Xiaomi

L’applicazione Guard Provider, preinstallata sugli smartphone Xiaomi, ha esposto gli utenti ad una vulnerabilità. A rivelarlo un report realizzato da Check Point, che ha consentito all'azienda cinese di poter correggere il problema attraverso un aggiornamento software.

Tesla

Il titolo di Tesla ieri è crollato del 10% all'apertura di Wall Street dopo i dati ritenuti molto deludenti sulle consegne di auto nel primo trimestre, rinvigorendo così le preoccupazioni sul gruppo guidato da Elon Musk.

Banda Larga

La Commissione Europea stanzierà 573 milioni di fondi UE per sostenere lo sviluppo e la crescita della banda ultra larga in Italia. Il finanziamento che coprirà il 60% dei costi ammissibili del progetto servirà per portare la banda larga veloce in quei territori del Paese dove non è disponibile.

Mercato Digitale

Nel 2018 il mercato del digitale italiano è cresciuto del 2,5%, in leggera accelerazione rispetto al 2,3% del 2017. Il giro d'affari ha raggiunto i 7,5 miliardi di euro. É quanto emerge dai dati di Anitec-Assinform (l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT) che prevede una crescita nel 2019 allo stesso ritmo: +2,5%, a 72,2 miliardi.

Talent Garden

A settembre apre a Roma, in zona Ostiense, il terzo campus di Talent Garden: con 5 mila metri quadrati di superficie e 300 postazioni di lavoro, sarà il campus più grande d’Italia. La piattaforma per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale fondata da Davide Dattoli investirà nel progetto 3 milioni di euro.

Gli appuntamenti di oggi

INNOVATION VILLAGE - Fino a domani Innovation Village 2019, presso il Museo Nazionale di Pietrarsa (Portici, Napoli).

Adworld Experience. A Bologna è in programma Adworld Experience 2019, evento europeo su Pay Per Clic & Conversion Rate Optimization basato su casi reali di campagne PPC. L'evento si rivolge a professionisti del Pay Per Clic che vogliono migliorare l’ottimizzazione delle proprie campagne, ad agenzie Sem che usano già AdWords, Facebook Ads o altre piattaforme PPC e agli inserzionisti.

Startup Weekend Rome - Fino al 7 aprile a Roma, Talent Garden Poste Italiane (via Giuseppe Andreoli 9) ospita Startup Weekend Rome: in un solo fine settimana i partecipanti devono cercare un team, creare un prototipo della propria idea, convalidare la propria idea imprenditoriale e ricevere feedback da imprenditori esperti.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

I 5 trend tecnologici che le aziende dovranno seguire per essere competitive

Il Technology Vision 2019 di Accenture individua i principali trend tecnologici che ridefiniranno il mondo dell’impresa nei prossimi 3 anni

Ecco le novità e gli incentivi alle imprese innovative presentati dal MISE

Risulta sempre più impellente la necessità di una spinta interna del Paese verso la modernizzazione e la formazione avanzata e questa potrebbe essere una buona occasione da sfruttare

5 idee per fare marketing con Facebook Messenger

Consigli utili ed esempi pratici per integrare nella tua strategia una delle messaging app più diffuse al mondo

Secondo Wavemaker iI mercato dell’eCommerce in Italia vale 27 miliardi

Wavemaker presenta i risultati della ricerca Momentum sugli impatti dell’eCommerce sul purchase journey e introduce la propria proposta di approccio strutturato al tema

Equity crowdfunding: già raccolti 13,2 milioni. Mamacrowd fa meglio di tutti

La piattaforma nei primi tre mesi del 2019 ha raccolto 5,2 milioni di euro . Dario Giudici (CEO): "L’equity crowdfunding è adatto a round milionari"

Oval Money diventa Oval e lancia nuovi servizi finanziari

La fintech lancia Oval Pay: sarà possibile mettere da parte risparmi e fare investimenti utilizzando la propria carta per i pagamenti