticare gli occhi e consumare meno batteria. iOS 13 sostituirà iOS12 che, ha spiegato il CEO di Apple Tim Cook, ha riscosso un tasso record di soddisfazione degli utenti al 97%.

Apple #2

L'app iTunes va in pensione, fu lanciata nel 2003 per vendere canzoni e ora conta 50 milioni di brani e circa 100 mila tra film e serie tv. Ora si divide in 3: Apple Music, Apple Podcast e Apple TV. La novità arriverà con l'aggiornamento del sistema operativo MacOs che si chiamerà Catalina. L'applicazione, che fu presentata in pompa magna da Steve Jobs come modo semplice per comprare e possedere legalmente le canzoni, ha avuto un grande successo e ha contribuito a legalizzare il mercato della musica digitale, fino a quel momento vissuto nell'illegalità dello scambio di brani via Napster. Il mercato della musica digitale è però cambiato negli ultimi anni, con i servizi di streaming in abbonamento come Spotify e Apple Music che hanno cambiato le modalità di fruizione.

Assange

Il tribunale di Uppsala ha bocciato la richiesta di detenzione di Julian Assange in merito a un caso di stupro del 2010. A metà maggio, il procuratore incaricato dell'inchiesta aveva annunciato la riapertura delle indagini contro il fondatore di Wikileaks dopo il suo arresto avvenuto a Londra l'11 aprile scorso. Una settimana dopo, l'ufficio del pubblico ministero aveva chiesto la sua detenzione, preludio alla richiesta di estradizione.

Boeing

Riferisce Reuters che oltre 300 aerei Boeing 737 Max possono avere componenti difettosi che richiedono la sostituzione. L'allerta è arrivata dalla Federal Aviation Administration, l'agenzia americana che regola l'industria aeronautica statunitense, che ha rilevato problemi con componenti alari che potrebbero danneggiare l'aereo a mezz'aria.

Gli appuntamenti di oggi

SAS FORUM - Appuntamento presso MiCo con SAS Forum Milan 2019, occasione di confronto sui temi più innovativi in ambito Analytics, Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale. Filo conduttore di quest’anno è Shape the New – orchestrate your analytics journey. In programma una sessione plenaria, con oltre 50 speaker, mentre gli Inside Forum tematici arricchiranno il pomeriggio per rendere la partecipazione più coinvolgente. Ci saranno, inoltre, eventi nell’evento dedicati a Data-Driven Marketing, Intelligenza Artificiale e Transformation, the New Age of Risk Transformation e SAS Tech.

GARR 2019. Il Politecnico di Torino (Corso Duca degli Abruzzi 24) ospita la Conferenza GARR 2019: sul tavolo le nuove sfide tecnologiche nella ricerca multidisciplinare: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dalla conservazione dei dati alla loro valorizzazione, dalla formazione alla scienza aperta. La conferenza sarà l’occasione per presentare esperienze di innovazione e spunti di riflessione per il mondo dell’università, della ricerca, della scuola, della sanità, dei beni culturali.

