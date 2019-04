Tesla

Portare su strada 1 milione di robo-taxi, cioè vetture a guida autonoma prenotabili via app. É l'obiettivo che Tesla avrebbe in progetto per il 2020. Lo ha spiegato il CEO Elon Musk in una conferenza riservata a media e analisti. La flotta sarebbe composta dalle vetture con sistemi di guida autonoma acquistate dai clienti, che decidano di registrarsi e condividere la propria auto.

Facebook

In un post in occasione della Giornata della Terra, Mark Zuckerberg ha annunciato sei nuovi impianti fotovoltaici per alimentare i data center di Facebook.

Twitter

Nel primo trimestre 2019, Twitter ha registrato un fatturato di 787 milioni di dollari, il 18% in più anno su anno. Il dato è oltre le stime degli analisti. Migliore delle attese anche l'utile: 191 milioni. Lievitano anche le spese (a 683 milioni), portando il margine operativo al 12%, in lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2018.

Droni

Wing, una delle divisioni di Alphabet, la holding a cui fa capo Google, è il primo operatore di droni a ottenere l'approvazione del governo americano come compagnia aerea: un passaggio importante che concede a Wing l'autorità legale per iniziare la consegne ai consumatori con i droni. A riferirlo Bloomberg.

Coca-Cola

Si è chiuso positivamente il primo trimestre per Coca-Cola: i ricavi sono risultati in aumento del 5% a 8,02 miliardi di dollari. L'utile netto è salito a 1,7 miliardi di dollari in crescita del 22,7%.

Gli appuntamenti di oggi

APULIA FILM FEST - Alle 10 presso la Pinacoteca Michele De Napoli di Terlizzi (a Bari), conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, il primo festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente, in programma a Terlizzi dal 17 al 19 maggio.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

